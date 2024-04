Zvezda, ki kroji naš vsakdan

V nadaljevanju preberite:

»Sonce je edina zvezda v celotnem vesolju, ki vpliva na naš vsakdan,« spomni dr. Primož Kajdič, vesoljski fizik, ki živi in deluje v Mehiki. Z njim smo se pogovarjali o vesoljskem vremenu, o najmočnejših geomagnetnih nevihtah v moderni zgodovini, skrivnostih Sonca in o bližajočem se spektaklu, ki ga pripravljata Sonce in Luna (pri nas ga bo v živo mogoče spremljati v spletnih prenosih).

»Sonce na Zemljo in okolico vpliva na različne načine. Veliko ima pozitivnih učinkov: je vir toplote in svetlobe, na Zemlji omogoča življenje. Njegovi vplivi pa so tudi negativni. Je vir sončevega vetra, to je ioniziran plin, ki v medplanetarni prostor potuje s hitrostjo od 300 do 800 kilometrov na sekundo. Na Soncu se dogajajo različne eksplozije, po katerih se v okolico sprostijo ogromne količine snovi in magnetnega polja – to so izbruhi koronalne snovi.

Sončev veter in delci izbruhov občasno dosežejo Zemljo, kjer naletijo na magnetno polje. To začne vibrirati, spreminja se jakost polja, tudi smer. V tem primeru govorimo o geomagnetnih nevihtah, ki so verjetno najbolj znan pojav vesoljskega vremena. Na Zemlji se ob teh nevihtah dogajajo različni pojavi. Med najlepšimi so polarni siji.

Po drugi strani lahko nevihta povzroči nevšečnosti. Leta 1989 je recimo celotna kanadska provinca Quebec za okoli osem ur ostala brez električne energije. Ustavil se je promet, luči so se ugasnile, šole so zaprli, praktično vse je obstalo. Zanimiv je tudi primer med vietnamsko vojno. Ameriška vojska je ob obali posejala mine in nekega dne se je veliko teh min sprožilo brez očitnega razloga. Analiza je nato pokazala, da je bila najverjetneje kriva geomagnetna nevihta, ki je spremenila zemeljsko magnetno polje.

Lahko bi naštel še druge primere, ko so hitri nabiti delci okvarili telekomunikacijske in znanstvene satelite. Negativno lahko vplivajo tudi na zdravje astronavtov.«