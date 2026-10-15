Znanost zahteva tudi samorefleksijo

Dr. Nikita Peresin Meden je asistentka na Fakulteti za humanistiko in raziskovalka na Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu. Delo zgodovinarke se je v zadnjih desetletjih premaknilo na računalnik, ki je tudi moj glavni instrument. Najljubši pa mi je prav gotovo klasičen arhivski zapis ali knjiga, ki jo lahko primem v roke in fizično prelistam. Žal se zdi, da raziskovanje arhivskih virov danes postaja postranska metoda. Mene brskanje po arhivih povsem prevzame, zato moje raziskave temeljijo na analizi obsežnega korpusa virov. Več iz rubrike Znanstvenik/Znanstvenica spreminja svet Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete? Raziskujem podeželsko ...