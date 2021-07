Kje dobiti najbolj okusno sadje in zelenjavo? Preverite tu!

Že poznate lokalne dobrote s primorskih koncev?

Paradižnik, ki mu ni para

FOTO: SPAR Slovenija

Tradicija ustvarja najbolj kakovostne izdelke

FOTO: SPAR Slovenija

Izdelke Kmetijske zadruge Agraria Koper najdete tudi v vašem najbližjem Sparu

Kmetijska zadruga Agraria Koper že leta sodeluje s trgovcem



V najbližjem Sparu poiščite lokalne Kmetijska zadruga Agraria Koper že leta sodeluje s trgovcem SPAR Slovenija . V Sparu se zavedajo prednosti lokalne pridelave in samooskrbe z živili, zato veliko truda in energije vlagajo v dobre odnose s slovenskimi pridelovalci in predelovalci hrane. Pohvalijo se lahko kar s 70 %* domačih izdelkov na njihovih policah. Domače pa lahko podprete tudi vi.V najbližjem Sparu poiščite lokalne pridelke Kmetijske zadruge Agraria Koper in uživajte v okusnih darovih narave. Skupaj podprimo slovensko!

Zagotovo je priporočljivo, da izberete tiste, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Tako podprete domače pridelovalce, vi pa na mizo dobite povsem sveže pridelke, saj so dostavne poti domačih pridelovalcev krajše od tistih iz tujine. In kam točno po takšne pridelke? Odgovor vam razkrijemo v nadaljevanju.V poletnem času se radi podamo na našo obalo, kjer nas pocrklja sredozemsko sonce in razvaja osvežilno morje. A Primorska ni priljubljena le zaradi počitniških užitkov, ampak tudi zaradi toplih sončnih žarkov in prijetnega morskega zraka, ki ugodno vplivata na vzgojo rastlin. Pomembno pa ni le vreme, ampak tudi zemlja. Primorska zemlja je izredno težka. Ilovnato-glinasta tla vsebujejo dovolj humusa in zadržujejo hranila, ki poskrbijo za prepoznaven okus ter videz sadja in zelenjave. Vpliva Sredozemlja se dobro zavedajo v Kmetijski zadrugi, kjer že več kot 70 let gojijo najboljše pridelke. Trenutno pridelujejo kar 36 vrst sadja in zelenjave, med katerimi najdete številne biološko pridelane izdelke. Pa poznate njihov najbolj prepoznavni izdelek?Težka istrska zemlja, bližina morja, topel zrak in zelo veliko sončnih dni paradižniku Purissima dajejo edinstven, sočen okus, kakršnega lahko ima le obmorski paradižnik. Pod lastno blagovno znamko Purissima, ki v italijanskem prevodu pomeni čistost, Kmetijska zadruga Agraria Koper predstavlja enega izmed najkakovostnejših paradižnikov na slovenskem trgu. Odlikuje ga izredno dober okus, saj vsebuje veliko sladkorjev in antioksidanta likopena, ves pridelek pa pridelujejo v zemlji in s pomočjo biotičnega varstva, torej naravnih organizmov.Kmetijska zadruga Agraria Koper danes šteje 50 aktivnih članov iz vseh obalnih občin, katerih pridelovalne površine se raztezajo od Ankarana do doline Dragonje in zaledja. Na letni ravni skupno proizvedejo več kot 1500 ton različnih vrst sadja in zelenjave. Njihova pomembna prednost se skriva ravno v podnebju, ki jim omogoča celoletno pridelavo svežih pridelkov. Ponašajo se z integrirano, naravi prijazno pridelavo, pri kateri se uporabljajo naravni viri in mehanizmi, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi, in s katero se pridelujejo kakovostni kmetijski pridelki. Pod svojim okriljem imajo tudi največjega ekološkega pridelovalca zelenjave v Sloveniji. Posebej jih odlikuje tudi sadje, ki je v večini pridelano v okvirih sheme Izbrana kakovost.*Vir: Varuh odnosov v verigi preskrbe s hranoNaročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija