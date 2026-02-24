Oglašujte pri nas

Delo mediji ponujamo celosten nabor oglasnih formatov in vsebinskih rešitev v tiskanih in digitalnih medijskih okoljih.

Zaupajo nam bralci in vodilne slovenske ter globalne blagovne znamke, ker znamo sporočila postaviti v okolje, v katerem imajo težo, pomen in učinek.

Pri nas dobite preverjeno uredniško okolje, močan digitalni doseg in najprepoznavnejše tiskane medijske znamke v Sloveniji. Vaše sporočilo postavimo v okolje, v katerem mu bralci namenijo zaupanje, pozornost in čas.

Verodostojnost

Zaupanje je temelj vsega, kar počnemo. Delo mediji že desetletja gradimo ugled na strokovnosti, neodvisnosti in novinarski integriteti. To zaupanje bralcev se neposredno prenaša tudi na oglaševalske vsebine.

Ko je sporočilo blagovne znamke del verodostojnega uredniškega okolja, ga bralci razumejo bolje in se nanj lažje odzovejo.

Digitalne rešitve z jasnim učinkom

Na Delovi medijski platformi mesečno dosežemo skoraj 850.000 uporabnikov (MOSS). Oglaševalcem ponujamo kombinacijo oglasnih formatov in vsebinskih rešitev, ki gradijo prepoznavnost in hkrati prinašajo merljive rezultate. Od nativnih objav, vsebinskih projektov, ki vključujejo tudi vrhunsko videoprodukcijo podkastov, in vsebinskih kampanj na ključ do klasičnih digitalnih formatov, videovsebin in paketov za večjo vidnost, vse prilagodimo ciljem kampanje in ciljni skupini.

Doseg podpiramo s premišljeno izpostavitvijo na ključnih mestih portala, na namiznih in mobilnih napravah, na naslovnici, v rubrikah in znotraj člankov. Bralci se v vsebine poglabljajo, jim namenijo več časa in pozornosti, zato oglaševalska sporočila v takem okolju dosegajo večjo učinkovitost.

Naši bralci so nadpovprečno izobraženi, imajo višje dohodke in pogosto vplivajo na odločitve v svojem okolju, zato so izjemno zanimivi za blagovne znamke. Pri vsebinskih projektih zagotavljamo tudi garancijo branosti, končni rezultati pa jo v praksi pogosto še presegajo.

»Ponosni smo na zaupanje bralcev, zato načrtno razvijamo učinkovite rešitve vsebinskega marketinga. Verodostojnost naših medijskih blagovnih znamk nam omogoča, da hkrati dosegamo ključne cilje skupine ter partnerjem zagotavljamo učinkovito komunikacijo tudi na zahtevnih področjih – od B2B in B2G do employer brandinga, korporativnega komuniciranja in B2C. Kot jasno profiliran medij z dolgoletno tradicijo ustvarjamo vsebine, ki jih uporabniki pričakujejo in jih dejansko berejo. Našo medijsko platformo nenehno nadgrajujemo ter na slovenskem trgu ponujamo edinstvene, tudi najzahtevnejše rešitve, ki jih distribuiramo prek integrirane komunikacijsko-poslovne platforme Delov poslovni center.« (Darko Špiranec, Vodja oglasnega trženja)

Tisk, ki daje sporočilu težo

Tiskana medija Delo in Slovenske novice z močnimi prilogami ostajata prostor poglobljenega branja, kjer si bralci vzamejo čas. Tisk vašemu sporočilu doda kredibilnost, prestiž in trajnejši učinek, zato je odlična podpora digitalnim kampanjam.

Oglaševalcem omogočamo klasične oglase in tudi številne izvirne oglasne rešitve, ki povečajo opaznost in odziv. Poleg tematskih oglasnih strani, snopičev in dvosmernih promocijskih snopičev v prilogah so na voljo posebne izvedbe, kot so vlaganje in vpenjanje vloženk ali katalogov, ročno lepljenje kuponov in vzorčkov ter izstopajoči formati, kot so nalepke in promocijski trakovi.

Ko tisk povežemo z digitalno podporo, kampanja dobi širino in prepričljiv nastop, ki doseže občinstvo in pusti vtis.

Delov poslovni center – priložnost za poslovne kampanje

Pomemben del podjetja je tudi Delov poslovni center, ki vzpostavlja partnerstva z deležniki na gospodarskem, akademskem, strokovnem in zakonodajnem področju. Deluje kot stičišče za spodbujanje dialoga in družbenega razvoja.

Delov poslovni center je priložnost za oglaševalce, ki želijo svojo blagovno znamko povezati z aktualnimi poslovnimi in gospodarskimi temami ter jo postaviti v verodostojno, strokovno okolje. Namenjen je podjetjem, ki iščejo več kot klasično oglaševanje in želijo graditi dolgoročno prisotnost med odločevalci in poslovno javnostjo.

Oglaševalcem omogočamo vsebinske projekte, strokovno vodene kampanje in dogodke, s katerimi blagovno znamko umestimo v središče razprave in dialoga. Delov poslovni center kampanjam doda težo, kredibilnost in neposreden stik z občinstvom, ki ceni znanje, izkušnje in premišljene rešitve.

Vsebinski studio, kjer dobra zgodba postane vaša prednost

V Delovem vsebinskem studiu ideje spremenimo v jasne, privlačne zgodbe, ki jih ljudje opazijo in jim verjamejo. Združujemo vsebinsko odličnost, marketinško učinkovitost in profesionalno produkcijo, zato lahko kampanjo vodimo celostno, od koncepta do izvedbe.

Za oglaševalce ustvarjamo različne formate, od člankov in reportaž do videovsebin in podkastov, pri čemer ekipa izkušenih ustvarjalcev poskrbi za premišljeno pripravo, natančno izvedbo in konsistenten ton blagovne znamke. Vse skupaj zaživi na eni najmočnejših medijskih platform v Sloveniji, zato vsebine dobijo doseg in pozornost, ki jo dobre zgodbe potrebujejo.

»V zadnjih letih lahko povsod opažamo, da je pozornost ljudi vse bolj omejena, zaupanje pa vse bolj dragoceno. Vsebinske rešitve se ne morejo končati zgolj pri »lepem besedilu ali videu«. Če želimo rezultat, morajo biti stvari povezane v celoto: jasen cilj, verodostojno okolje, premišljena zgodba, vrhunska produkcija in distribucija, ki je merljiva, učinkovita ter hkrati varna za blagovno znamko. V praksi to pomeni, da naročnikom ne prodajamo formata, ampak rešitev: od zasnove zgodbe in kreativnega koncepta do izbire kanalov, prilagoditev formatov ter spremljanja odziva bralcev. Največji premik se zgodi, ko postane posamezna vsebina del premišljene zgodbe in ne osamljen projekt. In dobro narejena zgodba je danes lahko vzvod za razumevanje, diferenciacijo in dolgoročno rast.« (Tadej Rovtar, vodja digitalnega oglasnega trženja)

Naša prednost: širok medijski bazen in večkanalni doseg

Naša glavna prednost je, da kampanje zasnujemo celostno in večkanalno, zato lahko učinkovito nagovorimo različne ciljne skupine. Oglaševalcem omogočamo širok nabor formatov ter močno povezavo digitala in tiska, kar prinese hiter doseg in hkrati podpira dolgoročnejšo gradnjo ugleda.

Skupni mesečni doseg naših blagovnih znamk presega 1.200.000 unikatnih uporabnikov, zato lahko kampanjo zanesljivo razširimo od najširše javnosti do jasno opredeljenih segmentov. Ker upravljamo več medijskih platform z različnimi profili bralcev, za vsako kampanjo izberemo okolje, ki najbolje podpira njen cilj, bodisi želite graditi prepoznavnost, okrepiti zaupanje, spodbuditi odziv bodisi podpreti prodajo.

Kampanje dodatno okrepimo z izpostavitvijo na naših spletnih mestih, v tiskanih medijih, tematskih prilogah in izbranih revijah. Tako blagovna znamka dobi usklajen, močan in prepričljiv medijski nastop, ki doseže pravo občinstvo in pusti vtis.