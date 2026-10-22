Znanosti ne smemo predstavljati kot zgodbe o čudežih

Ali je mogoče v 60 ali 90 sekundah razložiti jedrsko fuzijo ali delovanje novih zdravil, ne da bi pri tem preveč poenostavili kompleksno znanstveno temo? Kratki videi na družbenih omrežjih, med njimi tiktoku, so postali pomemben kanal komuniciranja znanosti. Toda njihov namen ni nujno poglobljena razlaga. Pogosto je pomembneje, da vzbudijo zanimanje in radovednost. »Med dostopnostjo in pretiranim poenostavljanjem je tanka meja. Znanstvenih tem ne smemo preveč poenostaviti. S 60-sekundnimi videi predvsem poskušamo pritegniti pozornost,« je poudaril Marco Martinelli, italijanski znanstvenik, znanstveni komunikator in televizijski voditelj. Martinelli, s katerim smo se pogovarjali v Ericeju na Siciliji, kjer je bil gost mednarodne šole za znanstveno komuniciranje in novinarstvo, je ...