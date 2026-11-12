Znanost lahko svetuje, a na koncu so odločitve politične

Akademik prof. dr. Franc Forstnerič je vrhunski slovenski matematik, ki je najvidnejše mednarodno prepoznane znanstvene rezultate dosegel pri problemih s področja kompleksne analize in geometrije. Junija letos je prevzel vodenje Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), pred tem je bil šest let njen glavni tajnik. V predsedniškem mandatu si bo prizadeval, da bi akademija okrepila svojo vlogo, da javnosti, predvsem pa odločevalcem, predstavi strokovno podprte argumente o pomembnih družbenih vprašanjih. Med drugim si želi, da bi Slovenija dobila neposreden dostop do raziskav na Antarktiki in Arktiki. ℹ 12. november Je dan Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). Na ta dan leta 1938 je bila namreč na rektoratu Univerze v Ljubljani ustanovna oziroma prva glavna skupščina ...