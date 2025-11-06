Znanje je, manjka sistem, ki bi ga pretvoril v rezultate

V vsakodnevnih pogovorih z gospodarstveniki, raziskovalnimi institucijami, predstavniki ministrstev in nevladnimi organizacijami pogosto naletim na občutek nemoči. Ne zato, ker bi tem ljudem primanjkovalo znanja ali idej, temveč ker sistem postavlja zidove, ki jih je težko preseči. Tisti, ki želimo inovirati, povezovati raziskave z industrijo in graditi rešitve za prihodnost, pogosto trčimo ob birokratske, finančne in institucionalne ovire, ki dušijo potencial.

Slovenija ima izvozno naravnano gospodarstvo, a naši glavni trgi stagnirajo in izgubljajo razvojno vizijo. Nemčija, naša najpomembnejša trgovinska partnerica, se spoprijema z lastnimi strukturnimi izzivi. Italija in Avstrija prav tako ne sodita več med tiste razvojne motorje, na katere smo se navadili zanašati. Čas je, da si odkrito priznamo: nimamo jasne strategije, kaj in komu želimo prodajati v prihodnjih desetletjih.

Naš inovacijski potencial je premajhen. Patenti in raziskovalni dosežki pogosto ostanejo v laboratoriju, ker ne obstaja učinkovit mehanizem prenosa v realno gospodarstvo. Medtem ko govorimo o zeleni tranziciji, digitalizaciji in krožnem gospodarstvu, konkretni koraki za industrijsko implementacijo teh konceptov zaostajajo.

Posamezniki namesto sistemskih rešitev

Obstajajo redke izjeme – povezani posamezniki, raziskovalne skupine in podjetja, ki jim uspe znanje pretvoriti v izdelek, tehnologijo ali novo industrijo.

Cosylab je odličen primer tega, kaj se zgodi, ko se akademsko znanje sreča z vizijo in vztrajnostjo. Podjetje, ki je zraslo iz Instituta Jožef Stefan, danes razvija kontrolne sisteme za najzahtevnejše znanstvene inštrumente na svetu. Ko v Cernu potrebujejo sistem za nadzor temperatur za veliki hadronski trkalnik, ko v Iterju, največjem fuzijskem reaktorju, ki ga gradijo v Franciji, potrebujejo kontrolo za tokamak, pokličejo v Ljubljano. Cosylab ne opremlja le Cerna – njihove sisteme najdete v več kot 50 vodilnih raziskovalnih centrih, od ameriškega laboratorija SLAC do kitajskega CSNS. To so sistemi, ki jih slovenska podjetja načrtujejo, razvijajo in integrirajo na najvišji svetovni ravni.

Podjetje Instrumentation Technologies iz Solkana pri Novi Gorici ima še bolj nišne naprave, kar jih dela še močnejše. Ko v Cernu vprašate, kdo dela najboljše sisteme za merjenje pozicije žarkov, bodo pokazali opremo iz Nove Gorice. Ko v ameriškem Stanfordu potrebujejo nanosekundno natančnost pri sinhronizaciji pospeševalnikov, ko na švedskem MAX IV potrebujejo diagnozo elektronskih žarkov z nanometrsko preciznostjo, prav tako pokličejo v Slovenijo. To ni podjetje, ki bi ga povprečen Slovenec poznal – a v ozkem krogu svetovne pospeševalniške fizike je njihova platforma Libera industrijski standard. Več kot 50 največjih raziskovalnih centrov po svetu uporablja njihovo tehnologijo.

Podobne zgodbe poznamo tudi pri podjetjih, kot so Dewesoft, Skylabs in drugi. A to niso sistemske rešitve, temveč posamezni prebliski – rezultat izjemnih posameznikov, ki so uspeli kljub sistemu, ne zaradi njega.

Medtem se večina raziskovalnih sredstev razprši na preveč prejemnikov ali konča v študijah, ki nikoli ne preidejo v industrijsko rabo. Vmesni razvojni prostor, tehnološka raven zrelosti (TRL) 3–6, ostaja skoraj brez podpore. Tam pa nastajajo resnični preboji, tam se gradi prihodnost. To je faza, kjer laboratorijski prototip preide v industrijsko uporabno tehnologijo, a je prehod prezahteven za akademske institucije in pretvegan za zasebni kapital.

Paradoks prepoznavnosti: cenjeni v svetu, neznani doma

Slovenski raziskovalni inštituti, kot so Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Innorenew CoE in številni univerzitetni inštituti, so v tujini dostikrat bolj cenjeni kot doma. Njihove publikacije citirajo vodilni svetovni raziskovalci, njihove laboratorije obiščejo največja mednarodna podjetja, njihove raziskovalce vabijo na najprestižnejše konference. Še bolj paradoksalno je, da ista zgodba velja za naša tehnološko najbolj napredna podjetja. Širša javnost jih ne pozna, medtem v ozkih strokovnih krogih po svetu »slovensko« pomeni kakovost, zanesljivost in tehnološko odličnost. To pove veliko o našem odnosu do znanja, vizije in vlaganj v prihodnost. Znamo ustvariti svetovno konkurenčne rešitve, a ne znamo zgraditi sistema, ki bi to prepoznal, podprl in razširil.

Primer: slovenski raziskovalci dosegajo nadpovprečno uspešnost pri pridobivanju sredstev iz evropskih programov – stopnja uspešnosti slovenskih prijav v programu Obzorje Evropa presega povprečje EU in dosega okoli 18 do 20 odstotkov, a rezultati teh projektov prepogosto ostanejo na ravni prototipov, ker manjka nadaljnja podpora za industrijsko implementacijo. Dodatna težava je financiranje izvajanja evropskih projektov. Številni kakovostni projekti, ki jih odobrijo evropski evalvatorji, v Sloveniji nikoli ne zaživijo. Razlog? Sofinanciranje pogosto pride z veliko zamudo, manjša podjetja in raziskovalne ustanove pa si velikokrat ne morejo privoščiti predfinanciranja aktivnosti. Ta problem bi lahko rešili z nacionalnim skladom za predfinanciranje evropskih projektov, ki bi prevzel tveganje začetnega financiranja in omogočil nemoteno izvajanje projektov. Gre za razmeroma majhen finančni vložek z velikim multiplikatorskim učinkom.

Koraki naprej

Rešitve obstajajo, manjkata pa politična volja in pogum za sistemske spremembe. Ustanoviti bi bilo treba specializiran sklad za financiranje vmesnih razvojnih faz TRL 3–6, kjer laboratorijske rešitve prehajajo v industrijsko uporabne tehnologije. Ta sklad bi povezoval raziskovalce, zagonska podjetja in industrijo ter spodbujal konkretne tehnološke preboje. Zagotoviti bi bilo treba finančno podporo za nemoteno izvajanje odobrenih evropskih projektov, da dobri projekti ne bi izpadali zaradi administrativnih zamud pri sofinanciranju. Uvesti bi bilo treba tudi davčne olajšave in neposredne spodbude za dolgoročna razvojna partnerstva med podjetji in raziskovalnimi organizacijami. Ne zgolj za enoletne projekte, ampak za večletna strateška sodelovanja. Učiti bi se morali iz dobrih praks: ugotoviti in analizirati bi bilo treba, kako je določenim podjetjem uspelo, in te mehanizme nato vgraditi v podporno okolje za druge. Nenazadnje pa bi bilo treba prenehati z vrednotenjem raziskav po številu porabljenih ur, publikacij ali poročil. Uvesti bi bilo treba tudi merila, ki merijo dejanski vpliv na gospodarstvo, družbo in okolje.

Priložnost je pred nami

Slovenija ima znanje, talent in infrastrukturo. Imamo odlične raziskovalne inštitute, motivirane raziskovalce in inovativna podjetja. Manjkata le povezovalni mehanizem in pogum, da postavimo inovacije in prenos znanja v središče razvojne politike. V času, ko se evropsko gospodarstvo spreminja in iščemo nove razvojne priložnosti, si ne moremo privoščiti, da naš raziskovalni potencial ostaja neizkoriščen. Vsaka sosednja država, od Avstrije do Italije in Hrvaške, aktivno vlaga v povezovanje raziskav z industrijo. Slovenija ima vse pogoje, da na tem področju postane regionalni zgled.

Vprašanje ni, ali imamo potencial. Vprašanje je, ali imamo voljo in pogum, da ga spremenimo v rezultate.

--------------------

Damijan Nacevski pri svojem delu povezuje raziskovalne institucije, gospodarstvo in javni sektor, ukvarja se s prenosom znanja in tehnologij v industrijsko prakso ter sodeluje pri promociji projektov, kot so Science4EU, EIC, EiT Health.