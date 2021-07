Mercedes-Benz CLA zapelje že na prvi pogled

Mercedes-Benzov samoučeči se informacijsko-razvedrilni sistem MBUX druge generacije vas popelje v nov svet informacijsko-razvedrilnega sistema z možnostjo intuitivnega glasovnega upravljanja, upravljanja na dotik ali upravljanja s kretnjami. FOTO: Daimler AG

Računalnik na kolesih

Novi CLA ima med drugim tudi sistem za polsamodejno vožnjo. FOTO: Daimler AG



Kot da bi vozili večji Mercedes

Dodatne LED-luči Multibeam so opremljene z do osemnajstimi individualno nadzorovanimi diodami, kar pomeni, da vam nikoli več ne bo treba preklapljati med dolgimi in kratkimi lučmi. FOTO: Daimler AG

Nič ne bo ostalo skrito

CLA je namenjen kupcem, ki želijo izstopati, ponuja pa eno najbolj atraktivnih oblik. FOTO: Daimler AG

MBUX se uči in vas spoznava

Motorna ponudba za vse okuse in potrebe

Pri znamkiso pred desetletjem, tako kot že večkrat v svoji več kot stoletje dolgi tradiciji inovativnosti, dobili zamisel, da bi voznikom ponudili nekaj povsem novega, še neznanega. Na ceste sta zapeljal, kompaktni kupe s štirimi vrati, in CLA shooting brake, ki se z velikim prtljažnikom kosa s premijskimi karavani srednjega razreda. Zaradi podobnosti z Mercedes-Benzovo ikono CLS se je modela CLA takoj prijel vzdevek »baby CLS« za množice.Pod dizajn se je podpisala ekipa, zbrana okoli slovenskega guruja avtomobilskega oblikovanja in šefa za zunanji videz Mercedes-Benzovih vozil, Roberta Lešnika.je prejel »oblikovalskega oskarja«, nagrado red dot, ki jo strokovna žirija podeljuje za najbolj imenitne oblikovalske dosežke. Ob tem so neodvisni žiranti zapisali, daklasičnemu avtomobilu kaže novo pot v prihodnost. Izpostavili so presenetljive detajle, ki so jim oblikovalci dali nov pomen, hkrati pa je ekipi Roberta Lešnika uspelo poudariti športni in vrednostni značaj modelaNe preseneča, da je bila prva generacija modelavelik prodajni uspeh, saj so v Stuttgartu dosegli zastavljen cilj: pomladili so klientelo, ki veliko daje na modernost in športnost,pa je iz tradicionalne luksuzne znamke postal moderna luksuzna znamka. Približno 80 odstotkov kupcev modelaje bilo za znamko novih in imeli so precej nižjo povprečno starost od kupcev kateregakoli drugega Mercedesovega modela. Marsikateri Slovenec je s prihodom atraktivnega kupeja sploh prvič v svojo garažo zapeljal avtomobil te prestižne nemške znamke vozil.Leta 2019 so pripredstavili drugo generacijo modelov CLA kupe in CLA shooting brake . Zanimivo je, da je bila premiera druge generacije Mercedes-Benz CLA na tehnološkem sejmu CES v Las Vegasu, in ne na klasičnem avtomobilskem salonu. Pri Mercedes-Benzu so s tem dali jasno vedeti, da so vanj vgradili inovativne in sodobne elektronske sisteme. To je računalnik na kolesih, ki si tehnologije za varnost, udobje in povezljivost deli z najdražjimi in najbolj uveljavljenimi vozili znamke Mercedes-Benz.ohranja svoje bistvo. Namenjen je kupcem, ki želijo izstopati, ponuja pa eno najbolj atraktivnih oblik. Koeficient zračnega upora je še vedno med najboljšimi na svetu, kar so dosegli s številnimi oblikovalskimi triki. Pokrov motorja je nižji, bolj raven, žarometi so ožji, motorna maska je nagnjena, s čimer so oblikovalci naredili še bolj izrazit nos morskega psa. Piko na i pri čustveni podobi CLA dodajajo vrata brez okvirjev, še ena posebnost, ki pri avtomobilih izumira, medtem ko zadnja široka svetila optično dodatno razširijo zadek.Kljub športni obliki gre za zelo uporaben avtomobil, saj so prtljažna vrata velika in omogočajo lažje natovarjanje, CLA shooting brake pa ima v kombinaciji z zadnjimi sedeži dodano funkcijo preklopa sedal delno naprej, tako da lahko po potrebi prtljažnik povečate na 595 litrov; to je pa že toliko prostora kot pri velikih karavanih.se lahko pohvali, ki jo poznamo iz najdražjih vozil znamke. Veliko naprednih tehnologij in sistemov je v vozilo vgrajenih že serijsko, hkrati pa so omogočene nadgradnje v obliki najbolj naprednih sistemov, ki si jih je možno danes zamisliti v vozilih. V kabini se na »brezšiven« način prepletata eleganca in športnost.ima tako že serijsko. Po želji pa je lahko vozilo opremljeno tudi s. Kamera v stropu prepozna voznikovo oz. sovoznikovo roko, kar pomeni, da lahko le z zamahom roke prižigamo luči oziroma upravljamo razne sisteme v vozilu. Večino funkcij udobja, kot so, osvetlitev okolice in zvok, nadzoruje sistem Energizing, ki jih prilagodi glede na voznikovo razpoloženje ali vnaprej izbrane programe. Sistem je združljiv z Garminovo pametno uro Vivoactive 3, ki nadzoruje voznikovo stopnjo stresa in celo kakovost spanja. Vrhunski zvok zagotavlja opcijski sistem premijskegaPodobnost vodilnemu vozilu razreda S je opazna tudi v asistenčnih sistemih. CLA, upravlja polsamodejno prestavljanje na avtocestah ali v zastojih ter prilagaja hitrost pri prečkanju križišč in krožišč.Aktivni asistent za parkiranje inpomagata pri parkiranju na še tako majhna in ozka parkirna mesta ter tudi pri zapuščanju parkirnega mesta in manevriranju. 360-stopinjska kamera s štirimi povezanimi kamerami kratkega dosega v rešetki hladilnika, ročaju za sprostitev pokrova prtljažnika in ohišjih zunanjih ogledal med drugim vključuje virtualni pogled iz ptičje perspektive. Za dodatno pomoč vozniku so še ultrazvočni senzorji, nameščeni v sprednjem in zadnjem odbijaču.Dodatneso opremljene z do osemnajstimi individualno nadzorovanimi diodami, kar pomeni, da vam nikoli več ne bo treba preklapljati med dolgimi in kratkimi lučmi, preostali udeleženci v prometu pa ne bodo nikoli »zaslepljeni«.Telefon se skrit pred tujimi pogledi brezžično polni v namenskem predalu, hkrati pa se lahko v hipu poveže z osrednjim zaslonom na dotik, kjer lahko prebirate svoje vsebine ali predvajate glasbo, naloženo na telefonu.Seveda ima CLA tudi, ki deluje na podlagi umetne inteligence. Navigacijska naprava med drugim riše usmerjevalne puščice prek žive slike kamere.je popolnoma integriran v vaše digitalno življenje in ponuja možnost personaliziranih prikaznih slogov. Poleg tega se bo vaše navdušenje nad njim z vsako vožnjo samo še stopnjevalo, saj je sistem učljiv in sposoben vživljanja v vsakega voznika posebej. Podatki v realnem času, uporabniška izkušnja, deljenje storitev, polna prilagodljivost uporabniku z vnaprej predvidenimi in obogatenimi informacijami, aplikacije, povezljivost itd. Voznikov zaslon je vsebinsko razdeljen na tretjine in tako omogoča, da z nekaj pritiski na volanske gumbe za vsako tretjino posebej določimo, kaj naj prikazuje v lični grafiki: klasične merilnike, hitrost, vrtljaje, temperaturo ali raznovrstne kombinacije z navigacijo, podatke potovalnega računalnika, delovanje asistenčnih sistemov, multimedije itd. Uporabniki vozila si lahko ustvarijo svoj profil in avto takoj ob startu prilagodi vse nastavitve in merilnike trenutnemu vozniku.se tudi ves čas uči – kmalu ve, katere so najbolj pogoste poti uporabnika in sproti iz baz podatkov spremlja promet na njih, da lahko vedno ponudi časovno idealno pot. Lahko si tudi zapomni, koga najpogosteje kličete po telefonu, ko se peljete domov iz službe. Tako vam na zaslonu že vnaprej ponudi hitri dostop do številke osebe, da je ni treba iskati v imeniku.Tudi med vožnjo je CLA tipično vozilo znamke. Inženirji so imeli nalogo športnemu videzu priključiti vse elemente dinamične vožnje, zato ima večvodilno zadnjo premo, za 15 milimetrov znižano podvozje in športno nastavljeno blaženje. Odlična aerodinamika skrbi, da avto zelo tiho reže skozi zrak tudi pri velikih hitrostih, notranjost pa je že tako zatesnjena pred hrupom, kot pritiče zvezdi na nosu.Na voljo je širok izbor bencinskih in dizelskih motorjev, preizkušen in učinkovit sistem pogona na vsa štiri kolesa 4MATIC in tudi različica priklopnega hibrida CLA 250e, ki omogoča, da vse, ali pa velik del svojih vsakodnevnih poti, brezskrbno opravite brez lokalnih izpustov. Ljubitelji športnih različic lahko posežejo tudi po modelih Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC, Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ in Mercedes-AMG CLA 45S 4MATIC+ s kar 310 kW (421 KM).Naročnik oglasne vsebine je Autocommerce