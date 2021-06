Družba Generali izdala prvo trajnostno obveznico

Družba Generali, ki je ena izmed največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja, je 24. junija uspešno izdala svojo prvo trajnostno obveznico (Tier 2) v višini 500 milijonov evrov in z ročnostjo, ki zapade 30. junija 2032.Kot so zapisali, v družbi Generali, ki je v Sloveniji prisotna od leta 1997, svoje trajnostno poslanstvo uresničujejo s podporo in s sodelovanjem v več pomembnih mednarodnih pobudah, ki so usmerjene v širitev izvajanja trajnostnih politik in doseganju dolgoročnega trajnostnega razvoja.Obveznica je po odprtju knjige naročil privabila 2,2 milijarde evrov naročil s strani 180 zelo raznolikih mednarodnih institucionalnih vlagateljev. Med njimi so bili pomembno zastopani tudi skladi s trajnostnimi oziroma družbeno odgovornimi cilji. Obveznica je bila izdana s kuponom 1,713 odstotka na letni ravni. Prilivi od izdane trajnostne obveznice bodo namenjeni financiranju oziroma refinanciranju trajnostnih projektov. Poleg tega bo Generali svoji fundaciji The Human Safety Net – ONLUS, ki je namenjena uresničevanju potencialov ranljivejših skupin, namenil 50.000 evrov., finančni direktor Skupine Generali, je ob tem povedal, da bo ta transakcija podaljšala povprečno zapadlost dolga in znižala letne bruto obrestne odhodke, kar je v skladu z njihovim proaktivnim pristopom upravljanja dolga. Hkrati bo družbi Generali zagotovila priložnost, da financira zelene in socialne projekte.Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je izdaja obveznice pritegnila močno zanimanje mednarodnih vlagateljev, ki so predstavljali približno 93 odstotkov dodeljenih naročil. To potrjuje, da Skupina Generali na mednarodnih trgih uživa močan ugled. Približno 36 odstotkov obveznic je bilo dodeljenih francoskim vlagateljem in vlagateljem iz skupine držav Beneluks, 29 odstotkov nemškim in švicarskim računom ter približno 14 odstotkov italijanskim in španskim vlagateljem.