Ko z nakupom podprete tako okolje kot družbo

Primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva

FOTO: SPAR Slovenija

Poklon avtohtonim pasmam živali in tradiciji

Odkup pridelkov lahko dolgoročno pripelje do samooskrbe

Izdelke s Kmetije Korenika najdete tudi v vašem najbližjem Sparu

*Vir: Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano. V Sparu se zavedajo prednosti lokalne pridelave in samooskrbe z živili, zato veliko truda in energije vlagajo v dobre odnose s slovenskimi pridelovalci in predelovalci hrane. Pohvalijo se lahko kar s 70 %* domačih izdelkov na njihovih policah, del teh dobrot pa prihaja prav s Kmetije Korenika.Domače lahko podprete tudi vi. V najbližjem Sparu poiščite lokalne izdelke s Kmetije Korenika in uživajte v okusnih darovih narave. Skupaj podprimo slovensko!*Vir: Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano.



Je ekološka kmetija in socialno podjetje v enem. Pa veste, da lahko dobrote s te kmetije dobite prav po vsej Sloveniji?V Šalovcih, na gričih Krajinskega parka Goričko, je kmetija, ki je drugačna od večine kmetij. Kmetija Korenika je prostor, kjer se med njivami, zeliščnim vrtom in manjšim živalskim parkom srečujejo različne generacije ljudi iz širše okolice.Začetki Kmetije Korenika segajo v leto 2006, ko se je lastnikom utrnila ideja, da bi oživili življenje na podeželju in zaraščene kmetijske površine obdelovali s spoštovanjem in ljubeznijo do narave. Na kmetiji so delo ponudili tudi težje zaposljivim ljudem – invalidom, osebam z nizko stopnjo izobrazbe ali z neprimerno izobrazbo –, ki pa jih veseli delo na kmetiji.Na podeželje, kjer ni veliko priložnosti za zaposlovanje, je tako eko-socialna kmetija prinesla dobrodošlo spremembo, leta pozneje pa o kmetiji zlahka govorimo kot o lokalnem kulturnem centru. Na njej je namreč zaživel večgeneracijski center, v sklopu katerega mesečno poteka približno 20 dogodkov, namenjenih ljudem različnih generacij. Otroci na kmetijo prihajajo v sklopu taborov, organizirajo pa tudi različne izobraževalne delavnice, ki se jih udeležujejo tako študentje kot predšolski otroci.Ko na mizo postavite izdelke s Kmetije Korenika, na njo postavite ekološke izdelke, pa naj gre za poljščine, zelišča, sadje, zelenjavo ali pa za izdelke, ki nastanejo iz sadežev, nabranih v naravi. Zemljo skoraj v celoti obdelujejo ročno, tako kot so jo nekoč obdelovali naši predniki, in morda je prav to tisto, kar pridelkom s Korenike daje tako pristen okus.Leta 2017 je kmetija pridobila tudi status ARK kmetije, kar pomeni, da na kmetiji gojijo avtohtone pasme živali, torej tiste, ki so jih nekoč že vzgajali na geografskem območju Slovenije. Na kmetiji so svoj dom našli cenjeni krškopoljski prašič, kranjska čebela, cikasto govedo in štajerska kokoš.Za kmetije, kot je Korenika, je sodelovanje z odkupovalci pridelkov ključnega pomena, saj bi v nasprotnem primeru pridelki ostajali le v lokalnem okolju. Prav z distribucijo lokalnih pridelkov na širše okolje pa se lahko kmetije širijo, kar pomeni, da lahko Slovenija stopa po poti do samooskrbe.