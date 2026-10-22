Znati je treba sprejeti tudi neuspeh

Maša Andoljšek je mlada raziskovalka na Odseku za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo Kemijskega inštituta.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Najraje uporabljam krioelektronski mikroskop. Mikroskop je okoli dva metra visok in tri metre širok. Namesto s svetlobo vzorce opazujemo s pomočjo elektronov, kar nam omogoča podroben pogled v zgradbo molekul. Vzorec hitro zamrznemo pri zelo nizki temperaturi (minus 196 stopinj Celzija), nato pa posnamemo več tisoč posnetkov. Z računalniško obdelavo posnetke združimo v tridimenzionalno strukturo, ki je lahko tako podrobna, da vidimo posamezne atome.

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Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Preučujem mehanizme, s katerimi celice popravljajo poškodbe DNK. DNK vsebuje našo dedno informacijo in je ključna za pravilno delovanje celic. Poškodbe, ki jih preučujem, motijo delovanje celic in so povezane z nastankom raka, nevrodegenerativnih bolezni in pospešenim staranjem. V laboratoriju pripravim izbrane človeške proteine ter preučujem, kako med seboj sodelujejo. Z različnimi biokemijskimi metodami in krioelektronsko mikroskopijo določam njihove lastnosti in zgradbo kompleksov, ki sodelujejo pri popravljanju DNK.

Zakaj imate radi znanost?

Pri raziskovanju pogosto ne veš, kaj boš na koncu našel, in včasih odkriješ nekaj, česar pred tabo ni odkril še nihče. To me navdaja z veseljem in motivacijo. Tudi kadar rezultati niso takšni, kot sem pričakovala, se iz njih nekaj naučim, in prav v tem je čar znanosti.

Všeč mi je tudi raznolikost. Enkrat delam z bakterijskimi celicami, drugič preučujem biofizikalne lastnosti, spet tretjič obdelujem podatke na superračunalniku. Skoraj vsak teden se naučim nekaj novega.

»Menim, da so najpomembnejše vztrajnost, disciplina in sposobnost sprejeti neuspeh,« pravi Maša Andoljšek FOTO: Andrej Perdih

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Poškodbe DNK nastajajo ves čas, naše celice pa jih morajo nenehno prepoznavati in popravljati. Čim bolje razumemo, kako naše celice popravljajo poškodovano DNK, tem bolje lahko razumemo tudi bolezni, pri katerih ti procesi ne delujejo pravilno. Takšno osnovno znanje je pomemben prvi korak in lahko dolgoročno prispeva k razvoju novih načinov diagnosticiranja in zdravljenja bolezni.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Že v osnovni šoli sta me zanimala naravoslovje in raziskovanje. Za raziskovalno delo pa sem se odločila med študijem.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

V prostem času se rada ukvarjam s športom. Najraje imam tek na dolge razdalje, hodim v fitnes in plezam. Poleti rada zahajam v hribe, pozimi pa smučam. Rada tudi ustvarjam, slikam in igram družabne igre.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Maša Andoljšek FOTO: Andrej Perdih

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Menim, da so najpomembnejše vztrajnost, disciplina in sposobnost sprejeti neuspeh. Pri raziskovanju eksperimenti pogosto v prvo ne uspejo tako, kot si želiš, zato moraš znati vztrajati in poskusiti znova. Disciplina je pomembna, saj raziskovanje zahteva veliko samostojnega dela, učenja in dobrega razporejanja časa. Pomembno pa je, da te slabi rezultati ne odvrnejo. Tudi neuspešen eksperiment ti lahko nekaj pove in te pripelje korak bližje do pravega odgovora.

Umetna inteligenca. Že danes temelji na njej veliko programov, ki močno olajšajo delo v znanosti, od analize podatkov do napovedovanja struktur proteinov.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

V smislu množičnega naseljevanja na Marsu ne, kot del raziskovalne odprave pa z veseljem.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Na jedrsko energijo.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Rosalind Franklin, saj je s svojim delom pomagala razkriti eno največjih skrivnosti strukturne biologije. Zanimalo bi me, kako je potekalo raziskovanje v tistem času in ali se je zavedala, kako pomembno bo njeno delo postalo.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Priporočam spremljanje znanstvenih dokumentarcev. Na spletu je vse polno kakovostnih vsebin o biologiji, astronomiji, fiziki, evoluciji in drugih področjih. Sama rada izberem temo, o kateri ne vem veliko, in se ob dokumentarcu naučim nekaj novega.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

V vsaki človeški celici se vsak dan zgodi od več tisoč do milijon poškodb DNK. Večino jih celice uspešno prepoznajo in popravijo, ne da bi mi sploh vedeli, da so se zgodile.