EY nagrada odličnosti za družinsko podjetje 2021 podjetju Intra lighting

Ne oblikujejo luči, ampak svetlobo

Podjetje Intra lighting. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podjetje Intra lighting. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

EY Slovenija je z nagrado odličnosti za družinsko podjetje 2021 nagradila podjetje Intra lighting, ki je bilo sicer razglašeno tudi za Delovo podjetniško zvezdo 2019 . Primorsko podjetje po treh desetletjih prevzema druga generacija v družini, ki še naprej dosega mednarodni uspeh, na leto proizvedejo 200.000 svetil in ustvarijo več kot 30 milijonov evrov prometa, so zapisali v obrazložitvi.»Biti izbran za zmagovalca je velika čast, še posebej ker v podjetništvu ne obstajata srebrna in bronasta medalja, vedno je samo zlata – ali si dobil posel ali si samo vlagal, pa ga nisi dobil. Nagrada je vsekakor še večja spodbuda in motivacija,« je ob prejemu nagrade poudaril, ustanovitelj in predsednik podjetja Intra lighting.V podjetju imajo izoblikovano jasno poslanstvo, ki je hkrati tudi konkurenčna prednost: »Ne oblikujemo luči, pač pa svetlobo«. Podjetje je uspešen proizvajalec arhitekturnih svetil, ki jih trži v 68 državah po vsem svetu. V celotni skupini Intra lighting Group imajo zaposlenih več kot 380 ljudi, v matičnem podjetju v Šempetru pri Gorici pa 220. Pomembne vloge v podjetju, ki sta ga pred dobrimi 30 leti ustanovila Marino in, prevzema druga generacija v družini. Sinje direktor razvoja, hčipa vodi projekte v trženju. Oba sta pred dvema letoma postala tudi solastnika podjetja.»Z inovativnostjo, zapisano v DNK podjetja, nenehno mislijo na kupca v iskanju boljših svetlobnih rešitev. Z razumevanjem trendov in z visokimi standardi kakovosti pospešeno vlagajo v najsodobnejše tehnologije, avtomatizacijo ter robotizacijo. Tesno sodelujejo z arhitekti, oblikovalci svetlobe, inženirji in oblikovalci interierjev po vsem svetu in za svoje izdelke prejemajo najuglednejša priznanja s področja oblikovanja. Svetila podjetja Intra lighting osvetljujejo prostore tudi največjih svetovnih multinacionalk, kot so Adidas, Facebook, Google, Microsoft, Volvo, Rolex. Razvojni naboj dopolnjujejo z mislijo na trajnost in ga povezujejo z motom 'Osvetljuj samo, ko je potrebno, kjer je potrebno in kolikor je potrebno',« je neodvisna izborna komisija pojasnila izbor letošnjega prejemnika nagrade odličnosti za družinsko podjetje. Sestavljajo jo prof. dr., predstojnik katedre za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, mag., direktorica družbe Mediade, in predsednik komisije, ustanovitelj podjetij Halcom in MBILLS.»Dobra tri desetletja obstoja praznuje primorsko podjetje Intra lighting, ki s svojimi inovacijami hkrati osvetljuje domače pisarne v Šempetru in Googlove v ZDA. Ni naključje, da tudi za tem uspehom stoji podjetniška družina z ekipo izjemnih sodelavcev. V letu, ko praznujemo tudi 30-letnico Slovenije, smo lahko še posebej ponosni na takšna slovenska družinska podjetja, mnogo njihovih začetkov sega prav v tista leta, danes pa ostajajo hrbtenica slovenskega gospodarstva,« pravi, vodja družinskega podjetništva pri EY Slovenija, kjer so letos šestič zapored podelili nagrado odličnosti. Lani so nagradili podjetje Lotrič Meroslovje, pred tem pa Vivapen, Lumar IG, KLS Ljubno in Roto.