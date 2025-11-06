  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Znanje je, manjka sistem, ki bi ga pretvoril v rezultate

    Patenti in raziskovalni dosežki pogosto ostanejo v laboratoriju. Kako jih spraviti v realni svet?
    Vsekakor se lahko pohvalimo z odličnimi raziskovalnimi inštituti, motiviranimi raziskovalci in inovativnimi podjetji. Manjka pa povezovalni mehanizem.
    Vsekakor se lahko pohvalimo z odličnimi raziskovalnimi inštituti, motiviranimi raziskovalci in inovativnimi podjetji. Manjka pa povezovalni mehanizem. FOTO: Jože Suhadolnik
    Damijan Nacevski
    6. 11. 2025 | 06:00
    8:52
    V vsakodnevnih pogovorih z gospodarstveniki, raziskovalnimi institucijami, predstavniki ministrstev in nevladnimi organizacijami pogosto naletim na občutek nemoči. Ne zato, ker bi tem ljudem primanjkovalo znanja ali idej, temveč ker sistem postavlja zidove, ki jih je težko preseči. Tisti, ki želimo inovirati, povezovati raziskave z industrijo in graditi rešitve za prihodnost, pogosto trčimo ob birokratske, finančne in institucionalne ovire, ki dušijo potencial.

    Slovenija ima izvozno naravnano gospodarstvo, a naši glavni trgi stagnirajo in izgubljajo razvojno vizijo. Nemčija, naša najpomembnejša trgovinska partnerica, se spoprijema z lastnimi strukturnimi izzivi. Italija in Avstrija prav tako ne sodita več med tiste razvojne motorje, na katere smo se navadili zanašati. Čas je, da si odkrito priznamo: nimamo jasne strategije, kaj in komu želimo prodajati v prihodnjih desetletjih.

    Naš inovacijski potencial je premajhen. Patenti in raziskovalni dosežki pogosto ostanejo v laboratoriju, ker ne obstaja učinkovit mehanizem prenosa v realno gospodarstvo. Medtem ko govorimo o zeleni tranziciji, digitalizaciji in krožnem gospodarstvu, konkretni koraki za industrijsko implementacijo teh konceptov zaostajajo.

    Posamezniki namesto sistemskih rešitev

    Obstajajo redke izjeme – povezani posamezniki, raziskovalne skupine in podjetja, ki jim uspe znanje pretvoriti v izdelek, tehnologijo ali novo industrijo.

    Cosylab je odličen primer tega, kaj se zgodi, ko se akademsko znanje sreča z vizijo in vztrajnostjo. Podjetje, ki je zraslo iz Instituta Jožef Stefan, danes razvija kontrolne sisteme za najzahtevnejše znanstvene inštrumente na svetu. Ko v Cernu potrebujejo sistem za nadzor temperatur za veliki hadronski trkalnik, ko v Iterju, največjem fuzijskem reaktorju, ki ga gradijo v Franciji, potrebujejo kontrolo za tokamak, pokličejo v Ljubljano. Cosylab ne opremlja le Cerna – njihove sisteme najdete v več kot 50 vodilnih raziskovalnih centrih, od ameriškega laboratorija SLAC do kitajskega CSNS. To so sistemi, ki jih slovenska podjetja načrtujejo, razvijajo in integrirajo na najvišji svetovni ravni.

    Podjetje Instrumentation Technologies iz Solkana pri Novi Gorici ima še bolj nišne naprave, kar jih dela še močnejše. Ko v Cernu vprašate, kdo dela najboljše sisteme za merjenje pozicije žarkov, bodo pokazali opremo iz Nove Gorice. Ko v ameriškem Stanfordu potrebujejo nanosekundno natančnost pri sinhronizaciji pospeševalnikov, ko na švedskem MAX IV potrebujejo diagnozo elektronskih žarkov z nanometrsko preciznostjo, prav tako pokličejo v Slovenijo. To ni podjetje, ki bi ga povprečen Slovenec poznal – a v ozkem krogu svetovne pospeševalniške fizike je njihova platforma Libera industrijski standard. Več kot 50 največjih raziskovalnih centrov po svetu uporablja njihovo tehnologijo.

    Podobne zgodbe poznamo tudi pri podjetjih, kot so Dewesoft, Skylabs in drugi. A to niso sistemske rešitve, temveč posamezni prebliski – rezultat izjemnih posameznikov, ki so uspeli kljub sistemu, ne zaradi njega.

    Medtem se večina raziskovalnih sredstev razprši na preveč prejemnikov ali konča v študijah, ki nikoli ne preidejo v industrijsko rabo. Vmesni razvojni prostor, tehnološka raven zrelosti (TRL) 3–6, ostaja skoraj brez podpore. Tam pa nastajajo resnični preboji, tam se gradi prihodnost. To je faza, kjer laboratorijski prototip preide v industrijsko uporabno tehnologijo, a je prehod prezahteven za akademske institucije in pretvegan za zasebni kapital.

    image_alt
    V Cernu nove priložnosti tudi za gospodarstvo

    Paradoks prepoznavnosti: cenjeni v svetu, neznani doma

    Slovenski raziskovalni inštituti, kot so Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Innorenew CoE in številni univerzitetni inštituti, so v tujini dostikrat bolj cenjeni kot doma. Njihove publikacije citirajo vodilni svetovni raziskovalci, njihove laboratorije obiščejo največja mednarodna podjetja, njihove raziskovalce vabijo na najprestižnejše konference. Še bolj paradoksalno je, da ista zgodba velja za naša tehnološko najbolj napredna podjetja. Širša javnost jih ne pozna, medtem v ozkih strokovnih krogih po svetu »slovensko« pomeni kakovost, zanesljivost in tehnološko odličnost. To pove veliko o našem odnosu do znanja, vizije in vlaganj v prihodnost. Znamo ustvariti svetovno konkurenčne rešitve, a ne znamo zgraditi sistema, ki bi to prepoznal, podprl in razširil.

    Primer: slovenski raziskovalci dosegajo nadpovprečno uspešnost pri pridobivanju sredstev iz evropskih programov – stopnja uspešnosti slovenskih prijav v programu Obzorje Evropa presega povprečje EU in dosega okoli 18 do 20 odstotkov, a rezultati teh projektov prepogosto ostanejo na ravni prototipov, ker manjka nadaljnja podpora za industrijsko implementacijo. Dodatna težava je financiranje izvajanja evropskih projektov. Številni kakovostni projekti, ki jih odobrijo evropski evalvatorji, v Sloveniji nikoli ne zaživijo. Razlog? Sofinanciranje pogosto pride z veliko zamudo, manjša podjetja in raziskovalne ustanove pa si velikokrat ne morejo privoščiti predfinanciranja aktivnosti. Ta problem bi lahko rešili z nacionalnim skladom za predfinanciranje evropskih projektov, ki bi prevzel tveganje začetnega financiranja in omogočil nemoteno izvajanje projektov. Gre za razmeroma majhen finančni vložek z velikim multiplikatorskim učinkom.

    image_alt
    Kompleksna kemija na luni Enkelad: Esa načrtuje sondo za pristanek

    Koraki naprej

    Rešitve obstajajo, manjkata pa politična volja in pogum za sistemske spremembe. Ustanoviti bi bilo treba specializiran sklad za financiranje vmesnih razvojnih faz TRL 3–6, kjer laboratorijske rešitve prehajajo v industrijsko uporabne tehnologije. Ta sklad bi povezoval raziskovalce, zagonska podjetja in industrijo ter spodbujal konkretne tehnološke preboje. Zagotoviti bi bilo treba finančno podporo za nemoteno izvajanje odobrenih evropskih projektov, da dobri projekti ne bi izpadali zaradi administrativnih zamud pri sofinanciranju. Uvesti bi bilo treba tudi davčne olajšave in neposredne spodbude za dolgoročna razvojna partnerstva med podjetji in raziskovalnimi organizacijami. Ne zgolj za enoletne projekte, ampak za večletna strateška sodelovanja. Učiti bi se morali iz dobrih praks: ugotoviti in analizirati bi bilo treba, kako je določenim podjetjem uspelo, in te mehanizme nato vgraditi v podporno okolje za druge. Nenazadnje pa bi bilo treba prenehati z vrednotenjem raziskav po številu porabljenih ur, publikacij ali poročil. Uvesti bi bilo treba tudi merila, ki merijo dejanski vpliv na gospodarstvo, družbo in okolje.

    Priložnost je pred nami

    Slovenija ima znanje, talent in infrastrukturo. Imamo odlične raziskovalne inštitute, motivirane raziskovalce in inovativna podjetja. Manjkata le povezovalni mehanizem in pogum, da postavimo inovacije in prenos znanja v središče razvojne politike. V času, ko se evropsko gospodarstvo spreminja in iščemo nove razvojne priložnosti, si ne moremo privoščiti, da naš raziskovalni potencial ostaja neizkoriščen. Vsaka sosednja država, od Avstrije do Italije in Hrvaške, aktivno vlaga v povezovanje raziskav z industrijo. Slovenija ima vse pogoje, da na tem področju postane regionalni zgled.

    Vprašanje ni, ali imamo potencial. Vprašanje je, ali imamo voljo in pogum, da ga spremenimo v rezultate.

    Damijan Nacevski pri svojem delu povezuje raziskovalne institucije, gospodarstvo in javni sektor, ukvarja se s prenosom znanja in tehnologij v industrijsko prakso ter sodeluje pri promociji projektov, kot so Science4EU, EIC, EiT Health.

    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Odpadki civilizacije – bolj ostro, še glasneje

    Veteranska glasbena zasedba bo jutri v ljubljanskem klubu Gromka predstavila prvenec Obsojam.
    Zdenko Matoz 6. 11. 2025 | 06:00
