Dokler se bo gradilo ali obnavljalo, bo veliko novih priložnosti

Iz obrtne delavnice do proizvodnega podjetja

Nenehno si želijo biti boljši in boljši

Velika vlaganja v razvoj

Dvoizmensko delo le ob povečanem povpraševanju

Popolno recikliranje izdelkov

Spodbujanje zdravega načina življenja

In še anekdota …

Roletarstvo Medle, ki se je razvilo iz obrtne delavnice, se je v 45 letih delovanja preobrazilo iz storitvenega v večinsko proizvodno podjetje. Lani so poslovali odlično, in to kljub temu, da so na začetku zdravstvene krize mesec dni stali. Ustvarili so kar 28,7 milijona evrov prihodkov in 3,5 milijona evrov čistega dobička. In kot pravi direktor podjetja, jim letos kaže še malo bolje.»Naročil je res dovolj, težava pa je z nabavo surovin.« V podjetju delajo z osnovnimi surovinami, kot so PVC, aluminij, železo, les, elektronika ... »Res je, da se je vse podražilo, a to ni največji problem, večji problem je, da ne glede na ceno ne dobiš materiala toliko, kolikor bi ga želel,« pojasnjuje sogovornik in doda, da imajo z glavnimi dolgoletnimi dobavitelji stkane prijateljske vezi, kar jim pomaga pri nabavi surovin. »Če smo se prej trudili imeti čim bolj optimalne zaloge v skladiščih, smo zdaj obrnili trend in polnimo skladišča s surovinami, kolikor jih lahko dobimo. Zato nam tudi ni bilo treba ustavljati proizvodnje zaradi pomanjkanja surovin.«»Podjetje je svojo pot začelo leta 1976, sprva kot obrtna delavnica, ki jo je ustanovil moj oče Alojz po vrnitvi iz Nemčije. Pri uresničevanju te poslovne ideje se mu je pridružila še mama,« je zametke podjetja pojasnil sin Robert Medle. Njihovi glavni produkti so rolete in žaluzije, predvsem zunanje žaluzije, imajo pa tudi manjšo proizvodnjo oken PVC, občasno izdelajo garažna vrata. Brat Gorazd pa je ustanovitelj in direktor podjetja Senčila Medle, ki proizvaja še druga senčila, kot so tende, komarniki, plise zavese ..., tako da skupaj pokrivajo celoten spekter proizvodov na področju senčil.Osredotočajo se na stanovanjsko gradnjo in poslovne objekte. »Naši največji kupci so na primer proizvajalci oken, ki so nosilci posla. Mi smo zraven kot podpora, ki ali samo izdelamo in prodamo senčila ali pa jih obenem še montiramo.« Imajo več kot 300 rednih veleprodajnih kupcev, največji kupec pa ne presega štiriodstotnega deleža prodaje. Neposredno do kupcev zelo malo dostopajo, vendar od njih dobivajo prepotrebne informacije o kakovosti proizvodov.Podjetje je glede na uradno dostopne podatke v Sloveniji vodilni proizvajalec v panogi, po njihovih ocenah pa so tudi največji proizvajalec v razširjeni regiji. Delež neposrednega izvoza znaša okoli 40 odstotkov, izvažajo pa tudi posredno prek njihovih slovenskih kupcev, tako da več kot 60 odstotkov njihovih izdelkov konča na tujih trgih. »Naši trgi so trgi nekdanje Jugoslavije, Avstrija, Švica, Nemčija, Italija, Francija, Luksemburg, Izrael pa še kakšna država bi se našla,« našteva direktor.Precej pozornosti namenjajo gradnji blagovne znamke, saj je močna blagovna znamka pomemben faktor pri prodaji, nabavi, kadrovanju, pravi direktor Robert Medle. »Trudili se bomo, da bo podjetje pot v isti smeri tudi nadaljevalo in sedanji odlični položaj tudi čez pet let ne samo ohranilo, ampak ga še izboljšalo. Nenehno si želimo biti boljši in boljši.«So pa seveda na tej poti tudi tveganja, ta vidijo predvsem v nabavi surovin in pomanjkanju ustreznega kadra. »Menimo, da imamo produkt oziroma storitev prihodnosti, saj dokler se bo gradilo ali obnavljalo, bomo imeli svojo priložnost. Vedno se hitro odzovemo, imamo res odlično ekipo sodelavcev in hitro prepoznamo težave ali pa to, kje bi jih lahko imeli. Zato se vedno trudimo čim hitreje prilagoditi se novim razmeram.« Še vedno rastejo z obstoječimi strankami, ki jim občasno dodajo še kakšno novo. »Naše stranke dobro delajo in mi z njimi rastemo. Nesmiselno pa bi bilo brezglavo širiti poslovanje.«Za raziskave in razvoj nove tehnološke opreme in izdelkov na leto namenijo skupaj več kot 1,5 milijona evrov, k čemur ne prištevajo poslovnih zgradb. »Gre za tehnološke izboljšave v proizvodnih procesih, digitalizacijo procesov, izboljšave obstoječih izdelkov, s čimer se nenehno ukvarjajo naši razvojniki, in razvoj novih proizvodov. Popolnoma nove proizvode plasiramo na trg na približno od dve do tri leta, ker je razvoj kompleksen, faza testiranja pa dolga. Nazadnje smo lansirali rolete Falcon s protivlomno zaščito.« In kot poudarja direktor Roletarstva Medle, so gotovo najbolje tehnološko opremljeni v panogi na celotnem območju.Nimajo serijske proizvodnje, saj vsak dan proizvedejo okoli 2000 izdelkov, od tega je skoraj vsak drugačne dimenzije in različne barve. Zato so lahko avtomatizirali samo del procesov, vendar skorajda nimajo stroja, ki ni računalniško upravljan, vnos podatkov pa skoraj popolnoma digitaliziran. Ob krizi zaradi koronavirusa se je pokazalo, da se lahko veliko dela opravi na daljavo; tako so tudi tehnologi od doma lansirali naloge neposredno v proizvodnjo. Imajo tudi robota za logistiko, ki iz proizvodnje odvaža na ekspedit. »Imamo še veliko dela, ampak stremimo k pametni tovarni. Naš problem je različnost dnevnih produktov, vendar smo že blizu, v pol leta naj bi že imeli nekaj pokazati. Pri tem projektu dela ekipa treh zaposlenih in zunanji izvajalci, tako da bomo lahko postali zelo napredna proizvodnja.«Zelo si prizadevajo za dobro klimo v podjetju, izobraževanje in stimuliranje zaposlenih, zato od njih redko kdo odide. »Želimo biti čim bolj prijazno podjetje do zaposlenih. Zato smo se odločili, da ne bomo imeli večizmenskega dela, in delamo samo enoizmensko. Se pa zgodi, da moramo ob kakšnem izpadu stroja ali povečanem povpraševanju po samo določenem izdelku, kjer nimamo kapacitet, kakšen teden delati tudi v dveh izmenah. Enoizmensko delo je ena od naših prednosti, ki jih omogočamo sodelavcem. Navsezadnje, če sem jaz rad popoldne prost, verjamem, da je tudi večina mojih sodelavcev.«V podjetju nenehno zaposlujejo, zdaj imajo okoli 200 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je lani znašala 69.791 evrov. Letos so jim že trikrat povišali plače, skupaj že za deset odstotkov. »Res se trudimo izpolniti pričakovanja sodelavcev in smo zato obojestransko zadovoljni.«Ker se veliko ukvarjajo s produktivnostjo in tehnološkimi izboljšavami, iščejo tudi bolj specifične profile, z določenim znanjem, kot so na primer mehatroniki. »Najtežje je dobiti kakovostne vzdrževalce naše opreme, ker tehnologija zelo hitro napreduje in je elektronika vedno bolj zahtevna.« Sicer pa štipendirajo tako dijake kot študente, povezujejo se z univerzo in lokalnimi srednjimi šolami, da lahko dijaki pri njih opravljajo prakso.Roletarstvo Medle si prizadeva za trajnostno naravnanost, ki se kaže na več področjih. Imajo štiri sončne elektrarne in eno kogeneracijo za pridobivanje električne energije. »V načrtu imamo postavitev še ene sončne elektrarne. Za potrebe sanitarne in tehnološke vode uporabljamo deževnico,« pravi Robert Medle in nadaljuje, da so v njihovem naboru izdelki, ki se po koncu življenjske dobe lahko popolnoma reciklirajo, kupcem pa jih dobavljajo s povratno embalažo. Tudi pri proizvodnji ne proizvajajo veliko odpadkov, surovine namreč sortirajo in prodajo naprej kot surovino. Prav tako se trudijo biti čim bolj ekonomični pri embalaži, po drugi strani pa čim manj obremenjevati okolje, tako da imajo povratne palete. Imajo tudi pametno razsvetljavo, vsi njihovi viličarji so električni.»Uporabljamo tehnološko opremo, ki porabi minimalno energije. Poleg tega naši produkti zaradi dobrih izolacijskih lastnosti pomagajo našim uporabnikom k manjši porabi energije za hlajenje in ogrevanje. To dolgoročno pripomore k manjšemu ogljičnemu odtisu.«Roletarstvo Medle je tudi družbeno odgovorno, tako je pred nekaj leti zgradilo športno dvorano, podpirajo lokalno skupnost pa mlade športnike … Zdravo življenje spodbujajo tudi pri sodelavcih, ki jim je na voljo tudi brezplačna rekreacija. »V tednu mobilnosti nas je veliko prišlo na delo s kolesom – tudi jaz. Imamo svojo kolesarsko ekipo, udeležujemo se delavskih športnih iger v Novem mestu, kjer sodelujemo pri nogometu, košarki, odbojki, veslanju ... V skupnih uvrstitvah se kosamo s takimi ekipami, kot je na primer Revoz,« s ponosom pove direktor.Robert Medle pravi, da je bil zanj izziv, ko so ga »starši vrgli v vodo in je moral začeti samostojno plavati«. Na začetku svoje poslovne poti v družinskem podjetju je s sedanjo ženo od jutra do večera delal, pravzaprav garal, v proizvodnji. »Najina izmena se je končala, ko je bilo treba pakete odnesti na pošto še pred njenim zaprtjem ob 20. uri. Tako sva vsaj vedela, da bova do osmih zvečer končala delo. Takrat nas je bilo vsega skupaj od 15 do 20 sodelavcev, vsi tako imenovani multipraktiki. In ko smo dobili največji posel do takrat, ko je stranka iz Zagreba naročila 1000 zunanjih žaluzij, smo to naročilo pripravljali vse poletje. Vse je bilo namreč treba narediti ročno – za primerjavo, danes bi teh 1000 žaluzij naredili v štirih dneh.«»Ko sem slišal, po kakšni ceni je mama prodala te žaluzije – takrat se ni prodajalo po dimenzijah, ampak po kvadratu –, mi to ni in ni dalo miru. Zato sem več večerov zapored vnašal številke v excelovo tabelo in formule, da sem nazadnje dobil končni izračun. Izračunal sem vse komponente za vsak kos in mamo povprašal glede nabavnih cen, saj o njih pri svojih rosnih 18 letih nisem vedel prav nič. Kalkulacija mi je pokazala, da bomo dva meseca delali za nič, brez zaslužka. In ko sem to pokazal mami, mi je rekla, da sem se zmotil. Zato sva še skupaj pregledala vse kalkulacije. Že naslednji dan me je mama iz proizvodnje poklicala v pisarno in mi naložila pripravo cenikov in dobavnic. In tako sem si izboril pot iz proizvodnje v upravni del, na višje delovno mesto.«