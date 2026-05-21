Znanstvenik, ki izbira Nobelove nagrajence

Nove encime potrebujemo, da lahko katalizirajo reakcije, ki v naravi ne obstajajo, pravi švedski raziskovalec Johan Åqvist.

Johan Åqvist je profesor teoretične kemije na Univerzi v Uppsali. Je član Kraljeve švedske akademije znanosti in od leta 2015 tudi Nobelovega odbora za kemijo (med letoma 2012 in 2023 je odboru tudi predsedoval). Raziskuje ekstremofilne encime v organizmih, ki živijo v ledenih ploskvah Antarktike ali globokomorskih vulkanih. Na mraz prilagojeni encimi so v naravi optimizirani za delo pri nizkih temperaturah, Åqvistu je s sodelavci uspelo razviti še učinkovitejšo varianto, pri čemer so si veliko pomagali z računalniškimi simulacijami. Preučevali so majhno lipazo antarktične bakterije in z nekaj mutacijami ustvarili različice, ki hitreje delujejo tako pri nizkih kot visokih temperaturah. Encimi, prilagojeni na hladno okolje, namreč pogosto prenehajo delovati že pri sobni temperaturi, kar pa ...