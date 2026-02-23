Naj zgodbe

V Delo medijih poskrbimo za celoten proces ustvarjanja vsebin – od koncepta in advertorialov do produkcije videov, podkastov in distribucije na najmočnejši vsebinski platformi v Sloveniji.
- Ideje pretvorimo v razumljive in privlačne zgodbe.
- Ustvarjamo vse: članke, reportaže, videe in podkaste.
- Izkušena ekipa poskrbi za natančno, premišljeno in profesionalno izvedbo.
- Naše vsebine živijo na najmočnejši medijski vsebinski platformi v Sloveniji. Zato jih ljudje opazijo in zaupajo.
Poznamo bralce, razumemo vsebino, obvladamo produkcijo in ustvarimo zgodbo, ki prepriča.
Vsebinske rešitve glede na komunikacijske cilje naročnika
Ustvarjamo sodobne vsebinske rešitve s članki, videom in podkasti, od razlage kompleksnih tem do dosega konverzij.
Gradnja zavedanja in prepoznavnosti temelji na dosegu ter na produktnih zgodbah, ki krepijo zaupanje in jasno izpostavijo konkurenčne prednosti. Vsebine sledijo bralnim navadam, nagovarjajo čustva in postopno ustvarjajo potrebo po nakupu.
INTERVJU
Avtentične zgodbe ambasadorjev, zadovoljnih uporabnikov in predstavnikov podjetja.
Stoja Trade: »Naj bo lastna nepremičnina vaša prioriteta«
SMT Dent: »Dan po operaciji sem se najprej zapeljal na hot dog«
Goldman Graff: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?
Ilirika: Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)
Petrol: Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«
Pošta Slovenije: Kje je moj paket? Vprašajte Pio, novo asistentko, ki obvlada 12 narečij
CPI: Kdo so mladi, ki bodo kmalu prevzeli vse ključne vloge v naši družbi
REPORTAŽA
Pokaže energijo na dogodku, odzive in vzdušje, ki se prenese na občinstvo.
Stoja Trade: Sedem sanjskih postaj nepremičninske morske transverzale
Zavarovalnica Triglav: Namesto na izlet v šolo: bratovščina, zavezana znanju in strasti do vožnje
Petrol: Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu
Lunos: Prenova, ki je rešila veliko težavo: majhen poseg, občutna sprememba
Kolektor Igin: Pripravljeni na prihodnje izzive: kdo stoji za projektom v Škofji Loki?
SMT Dent: Video: Novi zobje med spanjem? Tudi to je možno v Zagrebu
CPI: To so mladi, ki bodo v prihodnosti zakrpali veliko luknjo
MULTIMEDIJSKA ZGODBA
Poglobljen brand storytelling z videom, besedilom in vizualnimi elementi.
PODKAST
Poglobljen pogovor z jasno razlago blagovne znamke, izdelkov ali storitev.
Mladinska knjiga: Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno
PRVA Osebna zavarovalnica: Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?
PROMO VIDEO
Kratki dinamični formati za splet in družbena omrežja, prilagojeni ciljem kampanje.
MG: »V njem se počutim svobodno. Lahkotno. Sproščeno«
Triglav Investments: Inflacija vam lahko v 10 letih pobere tudi 20 % prihrankov
Predstavitev in prodaja kompleksnih rešitev, ekspertni branding in partnerstva.
INTERVJU
Gradnja strokovne prepoznavnosti in zaupanja.
Generali Investments: »Evropa zna biti lepo presenečenje tega leta«
Merkur Energija: Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas
PRVA Osebna zavarovalnica: Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih
NLB: Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico
Greco: »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij
MULTIMEDIJSKA ZGODBA
Kompleksne teme, razložene z videom, besedilom in grafiko.
Telekom Slovenije: Digitalna odpornost
PODKAST
Strokovni pogovor, utrjevanje ugleda in dolgoročna gradnja zaupanja.
Slovenska agencija za mlade: Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi
Telekom Slovenije: Tehnološki velikani
Pivovarna Laško Union: Podjetja, usmerjena samo v profit, so revna
Triglav Investments: Odgovorno investiranje: pot, ki združuje finančni uspeh in trajnostno vizijo
PROMO VIDEO
Jasna predstavitev vrednosti in spodbuda k akciji.
Porsche Slovenija: Začetni dvomi izpuhteli: pot v novo dobo neodvisnosti odprta
Maribox KD Group: Štajersko srce dogajanja, o katerem govorijo tudi v tujini
Razlaga javnih projektov, obveščanje, zaupanje in vključevanje javnosti.
INTERVJU
Verodostojni sogovorniki in strokovna razlaga.
A1: »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«
Luka Koper: VIDEO: Če bi bilo dovoljeno, bi se lahko v Luki Koper tudi kopali
PODKAST
Poglobljen pogovor z jasno razlago projekta, njegovih ciljev in vpliva.
Evropska komisija: Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak
REPORTAŽA
Prikaz izvedbe, sprememb in vpliva na okolje ali skupnost.
HESS: Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?
GEN energija: Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja
PROMO
Poudari ključne koristi projekta ali iniciative.
MORS: Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV
Vsebine, ki krepijo ugled organizacije, posjasnjujejo strateške odločitve in zagotavljajo konsistentno komunikacijo z vsemi javnostmi.
INTERVJU
Vodstvo, strateške usmeritve in ključna sporočila.
Pivovarna Laško Union: Posebna obletnica na dan rekordov v Planici
BTC (City teater): Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let
Ljubljanske mlekarne: »Med sodelavci se res dobro počutim«
Maribox (KD Group): »Obljubljamo novost, ki je v Sloveniji še ni bilo«
SIQ: Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge
SMT DENT: Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš
Pošta Slovenije: Video: »Pripravljamo nekaj, kar bodo občutili vsi Slovenci«
Petrol: Več kot bencinski servis: Petrol skrbi za življenje v naših gozdovih
REPORTAŽA
Dogodki, mejniki, procesi in pomembni organizacijski premiki.
Zavarovalnica Triglav: Vstali sredi noči, zasedli celotno Planico in pokazali, kako se pravilno navija
Eurospin: Kaj sporočajo drobni dodatki, ki so med mladimi pravi hit?
Pošta Slovenije: Video: »Ljudje nas po stopnji zaupanja prištevajo k medicinskemu osebju in gasilcem«
PROMO VIDEO
Korporativni filmi, jubileji, strateške kampanje.
Greco: Od Luke Koper do Karavank: sto let v službi obvladovanja tveganj
PODKAST
Poglobljen pogovor o strategiji, vrednostah in dolgoročni viziji.
Stoja Trade: Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«
Soltec: SOLTEC: Več življenja med štirimi stenami in onkraj njih
L'Oreal: Od laboratorija do plesnega studia: slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja
Bolton Adriatic: Rio Mare in WWF: Skupaj za trajnostne oceane
Vsebine, ki krepijo ugled podjetja kot delodajalca.
INTERVJU
Vodstvo, strateške usmeritve in ključna sporočila.
NLB: Banka, ki je postala atraktivna za mlade talente (video)
Zavarovalnica Sava (Zavarovalnica Vita): »Brez njih ne bi bili kos tako zahtevnemu okolju«
