Naj zgodbe

V Delo medijih poskrbimo za celoten proces ustvarjanja vsebin – od koncepta in advertorialov do produkcije videov, podkastov in distribucije na najmočnejši vsebinski platformi v Sloveniji.

Ideje pretvorimo v razumljive in privlačne zgodbe.

zgodbe. Ustvarjamo vse: članke, reportaže, videe in podkaste.

Izkušena ekipa poskrbi za natančno , premišljeno in profesionalno izvedbo .

, in . Naše vsebine živijo na najmočnejši medijski vsebinski platformi v Sloveniji. Zato jih ljudje opazijo in zaupajo.

Poznamo bralce, razumemo vsebino, obvladamo produkcijo in ustvarimo zgodbo, ki prepriča.

Vsebinske rešitve glede na komunikacijske cilje naročnika

Ustvarjamo sodobne vsebinske rešitve s članki, videom in podkasti, od razlage kompleksnih tem do dosega konverzij.

Gradnja zavedanja in prepoznavnosti temelji na dosegu ter na produktnih zgodbah, ki krepijo zaupanje in jasno izpostavijo konkurenčne prednosti. Vsebine sledijo bralnim navadam, nagovarjajo čustva in postopno ustvarjajo potrebo po nakupu.

INTERVJU

Avtentične zgodbe ambasadorjev, zadovoljnih uporabnikov in predstavnikov podjetja.

Stoja Trade: »Naj bo lastna nepremičnina vaša prioriteta«

SMT Dent: »Dan po operaciji sem se najprej zapeljal na hot dog«

Goldman Graff: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

Ilirika: Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Petrol: Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

Pošta Slovenije: Kje je moj paket? Vprašajte Pio, novo asistentko, ki obvlada 12 narečij

CPI: Kdo so mladi, ki bodo kmalu prevzeli vse ključne vloge v naši družbi

REPORTAŽA

Pokaže energijo na dogodku, odzive in vzdušje, ki se prenese na občinstvo.

Stoja Trade: Sedem sanjskih postaj nepremičninske morske transverzale

Zavarovalnica Triglav: Namesto na izlet v šolo: bratovščina, zavezana znanju in strasti do vožnje

Petrol: Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

Lunos: Prenova, ki je rešila veliko težavo: majhen poseg, občutna sprememba

Kolektor Igin: Pripravljeni na prihodnje izzive: kdo stoji za projektom v Škofji Loki?

SMT Dent: Video: Novi zobje med spanjem? Tudi to je možno v Zagrebu

CPI: To so mladi, ki bodo v prihodnosti zakrpali veliko luknjo

MULTIMEDIJSKA ZGODBA

Poglobljen brand storytelling z videom, besedilom in vizualnimi elementi.

Stoja Trade: Lepota bivanja

PODKAST

Poglobljen pogovor z jasno razlago blagovne znamke, izdelkov ali storitev.

Mladinska knjiga: Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

PRVA Osebna zavarovalnica: Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

PROMO VIDEO

Kratki dinamični formati za splet in družbena omrežja, prilagojeni ciljem kampanje.

MG: »V njem se počutim svobodno . Lahkotno . Sproščeno «

Triglav Investments: Inflacija vam lahko v 10 letih pobere tudi 20 % prihrankov

Predstavitev in prodaja kompleksnih rešitev, ekspertni branding in partnerstva.

INTERVJU

Gradnja strokovne prepoznavnosti in zaupanja.

Generali Investments: »Evropa zna biti lepo presenečenje tega leta«

Merkur Energija: Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

PRVA Osebna zavarovalnica: Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

A1: Kibernetska varnost

NLB: Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico

Greco: »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

MULTIMEDIJSKA ZGODBA

Kompleksne teme, razložene z videom, besedilom in grafiko.

Telekom Slovenije: Digitalna odpornost

PODKAST

Strokovni pogovor, utrjevanje ugleda in dolgoročna gradnja zaupanja.

Slovenska agencija za mlade: Jan Peloza: Podjetništvo mora imeti značaj, voditelj nalogo služiti ekipi

Telekom Slovenije: Tehnološki velikani

Pivovarna Laško Union: Podjetja, usmerjena samo v profit, so revna

Triglav Investments: Odgovorno investiranje: pot, ki združuje finančni uspeh in trajnostno vizijo

PROMO VIDEO

Jasna predstavitev vrednosti in spodbuda k akciji.

Porsche Slovenija: Začetni dvomi izpuhteli: pot v novo dobo neodvisnosti odprta

Maribox KD Group: Štajersko srce dogajanja, o katerem govorijo tudi v tujini

Razlaga javnih projektov, obveščanje, zaupanje in vključevanje javnosti.

INTERVJU

Verodostojni sogovorniki in strokovna razlaga.

A1: »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

Luka Koper: VIDEO: Če bi bilo dovoljeno, bi se lahko v Luki Koper tudi kopali

PODKAST

Poglobljen pogovor z jasno razlago projekta, njegovih ciljev in vpliva.

Evropska komisija: Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak

REPORTAŽA

Prikaz izvedbe, sprememb in vpliva na okolje ali skupnost.

HESS: Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena ?

GEN energija: Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

PROMO

Poudari ključne koristi projekta ali iniciative.

MORS: Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

Vsebine, ki krepijo ugled organizacije, posjasnjujejo strateške odločitve in zagotavljajo konsistentno komunikacijo z vsemi javnostmi.

INTERVJU

Vodstvo, strateške usmeritve in ključna sporočila.

Pivovarna Laško Union: Posebna obletnica na dan rekordov v Planici

BTC (City teater): Kako je trenutek v balonu postal gledališče , ki navdihuje že 25 let

Ljubljanske mlekarne: »Med sodelavci se res dobro počutim «

Maribox (KD Group): »Obljubljamo novost, ki je v Sloveniji še ni bilo«

SIQ: Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

SMT DENT: Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš

Pošta Slovenije: Video: »Pripravljamo nekaj, kar bodo občutili vsi Slovenci«

Petrol: Več kot bencinski servis: Petrol skrbi za življenje v naših gozdovih

REPORTAŽA

Dogodki, mejniki, procesi in pomembni organizacijski premiki.

Zavarovalnica Triglav: Vstali sredi noči, zasedli celotno Planico in pokazali, kako se pravilno navija

Eurospin: Kaj sporočajo drobni dodatki, ki so med mladimi pravi hit?

Pošta Slovenije: Video: »Ljudje nas po stopnji zaupanja prištevajo k medicinskemu osebju in gasilcem«

PROMO VIDEO

Korporativni filmi, jubileji, strateške kampanje.

Greco: Od Luke Koper do Karavank: sto let v službi obvladovanja tveganj

PODKAST

Poglobljen pogovor o strategiji, vrednostah in dolgoročni viziji.

Stoja Trade: Zoran Đukić : » Posredovanje nepremičnin je umetnost . Lastništvo je svoboda «

Soltec: SOLTEC: Več življenja med štirimi stenami in onkraj njih

L'Oreal: Od laboratorija do plesnega studia: slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

Bolton Adriatic: Rio Mare in WWF: Skupaj za trajnostne oceane

Vsebine, ki krepijo ugled podjetja kot delodajalca.

INTERVJU

Vodstvo, strateške usmeritve in ključna sporočila.

NLB: Banka, ki je postala atraktivna za mlade talente (video)

Zavarovalnica Sava (Zavarovalnica Vita): »Brez njih ne bi bili kos tako zahtevnemu okolju«

