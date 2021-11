Lansko leto izkoristili za razvoj novih produktov

»Priznanje Delova podjetniška zvezda je čast in priznanje za delo, ki ga je Metronik opravil v 30 letih obstoja. Veliko je pripomoglo k naši prepoznavnosti v širši javnosti, je pa tudi zaveza za dobro delo v prihodnje,« leto dni po prejemu priznanja pravi Aleksander Temeljotov, ustanovitelj in direktor vodilnega podjetja v regiji za avtomatizacijo in digitalizacijo industrijskih procesov.

Zadnje leto je prineslo veliko izzivov. Kako ste se z njimi spopadli in se prilagodili v Metroniku?

V zadnjih dveh letih se je zgodilo toliko nepričakovanih stvari, kot se jih verjetno ni zgodilo v 30 letih, odkar obstajamo. Ob krizi zaradi covida-19, ki smo se je že nekoliko navadili, se pojavljajo spremembe v pogojih poslovanja, povpraševanju, v zadnjem času je tudi pomanjkanje surovin in komponent za elektroniko, zvišujejo se cene in podobno.

V Metroniku smo se vajeni prilagajati spremembam, toda toliko sprememb naenkrat včasih ni enostavno uravnavati. Večina dejavnosti Metronika je povezana z investicijami in vlaganjem v nove tehnološke rešitve v industrijsko proizvodnjo in zgradbe. Glede na to, da industrijska proizvodnja v času zadnje krize ni bila močno prizadeta, v Metroniku nismo občutili velikih pretresov v poslovanju.

Ali lahko izpostavite glavne vrhunce podjetja od lanskega leta, ko ste prejeli nagrado?

Več kot polovica naše dejavnosti je usmerjena v zagotavljanje avtomatizacije in digitalizacije farmacevtske industrije, ki intenzivno investira prav na področju varne proizvodnje zdravil, digitalizacije in industrije 4.0. Eden pomembnejših uspehov lani je uspešno končan projekt uvedbe sistemov in programske opreme za unikatno označevanje zdravil v finalni fazi proizvodnje v več kot 20 farmacevtskih tovarnah v Sloveniji, JV Evropi, Avstriji, Nemčiji, Rusiji, Ukrajini ... Z unikatnim označevanjem vsake škatlice zdravil s kriptirano QR-kodo farmacevtski proizvajalci pacientom zagotavljajo izvor, varnost in kakovost zdravil ter njihovo globalno sledljivost od proizvajalca do pacienta.

Projekt, ki smo ga zasnovali na programski opremi, ki smo jo v celoti razvili v Metroniku, smo izvedli v zelo kratkem času. Zelo zahtevno je bilo, ko smo z opremo za označevanje opremljali tudi več kot deset farmacevtskih tovarn hkrati v različnih delih Evrope. Ob tem smo hkrati izvedli tudi številne projekte celovite avtomatizacije farmacevtske in biofarmacevtske proizvodnje, avtomatizacije energetskih sistemov, klimatizacije in čistih proizvodnih prostorov.

Podelitev priznanja za Delovo podjetniško zvezdo 2020, ki ga je prejel Aleksander Temeljotov, je lani potekala ob upoštevanju strogih ukrepov za omjenevanje širjenja koronavirusa. FOTO: Jure Eržen/delo

Med večje uspešne projekte sodi tudi izvedba sistema za povečanje produktivnosti proizvodnje z orodji za digitalizacijo v skupini Atlantic Grupa. Po uspešni uvedbi sistema MePIS Opex nam je v osmih izbranih tovarnah v štirih državah uspelo občutno povečati produktivnost proizvodnje, v nekaterih obratih tudi za več kot deset odstotkov.

Na podlagi dobrih izkušenj in vrhunske tehnologije je skupina Atlantic Grupa letos na mednarodnem razpisu izbrala Metronik za uvedbo sistema MePIS MES (Manufacturing Execution System) za integralno upravljanje proizvodnje v svojih tovarnah.

Ker vsako leto končamo več kot sto večjih projektov, težko vse naštejem. Med bolj zvenečimi so digitalizacija proizvodnje za skupino Danfoss v štirih državah in v našem največjem sladolednem podjetju Leone ter številni projekti avtomatizacije zgradb, kot so hoteli Maestoso, Mons (Sheraton), Elegans Brdo, Čad in drugi.

Kako bi po letu in pol od začetka zdravstvene krize ocenili njene učinke na investicije podjetij v avtomatizacijo in digitalizacijo?

Nekih premočrtnih trendov ni, saj se razmere zelo hitro spreminjajo. Podjetja so na začetku, kot ob vsaki krizi, ustavila investicije in opazovala, kaj se bo zgodilo. Verjetno so pričakovala scenarij, ki se je zgodil leta 2008, vendar se to ni zgodilo in so se stvari hitro obrnile. Številna proizvodna podjetja so ta čas izkoristila za uvajanje orodij in tehnologij industrije 4.0 ter uvedla določeno stopnjo digitalizacije v proizvodne procese.

Kakšni premiki pa so se v splošnem zgodili na področju digitalizacije in avtomatizacije ter kako ste se v Metroniku odzvali na to?

Glede na to, da uvedba digitalizacije povečuje produktivnost in da predvsem usposobljenih delavcev v proizvodnji v zadnjih letih primanjkuje, orodja digitalizacije uvaja vse več podjetij. V Metroniku nenehno razvijamo nove rešitve in nova orodja za čim bolj enostaven nadzor in upravljanje proizvodnje. Raziskovalno sodelujemo tudi v mednarodnih projektih, ki jih na tem področju financira EU. Letos bomo trgu predstavili nova programska orodja, ki vključujejo tudi tehnologije strojnega učenja in umetne inteligence.

Kako ste poslovali lani in kaj pričakujete letos?

Poslovanje Metronika je odvisno predvsem od projektov, vezani smo na investicije, ki jih izvajajo v industriji. Leto 2020 lahko ocenim kot dobro in enako bo tudi letos. Imamo stabilno poslovanje in rast. Farmacevtska in živilska industrija sta delovali odlično, v avtomobilski panogi so projekti nekoliko zastali, vendar se zadeve počasi spreminjajo. Zanimivo je, da smo največjo relativno rast imeli na področju stavbnih projektov, ki jih je kriza očitno spodbudila.

»Naš inovacijski zagon je stalnica, brez tega ne moremo biti konkurenčni. Za nenehen razvoj novih rešitev je poleg sredstev ključna tudi visoka motivacija sodelavcev.«

Kakšni pa so vaši načrti za prihodnje leto?

Zastoj zaradi pandemije koronavirusa smo izkoristili za to, da smo razvili novo programsko opremo za farmacevtsko proizvodnjo, nove programske rešitve za industrijo prehrane in pijač ter novo različico programske opreme za energetski menedžment. S temi rešitvami in z njimi povezanimi projekti bomo v prihodnjih letih povečali prisotnost tako na slovenskem trgu kot tudi v tujini.

Ob lanski nominaciji za Podjetniško zvezdo ste navedli, da bi bilo največje tveganje za podjetje, če bi postalo pretogo pri inoviranju. Poudarili ste, da se po 30 letih delovanja še vedno lahko pohvalite z dinamičnim načinom. Kako vam ga uspe ohranjati in kakšen preizkus za to je kriza?

Metronik vsako leto 15 odstotkov prodaje investira v razvoj novih rešitev. To je stalnica, ki se v času te krize ni spremenila. Poleg sredstev je ključna tudi visoka motivacija naših sodelavcev, ki se dobro zavedajo, da le z zavzetostjo in dobrim sodelovanjem lahko dosežemo postavljene cilje. Naš inovacijski zagon je stalnica, saj brez nenehnih inovacij in novih rešitev ne moremo biti konkurenčni v okoljih, kjer delujemo in kamor želimo priti. Pri tem se usmerjamo predvsem na kupce v industriji v zahodni Evropi.

Letos ste sodelovali pri avtomatizaciji upravljanja hotelskih sob hotela Elegans na Brdu pri Kranju in tudi pri prenovi hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons. Kako vaše rešitve pripomorejo k izboljšavam v tej panogi?

Zanimivo je, da so se v času krize povečale investicije prav v hotelirstvu in gradbeništvu. Na tem področju smo nastopili z novimi rešitvami, med katerimi je tudi sistem za menedžment in nadzor hotelskih sob, ki smo ga v hotelu Elegans Brdo izvedli z opremo VDA in Honeywell, ki veljata za globalna liderja na področju opremljanja hotelov. Rok za izvedbo projekta je bil zelo kratek, izvesti ga je bilo treba v pičlih treh mesecih.

Več kot polovica Metronikove dejavnosti je usmerjena v zagotavljanje avtomatizacije in digitalizacije farmacevtske industrije. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ponosen sem, da nam je uspelo. V takšnih projektih je zelo pomembno, da ima podjetje izkušene in motivirane sodelavce, ki poznajo svoje delo. Tudi hotel Mons, ki je del verige Sheraton, je posodobljen z najnovejšimi rešitvami, ki so v svetu na voljo za hotelsko industrijo. Pri obeh hotelih, kot pri številnih drugih, je z dobro zasnovanim sistemom treba najti pravo ravnovesje med udobjem in enostavnostjo uporabe sistemov za gosta na eni strani ter minimalno porabo energije, ki je pomembna za hotel.

V prihodnjih letih bo v Sloveniji in EU veliko denarja na voljo za investicije v infrastrukturne projekte v okviru zelenega prehoda, digitalizacija pa ima pri tem pomembno mesto. Kje pri tem vidite priložnosti za Metronik?

Digitalizacija in zeleni prehod je gotovo Metronikovo področje delovanja, zato se vidimo v tem.

Statistični urad ugotavlja, da je ena večjih ovir digitalne preobrazbe v podjetjih, da tisti, ki so odgovorni za ključne procese v proizvodnji, premalo poznajo možnosti, ki jih omogoča digitalizacija in zato ne spodbujajo investicij. Kje vi vidite največje ovire in kako kot ponudnik sistemov lahko pripomorete k izboljšanju stanja?

Zavedamo se, da odgovorni v podjetjih niso strokovnjaki za digitalizacijo, saj imajo veliko drugih zadolžitev in odgovornosti. Prvi korak pri uvajanju digitalizacije v proizvodnji je zato izobraževanje uporabnikov in odgovornih o tehnologijah, pristopu in prednostih, ki jih digitalizacija lahko prinese v proizvodnjo. Po začetnem uvajanju hitro najdemo skupni jezik in preidemo na konkretno realizacijo projektov digitalizacije, pomemben del naše ponudbe pa je tudi svetovanje podjetjem, kako digitalizacijo izkoristiti za povečanje produktivnosti.

Kakšni so vaši načrti za prihodnje?

Metronik je vodilni ponudnik sistemov za avtomatizacijo in digitalizacijo v Sloveniji ter v sosednjih državah. Naše poslanstvo je, da z vrhunsko tehnologijo, inovativnimi rešitvami in kakovostnimi storitvami avtomatizacije in digitalizacije povečujemo konkurenčno prednost naših poslovnih partnerjev. Na svojem področju želimo na podlagi vrhunske tehnologije ter visoke kakovosti naših sistemov in storitev postati tudi vodilno podjetje v širši regiji in tudi v EU.