ZPS test: V skoraj polovici testiranih slušalk neželene kemikalije

Iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) so predstavili rezultate drugega testiranja v okviru projekta Za življenje brez nevarnih kemikalij. Partnerji projekta so preizkusili 81 slušalk tako za odrasle kot otroke, od tega je 63 modelov na voljo v Sloveniji.

V skoraj polovici testiranih slušalk so zaznali neželene kemikalije, pri nekaterih celo v tolikšnih količinah, da so jih uvrstili v rdečo skupino tveganja, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Test je pokazal, da so slušalke lahko še en izmed virov izpostavljenosti neželenim kemikalijam. Treba je izboljšati preglednost, dvigniti standarde kemijske varnosti ter potrošnikom ponuditi verodostojne informacije, ki so jim v pomoč pri varnih izbirah,« je povedala Urša Šmid Božičevič iz ZPS.

Kaj so torej odkrili?

V vseh slušalkah je bila vsaj ena problematična kemikalija. Petina slušalk je vsebovala bisfenole v takšnih količinah, da so modeli slušalk pristali v rdeči skupini. Kot so dodali, so zaviralce gorenja zaznali v majhnih koncentracijah, a v kar 72 odstotkih vzorcev se jih je pojavljalo pet ali več različnih vrst – najverjetneje kot ostanek reciklirane plastike, so navedli.

Pri otroških slušalkah s Temuja so odkrili nedovoljeno količino ftalatov. Prodajalec je po obvestilu izdelek umaknil.

Kemijski koktajl

Čeprav posamezne količine pogosto niso velike, pa je problematična vsota vseh obremenitev – t. i. kemijski koktajl, opozarja ZPS. Ljudje smo vsakodnevno izpostavljeni številnim virom, zato tudi majhni dodatni vnosi lahko pomenijo tveganje, zlasti pri otrocih.

Višja cena ne pomeni nujno manj kemikalij

Rezultati so med drugim ugotovili, da visoka cena slušalk ne pomeni nujno manj kemikalij. Analiza namreč ni pokazala pomembnih razlik med izdelki priznanih blagovnih znamk, trgovskimi znamkami ali cenejšimi, neznanimi modeli.

Čeprav nekateri proizvajalci (npr. Apple, Beats, JBL) komunicirajo lastne standarde, se ti v praksi ne odražajo vedno dosledno.

ZPS zato svetuje, da pri nakupu slušalk prednost dajete modelom z več kovinskimi deli, saj običajno vsebujejo manj plastike in posledično manj tveganih snovi.

Otroci naj uporabljajo otroške slušalke, ki so se na testu izkazale kot manj obremenjene z neželenimi kemikalijami.

Kadar je mogoče, namesto slušalk uporabite zvočnik. Izogibajte se spanju s slušalkami in dolgotrajni uporabi, zlasti pri izdelkih iz rdeče skupine, opozarjajo.

ZPS za strožji nadzor

Ne glede na to, da evropska zakonodaja sicer določa številne omejitve, analiza kaže, da so na trgu še vedno izdelki, ki vsebujejo snovi, škodljive zdravju in okolju.

ZPS poziva, da je treba evropske standarde poenotiti in poenostaviti. Da je treba zagotoviti strožji nadzor, izboljšati označevanje in sledljivost kemikalij. Le tako bodo potrošniki varni, obenem pa bosta omogočeni varnejše recikliranje in manjše uhajanje nevarnih kemikalij v okolje.