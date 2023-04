Zvezdna ladja pripravljena na izstrelitev

Pri podjetju SpaceX je na izstrelišču v Boca Chici v Teksasu vse pripravljeno, da zahrumijo motorji najmočnejše rakete v zgodovini. Danes ob 14. uri po srednjeevropskem času bodo testno izstrelili raketo starship, s katero bodo tovor in astronavte vozili do Lune in še dlje. »Uspeh morda, vznemirljivost pa je zagotovljena,« je pred dnevi tvitnil Elon Musk.

Prenos dogajanja, ki se začne ob 13.15, bomo spremljali tudi na delo.si.

Ameriška zvezna letalska administracija (FAA) je podjetju Elona Muska dovoljenje za izstrelitev več kot sto metrov visoke rakete izdala v petek popoldne. »Po temeljitem pregledu je FAA ugotovila, da SpaceX dosega vse varnostne in okoljske standarde ter upošteva vsa pravila gleda tovora in finančne odgovornosti,« je sporočila FAA. Dovoljenje so izdali za pet let. SpaceX je več let čakal na to dovoljenje za izstrelitve raket iz Teksasa. Izstrelišče so namreč postavili ob obali Mehiškega zaliva, kjer so močvirja. FAA je obsežen okoljski pregled zaključila junija lani in takrat izdala več kot 75 različnih popravljalnih ukrepov za zaščito okolja in tamkaj živečih živalskih vrst.

Le še ta odobritev je manjkala, da se svetleča raketa odlepi od tal in se požene proti orbiti. Zdaj seveda lahko izstrelitev prepreči slabo vreme - napoved je za obalni del Teksasa dobra, morda bi lahko ponagajali vetrovi, ali pa kakšna tehnična napaka – te še posebej pri novih raketah vseskozi čakajo za vogalom na svojo priložnost, da pokvarijo zabavo. Rezervna dneva za izstrelitev sta torek in sreda.

FOTO: Spacex

Starship je ime za raketo, sestavljeno iz zgornje stopnje, prav tako imenovane starship, v katerem bo prostora za okoli 100 ljudi oziroma za tovor, in pogonske rakete super heavy. Raketa je v celoti večkratno uporabna, za obe stopnji namreč predvidevajo pristajanje. To bo najmočnejša raketa, kdaj koli zgrajena, saj bo v orbito sposobna prenesti do 150 ton tovora, če z raketo ne bodo želeli pristajati pa celo do 250 ton (v primeru pristanka je tovora manj, ker mora imeti raketa več goriva). Visoka je 120 metrov, premer je devet metrov, super heavy je opremljen s 33 motorji raptor, raketo poganja kombinacija metana in kisika.

Do zdaj je zasebno vesoljsko podjetje nekajkrat na podorbitalne lete izstrelilo zgornje stopnje rakete, te so se ob pristanku nekajkrat spektakulatno razletele, vendar je uspel tudi pristanek. Pri prvem testnem poletu celotne rakete, ki jo tokrat sestavljata prototipa ship 24 in booster 7, se s pristajanjem ne bodo trudili, so navedli pri podjetju. Ugank o delovanju vseh sistemov je enostavno preveč, da bi se ukvarjali še s temi zelo zahtevnimi manevri.

Kot navajajo, bo polet trajal okoli 90 minut, začenši z izstrelitvijo iz izstrelišča Starbase (zvezdna baza). Let bo potekal nad Mehiškim zalivom. Super heavy bo potisnil starship do orbitalne hitrosti, nato se bosta stopnji ločili, pogonska stopnja bo padla v morje, okoli 30 do 35 kilometrov od obale Teksasa. Starship bo letel naprej predvidoma do višine 235 kilometrov. Okoli devet minut in 20 sekund po izstrelitvi se bodo njegovi motorji ugasnili, nato bo več kot eno uro »plul« v orbiti, vendar celotnega kroga okoli Zemlje ne bo opravil, nato pa bo nad Tihim oceanom vstopil v atmosfero in z veliko hitrostjo pljusknil v morje nekaj sto kilometrov od Havajev.

»Ker je to prvi polet obeh stopnje, je načrt poleta relativno preprost,« so navedli na spletni strani. »Na primer, starship ne bo vnovič prižgal motorjev ob vstopu v atmosfero in ne bo skušal kontrolirano vstopiti v ocean. Cilj je, zbrati kar se da največ podatkov o dinamiki rakete, kako se plovilo obnaša med letom, da bomo lahko pristajanje preskusili v prihodnjih poletih.«

Tako bodo naredili pomemben korak, da raketa postane operativna. Nasa je starship izbrala za prevozno sredstvo, s katerim bodo v okviru Artemis 3 astronavti pristali na Luni. Prav tako je raketo za polet okoli Lune zakupil japonski milijarder Jusaku Maezava.

Muskovo podjetje ima z raketo smele načrte: kot verjamejo, bodo astronavti z njo potovali še naprej od Lune, do Marsa ter naprej do Jupitra in njegovih lun. Ker bo raketa večkratno uporabna, naj bi se stroški močno zmanjšali: starship bo pristajal vertikalno na tleh, super heavy pa naj bi celo ujeli na samem izstrelitvenem stolpu in bi lahko bil v nekaj urah pripravljen na vnovičen polet. Do zdaj Spacexovi falconi pristajajo ali na trdnih tleh ali pa na plavajočih ploščadih. Starship bi lahko po Muskovih idejah predstavljal tudi izjemno hiter prevoz potnikov na Zemlji – ali se bo to finančno izplačalo in bodo rakete nadomestile letala, pa je drugo vprašanje. Tudi druga podjetja in države gradijo težkokategorne rakete: no, Nasa že ima SLS – starship bo močnejša od nje, Blue Origin gradi raketo new glenn, Kitajska dolgi pohod 9 in Rusija jenisej.