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    Znanost lahko svetuje, a na koncu so odločitve politične

    Kot predsednik SAZU si Franc Forstnerič prizadeva, da bi Slovenija dobila neposreden dostop do raziskav na Antarktiki. V pogovoru tudi o JEK2 in pravopisu.
    Franc Forstnerič od junija vodi SAZU. Kot matematik je najvidnejše rezultate dosegel na področju kompleksne analize in geometrije ter v teoriji minimalnih ploskev. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Franc Forstnerič od junija vodi SAZU. Kot matematik je najvidnejše rezultate dosegel na področju kompleksne analize in geometrije ter v teoriji minimalnih ploskev. Foto Jože Suhadolnik
    Saša Senica
    12. 11. 2026 | 05:00
    16:56
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Akademik prof. dr. Franc Forstnerič je vrhunski slovenski matematik, ki je najvidnejše mednarodno prepoznane znanstvene rezultate dosegel pri problemih s področja kompleksne analize in geometrije. Junija letos je prevzel vodenje Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), pred tem je bil šest let njen glavni tajnik. V predsedniškem mandatu si bo prizadeval, da bi akademija okrepila svojo vlogo, da javnosti, predvsem pa odločevalcem, predstavi strokovno podprte argumente o pomembnih družbenih vprašanjih. Med drugim si želi, da bi Slovenija dobila neposreden dostop do raziskav na Antarktiki in Arktiki. ℹ 12. november Je dan Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). Na ta dan leta 1938 je bila namreč na rektoratu Univerze v Ljubljani ustanovna oziroma prva glavna skupščina ...

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