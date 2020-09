Znakovni jezik z vidika možganov

Maja in Matjaž sta ugasnila luči in se pogovarjala, vse dokler ju ni premagala utrujenost. Silvija in Andrej sta luči pustila prižgane, si pripovedovala o svojem dnevu, in ko so oči postajale vse manjše, izklopila luči ter zaspala. Silvija in Andrej sta gluha in za sporazumevanje uporabljata znakovni jezik, poseben način sporazumevanja s kretnjami, s katerim drug drugemu svoj dan opišeta ravno tako doživeto in z vsemi podrobnostmi kot Maja in Matjaž. Na svetu je okoli 75 milijonov gluhih posameznikov. Približno 1500 jih živi v Sloveniji in med njimi jih približno tisoč kot svoj materni jezik uporablja slovenski znakovni ...