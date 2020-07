FOTO:Znanstvenicam vrata nikoli niso bila široko odprta

Kljub temu da je bil akademski svet rezerviran predvsem za moške, ženske pa so morale na svoji poti intelektualnega razvoja čez veliko ovir, je bil nežnejši spol na področju podeljenih doktoratov na več področjih velikokrat prvi, čeprav so jim moški kolegi očitali preveč čustvenosti in manj razumnosti v raziskovanju.Pred skoraj natanko sto leti, 15. julija 1920, je bil na Univerzi v Ljubljani podeljen prvi doktorat in prejela ga je prav ženska – kemičarka Ana Mayer (1895–1962), poročena Kansky. Zaradi takratne organizacije študija so ji ga podelili na ljubljanski filozofski fakulteti. Pred njo je v Pragi in na Dunaju ...