Zoomerji – generacija, ki prostovoljno prodaja svoje podatke za drobiž

Generacija Z, ali zoomerji (tisti, ki so rojeni med letoma 1997 in 2012), je prva generacija, ki je odrasla s pametnim telefonom v roki. Danes ta generacija pluje po vodah tehnološkega napredka na način, ki se starejšim generacijam zdi poln protislovij. Po eni strani z odprtimi rokami sprejemajo orodja, ki brišejo meje zasebnosti, po drugi pa izražajo globoko tesnobo ob tehnologiji, ki bi lahko izničila njihova prizadevanja za uspešno prihodnost.

Ta paradoks se kaže na treh ključnih področjih: v vsesplošni delitvi lokacije, prodaji osebnih podatkov za denar in strahu, da umetna inteligenca razvrednoti njihovo izobrazbo.

Za generacijo Z vprašanje »Kje si?« postaja vse bolj odveč. Kot poroča Sfgate, so aplikacije za deljenje lokacije, kot sta Applova find my in snap map, postale nepogrešljiv del njihovega družbenega tkiva. Medtem ko se starejšim zdi nenehno sledenje prijateljem bizarno in invazivno, je za mlade to postalo »vsakdanji del življenja«, kot je za omenjeni medij povedala 19-letna Rhiannon Cogley.

»Svojim prijateljem bi tako ali tako povedala, kje sem. To mi prihrani eno sporočilo,« je pojasnila.

Ta trend poganja več dejavnikov. Prvi je varnost; v skupini prijateljev, ki se odpravijo ven, deljenje lokacije omogoča, da pazijo drug na drugega. Drugi je preprosta priročnost, saj je lažje najti prijatelja v gneči na koncertu ali videti, kdaj bo nekdo prispel. A najpomembnejši razlog je, kot poudarja sociologinja Julie Albright za Sfgate, krepitev družbenih vezi.

Deljenje lokacije je postalo oblika virtualne bližine, »skoraj kot da bi nekoga virtualno držal za roko«, s čimer mladi zadovoljujejo globoko zakoreninjeno potrebo po povezanosti.

Generacija Z z veliko mero tesnobe opazuje razvoj umetne inteligence. FOTO: Stanislaw Mikulski/Shutterstock

Ta digitalni vpogled v življenja drugih ustvarja nove priložnosti za ljubosumje in občutek izključenosti (FOMO). »Občutek zapuščenosti ali osamljenosti se lahko okrepi, ko vidiš nekaj, česar prejšnje generacije niso mogle videti – da so se ljudje zbrali in ti nisi povabljen,« opozarja Albrightova.

Kljub temu se zdi, da za generacijo Z prednosti pretehtajo slabosti, saj priljubljenost teh storitev še naprej raste.

Ko zasebnost dobi ceno

Pripravljenost generacije Z, da deli svoje življenje, se ne konča pri lokaciji. Spletni portal Mein-MMO poroča o novem trendu, kjer mladi za denar zavestno prodajajo svoje osebne podatke.

Podjetja, kot je Verb.AI, uporabnikom ponujajo okoli 50 evrov na mesec v zameno za namestitev aplikacije, ki beleži vse njihove digitalne aktivnosti – od obiskanih spletnih strani in spletnih nakupov do serij, ki jih gledajo.

Ta poslovni model temelji na ugotovitvi, da generacija Z veliko lažje deli svoje podatke kot starejše generacije. Raziskava »Forum Global Consumer Sentiment«, ki jo navaja Mein-MMO, kaže, da kar 88 odstotkov pripadnikov generacije Z nima težav z deljenjem osebnih podatkov, če v zameno dobijo boljšo spletno izkušnjo, medtem ko je ta delež pri starejših le 67 odstotkov.

Podjetja vse pogosteje opuščajo zahtevo po štiriletni izobrazbi. Namesto diplome se iščejo kadri, ki so vešči dela z umetno inteligenco. FOTO: Science Photo Library Via AFP

Vendar takšna prodaja zasebnosti prinaša tveganja. Čeprav podjetja obljubljajo anonimnost, je podatke pogosto mogoče deanonimizirati in ustvariti podrobne profile posameznikov.

Strah pred prihodnostjo

Medtem ko generacija Z na eni strani aktivno trguje s svojo digitalno sledjo, na drugi strani z veliko mero tesnobe opazuje razvoj umetne inteligence.

Kot piše New York Post, ki se sklicuje na poročilo podjetja Indeed, skoraj polovica (49 odstotkov) iskalcev zaposlitve iz generacije Z meni, da je zaradi orodij, kot je chatgpt, njihova visokošolska izobrazba že postala zastarela. Ta občutek je bistveno močnejši kot pri milenijcih, kjer tako meni le tretjina, in generaciji »baby boom«, kjer ima podobne pomisleke le vsak peti.

Strah ni neutemeljen. Podjetja vse pogosteje opuščajo zahtevo po štiriletni izobrazbi in namesto tega iščejo kadre, ki so vešči dela z umetno inteligenco.

»Vsako delovno mesto bo verjetno izpostavljeno določeni stopnji vpliva generativne umetne inteligence,« je za New York Post opozorila Linsey Fagan iz podjetja Indeed.

Mladi z odprtimi rokami sprejemajo orodja, ki brišejo meje zasebnosti. FOTO: Shutterstock

Posledično se je povpraševanje po tečajih o strojnem učenju in promptnem inženirstvu skokovito povečalo. Sporočilo delodajalcev in tehnoloških velikanov je jasno: »Nauči se tehnologije ali pa boš ostal zadaj.«

Mladi Slovenci

Digitalna dvojnost se morda najbolj očitno kaže pri deljenju lokacije. Medtem ko starejšim generacijam nenehno sledenje pomeni vdor v zasebnost, je za mlade to postalo orodje za socialno kohezijo in varnost.

Devetnajstletna Slovenka Gaja v tem vidi predvsem praktično korist, saj »je lažje paziti drug na drugega«. A ta navidezna priročnost prinaša tudi socialne pritiske, ki jih izkušnja 17-letne Jerce dobro ponazarja.

Nenehno preverjanje lokacij se lahko hitro sprevrže v vir tesnobe. »Ko na zemljevidu vidiš, da se nekaj dogaja brez tebe, te zmoti,« pojasni in dodaja, da je aplikacijo prav zato začela odpirati manj, saj je občutek povezanosti zamenjal »stres ob morebitni izključenosti«.

Podobna pragmatičnost se pokaže v odnosu do prodaje osebnih podatkov, kjer se zdi, da je generacija Z sklenila nekakšen pakt s tehnološkimi podjetji. Logiko mnogih povzema 22-letna študentka Mateja, ki se sprašuje, zakaj ne bi dobili nekaj v zameno, če podjetja že zbirajo njene podatke.

Vendar ta pragmatizem ni brezmejen; meja je jasno potegnjena pri vsebini zasebnih sporočil in osebnih fotografij. Kljub temu pa vsi ne menijo tako.

Triindvajsetletni Klemen opozarja na širše posledice takšnega razmišljanja, saj se s tem »normalizira ideja, da je naša zasebnost poceni«, in se odpirajo vrata monetizaciji digitalne intime.

Največjo negotovost pa generaciji Z povzroča umetna inteligenca, ki jo mnogi dojemajo kot neposredno grožnjo svoji prihodnosti. Strah, da znanje, pridobljeno med šolanjem, postaja zastarelo, je otipljiv. »Vprašam se, ali bo moje znanje čez tri leta, ko bom diplomirala, sploh še relevantno,« razmišlja Gaja, študentka grafičnega oblikovanja.

Podatke je pogosto mogoče deanonimizirati in ustvariti podrobne profile posameznikov. FOTO: Sasirin Pamai/Shutterstock

Ta prepad med izobraževalnim sistemom in tehnološko realnostjo se čuti že v srednjih šolah. Kot poudarja Jerca, se zdi učenje na pamet nesmiselno, »ko pa chatgpt to naredi v treh sekundah«. Po njenem mnenju je postalo ključno nekaj drugega: »Kritično razmišljanje je zdaj stokrat bolj pomembno kot pomnjenje letnic.«