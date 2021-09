Po steklenicah za vodo tudi zmanjševanje odpadne embalaže v kozmetiki

»Komercialna kava navaja potrošnika na vedno isti okus. Mi pa želimo poudariti regijo, različno sezono, različna praženja in podobno. Pitje naše kave je bolj potovanje, raziskovanje kave.«

»Pri Equi je cilj vedno to, kako smo lahko do okolja čim bolj prijazni in da naredimo oblikovno čim bolj privlačen izdelek,« pravi Anže Miklavec, direktor in lastnik podjetja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V lanskem koronskem letu so ustvarili 5,9 milijona evrov prihodkov in dober milijon evrov dobička. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Večino prihodkov ustvarijo v tujini

»Kot majhen igralec na trgu lahko stvari hitreje spreminjamo in želimo inovirati. Nočemo biti znani samo po stekleničkah. Če bi ostali samo pri teh, bi nas konkurenca hitro ujela.«



Povečevanje prodaje na spletnih platformah

Anže Miklavec poudarja dizajn njihovih izdelkov: »Pojavljajo se konkurenčni izdelki iz Kitajske. Mi veliko sodelujemo z umetniki in oblikovalci. Vsak izdelek ima določeno zgodbo in na tem gradimo blagovno znamko.« FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Bolj inovativni, drzni in zeleni

Podjetje Equa je svojo zgodbo začelo pred dobrim desetlet­jem in je najbolj poznano po steklenicah za vodo pod blagovno znamko EQUA. Drugi segment je blagovna znamka Goat Story, pod katero ponujajo kavo, naprave za kavo, mlinčke in podobno. Širijo se še na segment kozmetike z novo blagovno znamko EQUA Care, in sicer z lastnimi izdelki za osebno nego ter dozirniki za večkratno uporabo.»Equa se v sklopu svojih blagovnih znamk pozicionira kot znamka, ki ustvarja kakovostne izdelke z inovativnim dizajnom, ki bodo uporabni v dolgem časovnem obdobju, torej so trajnostni. Glavna usmeritev za razvoj in upravljanje produktnega portfelja blagovnih znamk so proizvodi, ki so inovativni, funkcionalni, trajnostni ter imajo vrhunsko dovršen dizajn,« se predstavijo v podjetju.»V naši ponudbi ločimo dve kategoriji. EQUA je prepoznavna po stekleničkah za vodo. Poskušamo delati čim bolj ekološke izdelke. Z novo linijo ne samo da zmanjšujemo embalažo na področju plastenk za vodo, ampak tudi v kozmetični industriji. Pri Equi je cilj vedno to, kako smo lahko do okolja čim bolj prijazni in da naredimo oblikovno čim bolj privlačen izdelek,« pravi, direktor in lastnik podjetja. »Drugi del pa je Goat Story, ki se je začel z močno kampanjo na Kickstarterju. Sem navdušenec nad kavo. Delamo različne naprave za kavo, mlinčke za kavo, pražimo lastno kavo, a vse to na malo drugačen način,« pove sogovornik.Oba segmenta sta po njegovih besedah enakovredna, ima pa vsaka blagovna znamka malo drugačno zgodbo. »Pri Goat Story nam je pomembna priprava kave, pitje kave na drugačen način, z inoviranjem novih naprav, s praženjem na netradicionalni način. Uporabljamo samo najboljšo kavo z mikrofarm po svetu. Naša zrna vedno spadajo med deset odstotkov najboljše kave na svetu. Delamo za tiste, ki radi pokusijo kaj novega. Komercialna kava navaja potrošnika na vedno isti okus. Mi pa želimo poudariti regijo, različno sezono, različna praženja in podobno. Pitje naše kave je bolj potovanje, raziskovanje kave.«Zgodba s steklenicami za vodo EQUA (gre za kombinacijo besed eco in aqua) se je začela z zavedanjem o onesnaževanju okolja s plastiko. Miklavec je začel podjet­niško pot v Equi s steklenicami, potem ko se je pred leti razmahnilo pitje vode iz plastenk: »Mi smo poudarjali, da je pitje vode pomembno, vendar da je voda iz pipe enako kakovostna ali celo boljša. Zelo smo se trudili z ozaveščanjem, kako je treba piti vodo in se obnašati bolj ekološko.« Tako kot so leta 2010 začeli spreminjati uporabniško izkušnjo pitja vode, zdaj počnejo pri kozmetiki, pravi direktor: »Pri kozmetiki nastajajo velike količine odpadne embalaže. Za to imamo rešitev, saj so naši dozirniki namenjeni za večkratno uporabo. Velika težava je tudi transport: 90 odstotkov sestave kozmetičnega izdelka je namreč le voda. Mi ponujamo prah in si ga potrošnik sam doma z vodo zmeša v končni izdelek. Tako je veliko manj transporta, potrošniki imajo doma lahko večje zaloge, naše sestavine so veliko bolj naravne. Treba je spremeniti le uporabniško izkušnjo.«Za vstop v kozmetično industrijo so se odločili, ker mora podjetje vedno ponujati kaj novega. »Kot majhen igralec na trgu lahko stvari hitreje spreminjamo in želimo inovirati. Nočemo biti znani samo po stekleničkah. Če bi ostali samo pri teh, bi nas konkurenca hitro ujela. S pandemijo koronavirusne bolezni se na trgu dogajajo še hitrejše spremembe, zato se moramo še bolj boriti ter biti še bolj inovativni pri prihodnjih izdelkih in storitvah.«Miklavec močno poudarja tudi njihov dizajn: »Pojavljajo se konkurenčni izdelki iz Kitajske. Mi veliko sodelujemo z umetniki in oblikovalci. Vsak izdelek ima določeno zgodbo in na tem gradimo blagovno znamko.«Podjetje okoli 80 odstotkov prihodkov ustvari z izvozom, in sicer po vsem svetu od Japonske, Kitajske, Evrope do Severne in Južne Amerike. Blagovna znamka EQUA je najmočnejša v Evropi, najbolj v Nemčiji, Švici, na Madžarskem in Češkem, medtem ko sta za znamko Goat Story najmočnejša trga ZDA in Bližnji vzhod. »Goat Story je nova blagovna znamka in zelo nišna. Ker se pozicioniramo nišno, mora biti trg globalen,« pojasnjuje Miklavec. »Zaradi majhnosti slovenskega trga je iskanje priložnosti na tujem seveda logična poteza za rast. Kljub temu pa bo domači trg vedno največja motivacija za naprej, saj je to trg, na katerem smo zrasli, in zato nam odziv na njem vedno pomeni največ,« še pravijo v Equi.Ta je v lanskem koronskem letu ustvarila 5,9 milijona evrov prihodkov in dober milijon evrov dobička. Poslovni izid je ostal na predlanski ravni, medtem ko je imela družba v letu 2019 rekord­nih 7,1 milijona evrov prihodkov.Na vprašanje, kako je koronska kriza vplivala na poslovanje, v podjetju pojasnjujejo, da je bila na začetku najhujša negotovost, kako bo zapiranje gospodarstva vplivalo na poslovanje, koliko časa bo trajalo in kakšne bodo posledice. To je bil tudi čas za premislek, v katero smer želijo iti po krizi: »Delovanje na trgu se je spremenilo tako rekoč čez noč in pokazalo se je, da so za preživetje potrebne hitre in agilne spremembe v poslovanju, načinu dela, prodajnih taktikah in podobno. Lagali bi, če bi trdili, da koronska kriza ni imela nikakršnega vpliva na naše podjetje. Kot drugje je tudi pri nas prodaja sprva upadla. Čeprav smo okoli 25 odstotkov prihodkov ustvarili s prodajo prek spleta in spletnih platform, smo bili postavljeni pred izziv, kako na spletne kanale premakniti še večji del naše prodaje. To nam je v večji meri odlično uspelo, saj smo prodajne rezultate (gledano nazaj) ohranili v mejah normale.« Poudarjajo, da se osredotočajo na povečevanje prodaje na spletnih platformah, ki je trenutno v razcvetu, hkrati pa aktivno ustvarjajo nove dizajne in inovirajo nove produkte: »Pomembno je, da kljub koronski krizi ne zaspimo, ampak ves čas iščemo nove trende in razmišljamo o izdelkih, ki so še boljši od sedanjih. Ta čas smo torej predvsem izkoristili za večji poudarek razvoju – tako so nekateri projekti, kot sta recimo EQUA Care, ARCO, hitreje zaživeli.« Za raziskave in razvoj namenjajo okoli sedem odstotkov vseh prihodkov, kar v 70 odstotkih rezultira v novih izdelkih.Zaradi hitro spreminjajočih se trendov je težko napovedati prihod­nost, poudarja Miklavec: »V teh časih je težko napovedovati. Navade potrošnikov se lahko spremenijo čez noč. Kar naenkrat smo več doma kot v pisarni, želimo biti več v naravi, še bolj smo zavedni glede ekologije. Naša glavna naloga je, da izzive rešimo čim bolje, uspešnost podjetja bo zgolj posledica tega. Zato vlagamo v razvoj, ki je finančno velik zalogaj. Vendar pri tem lahko potegnemo vzporednice s športom. Če športnik napačno načrtuje treninge, je lahko hitro poraženec. Naši treningi so razvoj. Če v razvoju delamo napačne stvari, napačne trende, smo lahko jutri poraženci.«V Equi zato napovedujejo še večji fokus na razvoju inovativnih produktov, ki bodo izboljševali življenje in navade ljudi. Njihovo vodilo je, da postanejo še drznejši in hitreje rastejo: »Med ključnimi dejavniki za uspešno izvajanje strategije bodo vlaganje v raziskave in razvoj, sistematično trženje ter gradnja odnosov s kupci, učinkovitejša nabava, logistika ter kompetentni zaposleni – prizadevali si bomo za aktivnejšo rabo sodobnih tehnologij za optimalnejše rešitve na različnih področjih ter izkazovali svojo odgovornost do družbe in okolja.«Prepričani so, da ponujajo produkte prihodnosti, »saj se v prihodnje pričakuje še večji poudarek na področju zelenega in pametnega gospodarstva, kar je naše vodilo pri razvoju vseh produktov«.