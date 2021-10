Deloitte Slovenija išče finančnega direktorja leta

Finančna funkcija in tudi osebe, ki jo opravljajo, delujejo v izjemno nestabilnem okolju z nenehnimi spremembami, kar zahteva kompleksne vodstvene in upravljavske sposobnosti in preobrazbo poslovanja. Za finančno funkcijo je hkrati to velika priložnost, da s svojim interdisciplinarnim pristopom, poglobljenim znanjem, vplivom znotraj organizacije in zmožnostjo upravljanja različnih vidikov strategije in poslovanja uresniči vizijo organizacije.

Finančni direktorji lahko z obvladovanjem naložbenih portfeljev in prerazporejanjem razpoložljivih virov znatno prispevajo k tehnološkim in kulturnim premikom, ustvarjajo možnosti za nove, donosnejše poslovne modele in gradijo potrošniške, poslovne in finančne mreže, ki širijo poslovne priložnosti in povečujejo dodano vrednost za njihovo organizacijo.

Deloitte Slovenija letos prvič izbira najboljšega finančnega direktorja v Sloveniji. Ob tej priložnosti bomo ovrednotili delo najvplivnejših finančnih direktorjev v Sloveniji in nagradili najboljšega.

Kandidate za finančnega direktorja leta najprej oceni naša šestčlanska strokovna komisija, ki jo sestavljajo red. prof. dr. Aljoša Valentinčič (Ekonomska fakulteta UL), Marko Drev (SAP, d. o. o.), Uroš Ivanc (Zavarovalnica Triglav, d. d.), Drago Kavšek (Banka Intesa Sanpaolo, d. d.), Andrej Kren (Delo, d. o. o.) in Tina Kolenc Praznik (Deloitte Slovenija).

Red. prof. dr. Aljoša Valentinčič, predsednik komisije, komentira: »Nekatere stvari v financah znamo opisati s formulami, druge so bolj 'mehke' narave, a zato nič manj pomembne – pomislimo samo na vlogo sodobnih korporacij v družbi, okoljsko, družbeno in deležniško (ESG) odgovornost, vključevanje stroškov, ki jih delovanje korporacij povzroča okolju, in tako naprej. Finančnice in finančniki morajo znati združevati vse te vidike, njihovo delo in njihova vloga bo v času samo še naraščala. Zato je pomembno, da prepoznamo in priznamo dobre ljudi in dobre prakse.«

Red. prof. dr. Aljoša Valentinčič, predsednik komisije. FOTO: Deloitte Slovenija

Komisija zmagovalca izbere na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih dejavnikov:

Kvantitativni dejavniki vključujejo finančne kazalnike, kot so marža EBITDA, razmerje med najetimi dolgoročnimi posojili in lastnim kapitalom ter koeficient obračanja sredstev.

vključujejo finančne kazalnike, kot so marža EBITDA, razmerje med najetimi dolgoročnimi posojili in lastnim kapitalom ter koeficient obračanja sredstev. Kvalitativna ocena temelji na vprašalniku, ki ga izpolnijo kandidati.

Zmagovalec, ki bo znan v začetku decembra 2021, se bo uvrstil na regionalno tekmovanje in se potegoval za naslov najboljšega finančnega direktorja v regiji južna srednja Evropa.

Tina Kolenc Praznik, partnerica na reviziji, Deloitte Slovenija in vodja iniciative, o natečaju: »Finančni direktorji so praktično v vsakem podjetju pomemben člen pri sprejemanju strateških odločitev. Ker se zavedamo njihove vse večje vloge, smo se na Deloitte Slovenija odločili za zagon natečaja za najboljšega finančnega direktorja leta. Naziv najboljšega je priznanje vsem dejavnostim in projektom, ki jih finančni direktorji vodijo v okviru svoje funkcije, in temelji na rezultatih, ki jih je njihova družba ustvarila.«

Prijave so možne le še do nedelje, 7. novembra 2021. Več o natečaju in prijave na naši spletni strani.

Naročnik oglasne vsebine je Deloitte Slovenija