Poskrbite za varnost poslovno občutljivih podatkov

Kiberkriminalci aktivno iščejo razpoke, ranljivosti in skrbno varovane podatke, skratka karkoli, kar bi lahko pretvorili v denar – bodisi s prodajo informacij/podatkov bodisi z izsiljevanjem podjetij/uporabnikov. Varnostni sistemi beležijo eksponentno rast škodljivih kod, med katerimi so zadnja leta še posebej nevarni izsiljevalski virusi. Varnostna tveganja na področju informacijske varnosti tako že spadajo med ključna operativna tveganja mnogih podjetij.

Telekom Slovenije s svojim sodobnim Operativnim centrom kibernetske varnosti skrbi za kibernetsko varnost, pri tem pa je zasnoval prilagojene rešitve tako za velika kot srednja in mala podjetja v vseh poslovnih segmentih.

Cynet 360 je odlična rešitev za srednja in mala podjetja

Strokovnjaki v Operativnem centru kibernetske varnosti Telekoma Slovenije med drugim uporabljajo tudi napredno rešitev Cynet 360, ki omogoča takojšnje zaznavanje in odziv na potencialna varnostna tveganja.

Rešitev uporablja tudi podjetje Sokpro, ki zagotavlja celostne rešitve arhitekturnega projektiranja, izvedbenih načrtov ter oblikovanja notranje opreme po meri. »Vsi procesi pri nas so digitalizirani. Imamo obsežno zbirko podatkov, ki se vsak dan povečuje. V tej zbirki je tudi ogromno osebnih in občutljivih podatkov, ki smo jih dolžni ustrezno zaščititi,« pravi Silvo Sok, direktor podjetja Sokpro.

Pri iskanju rešitve za zagotavljanje ustrezne kibernetske varnosti se je povezal s strokovnjaki Telekoma Slovenije, s katerim sodeluje vse od ustanovitve podjetja. »V Telekomu Slovenije so mi predstavili različne možnosti zaščite. Še posebej me je pritegnila rešitev Cynet 360, saj omogoča hitro uvedbo ter stalno in obsežno zaščito, ob tem pa je za to raven varnosti in zaščite primeren tudi strošek. Na tej osnovi sem se odločil za po mojem mnenju in za moje podjetje najboljšo rešitev na področju zagotavljanja kibernetske varnosti,« je razložil Sok.

Silvo Sok, direktor podjetja Sokpro

Učinki že prvi dan delovanja

Da je bila odločitev pravilna, se je kmalu potrdilo tudi v praksi. Sama rešitev je že takoj ob prvem pregledu po namestitvi v nameščeni programski opremi odkrila varnostne vrzeli. V samo nekaj mesecih od namestitve se je zvrstilo tudi več napadov, ki so jih s pomočjo rešitve Cynet 360 ter ekipe Operativnega centra kibernetske varnosti Telekoma Slovenije hitro in učinkovito onesposobili.

Koristi za posel

S prehodom na rešitev Cynet 360 in storitve Operativnega centra kibernetske varnosti je Silvo Sok podjetju zagotovil ustrezno kibernetsko zaščito in ob tem prihranil čas, ki so ga v podjetju sicer porabljali za vzdrževanje lokalnih protivirusnih programov ter odpravljanje morebitnih okužb. Tako v podjetju nimajo več skrbi glede varnosti občutljivih podatkov ter prekinitev dela, ki bi bile posledica morebitnega napada. Hkrati pa so pridobili celovit vpogled v delovanje vseh računalnikov v svojem poslovnem omrežju, nad katerimi zdaj bdijo tudi strokovnjaki Telekoma Slovenije za kibernetsko varnost, ki lahko zaznajo in odpravijo grožnje, še preden jih občutijo uporabniki.

Operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije, ki deluje 24 ur na dan, vse storitve združuje v enotno rešitev, ki zagotavlja proaktivno spremljanje, nadzor in preprečevanje napadov ter odkrivanje in usklajevanje odzivov, podprto z varnostno-operativnim centrom.

