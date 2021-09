Pospešek jim je dala koronska kriza, rastejo na trendih prihodnosti

Rešitev ISL Online, ki so jo razvili v podjetju XLAB, je najbolje ocenjeno orodje za oddaljeni dostop leta 2021. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Z epidemijo 40-odstotna rast prihodkov

»Na področju razvoja programske rešitve za oddaljeni dostop v Sloveniji nimamo konkurence, pa tudi v svetovnem merilu sodimo v sam vrh, kar redno potrjujejo različne neodvisne raziskave.«

»Čez pet let bo podjetje precej večje. Lani smo v celoti prenovili pisarne, saj pričakujemo veliko povečanje števila zaposlenih. Smo med vodilnimi pri podpori na daljavo in IT-avtomatizaciji, ki sta trenda, zato pričakujemo enormno rast poslovanja,« je optimističen direktor XLAB Gregor Berginc. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Poudarek na raziskovalnih projektih

Družba je še vedno v lasti več soustanoviteljev, ki pa so pozneje nekatere svoje zaposlene povabili v solastništvo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Pospešena potreba po digitalizaciji, ki jo je prinesla epidemija, se kaže tudi v številu podjetij, ki se obračajo na nas v želji po vpeljavi in vzpostavitvi IT-avtomatizacije.«

Podjetje prihodnosti

Ljubljanski XLAB je globalno IT-podjetje, ki mu je koronska kriza dala poslovni pospešek. Ta odtlej ni popustil. XLAB namreč trži storitvi, ki sledita trendom prihodnosti, in sicer povečanemu obsegu dela od doma ter digitalizaciji v podjetjih. Njihove ključne storitve so na dveh področjih. Prve zagotavljajo dostop do oddaljenih naprav, druge obsegajo rešitve za IT-avtomatizacijo in digitalno preobrazbo.Programska rešitev ISL Online zagotavlja dostop do oddaljenega računalnika ali mobilne naprave. »Prodaja te storitve se je lani z epidemijo močno povečala, saj rešitev omogoča zaposlenim delo od doma,« pojasnjuje direktor podjetjaMarca lani so imeli 65-odstotno rast prihodkov v primerjavi z marcem 2019. Na XLAB so se obračala tako mala in srednje velika podjetja kot korporacije in vladne ustanove. »V Sloveniji smo z ministrstvom za javno upravo sodelovali pri vzpostavitvi sistema, ki je več tisoč zaposlenim v javni upravi omogočil delo od doma. Podoben sistem smo vzpostavili tudi za javno upravo mesta Madrid, ki zaposluje 120.000 ljudi, ter kmetijsko zbornico Francije z več kot 8000 zaposlenimi,« pojas­njujejo.Druga storitev podjetja, IT-avtomatizacija in digitalna preobrazba, pa omogoča velikim organizacijam – kot so denimo banke, zavarovalnice, telekomunikacijska podjetja –, da optimizirajo svoje poslovne procese, pravi Berginc: »Pospešena potreba po digitalizaciji, ki jo je prinesla epidemija, se kaže tudi v številu podjetij, ki se obračajo na nas v želji po vpeljavi in vzpostavitvi IT-avtomatizacije, saj je ta eden ključnih elementov digitalne preobrazbe, brez katere v poslovnem svetu uspešnost ni več mogoča. Izzivi upravljanja vse bolj kompleksnih infrastruktur namreč zahtevajo vpeljavo avtomatizacije, saj lahko le z njo prevzamemo nadzor nad procesi organizacije ter izboljšamo učinkovitost, rast in konkurenčnost.«Družba je sicer rasla že v predkoronskih letih, vendar je lani prihodke povečala za kar 40 odstotkov na 10,5 milijona evrov. Skoraj 90 odstotkov jih ustvarijo v tujini, in sicer polovico v Evropi, polovico pa na preostalih trgih, denimo na Japonskem, v ZDA, Južni Ameriki ... Ob tem so imeli 2,7 milijona evrov čistega dobička.»Na področju razvoja programske rešitve za oddaljeni dostop v Sloveniji nimamo konkurence, pa tudi v svetovnem merilu sodimo v sam vrh, kar redno potrjujejo različne neodvisne raziskave,« pravijo v podjetju in med drugim navajajo oceno finančne platforme Investopedia, da je ISL Online najbolje ocenjeno orodje za oddaljeni dostop leta 2021. To orodje, ki ga v podjetju razvijajo od leta 2001, uporabljajo IT-strokovnjaki in tehniki v klicnih centrih podjetij v več kot sto državah in je med najbolj prodajanimi rešitvami za oddaljeno podporo na Japonskem. »Ugled, ki ga podjetje uživa na Japonskem, potrjuje tudi dejstvo, da je XLAB skupaj s tamkajšnjim poslovnim partnerjem, podjetjem OceanBridge, v pomembnem japonskem dnevniku Japan Times objavil skup­no čestitko ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter hkrati javno počastil dolgoletno prijateljstvo in uspešno sodelovanje med podjet­jema,« pravijo v XLAB.Na področju IT-avtomatizacije so v svetovnem merilu med največ­jimi strokovnjaki za Red Hat Ansible, najbolj priljubljene tehnologije za avtomatizacijo. Kot urad­ni in tehnološki partner podjetja Red Hat, vodilnega svetovnega ponud­nika odprtokodnih rešitev, nam­reč tesno sodelujejo s produkt­no ekipo, ki razvija orodje Ansible, ter z največjimi svetovnimi podjetji, ki jim z integracijo pomagajo pri avtomatizaciji produktov. »S poglobljenimi ekspertizami, ki jih pridobivamo na podlagi sodelovanja z vodilnimi svetovnimi podjet­ji, kot sta Red Hat in Microsoft, pa slovenskim podjetjem učinkovito pomagamo pri izobraževanju strokovnjakov, uvajanju IT-avtomatizacije in optimizaciji procesov s pomočjo orodja Ansible,« opišejo del svojega delovanja.XLAB je začel poslovati pred dvajsetimi leti in lastništvo je od takrat skoraj nespremenjeno. Družba je še vedno v lasti več soustanoviteljev, ki pa so pozneje nekatere svoje zaposlene povabili v solastništvo.Zdaj podjetje zaposluje 121 ljudi. Ti ustvarjajo slabih 92.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je približno dvakratnik povprečja v slovenskem gospodarstvu.»XLAB zaposlenim omogoča trajno rast, tako z izobraževanji kot uradnimi certificiranji. Zaposlene izpopolnjujemo, kar pomeni, da ves čas rastejo in stremijo k višjim ciljem ter lahko tako dosegajo višje rezultate,« pravi Berginc. Na njihovi spletni strani lahko preberemo, da se ponašajo z enim največjih računalniških raziskovalnih oddelkov zunaj slovenske akademske sfere. Kako jim je uspelo? »V začetnem obdobju podjetja smo si močno prizadevali, da smo bili most med akademsko sfero in industrijo. Imeli smo veliko zanimivih projektov in delali na veliko različnih področjih. Uspelo nam je zgraditi odlično bazo, iz katere smo lahko neprestano vzgajali nove in nove kadre. Niso redki zaposleni, ki so še študenti ali podiplomski študenti,« odgovarja sogovornik. Sodelujejo tudi z raz­iskovalnimi ustanovami, predvsem ljubljansko fakulteto za računalništvo in informatiko. Podpirajo njihovo polet­no šolo in projekt FRI USA Tour, prek katerega študenti več tednov pridobivajo znanje na ugled­nih ameriških univerzah in v tehnoloških velikanih.V raziskave in razvoj vlagajo 13,4 odstotka prihodkov. Sodelovali so v več kot 80 slovenskih in evropskih raziskovalnih projektih. Postali so prvi slovenski koordinator projekta v programu Obzorje 2020. Dolgotrajna vključenost v evropske programe raziskav in inovacij uvršča XLAB med 50 najboljših malih in srednje velikih podjetij po številu odobrenih raz­iskav v programu Obzorje 2020 in na prvo mesto v isti kategoriji v Sloveniji, pravijo v podjetju. »Raz­log za sodelovanje v teh programih je dvojen. To nam omogoča, da svoje zaposlene izobražujemo s tehnologijami prihodnosti. Po drugi strani nam odpira drugačen spekter potencial­nih partnerstev za sodelovanje v prihodnje. Na raziskovalnih področjih sodelujemo z velikimi podjetji, velikimi superračunalniškimi centri. S tovrstnimi projekti lahko dobimo dostop do teh partnerjev, kar bi bilo neposredno veliko težje. To so dolgoročna partnerstva pri komercialnih projektih,« pojasnjuje Berginc.Na vprašanje o problematičnosti pridobivanja kadrov sogovornik pritrdi, da se sicer kažejo takšni trendi: »A za zdaj uspešno zapolnjujemo potrebe. Zaposlujemo različne profile, tako izkušen kader, da lahko širimo kompetence podjetja, kot nove iskalce zaposlitve, ki so tik pred končanjem študija ali takoj po njem. Namen tega je, da jih poskušamo izoblikovati v kader, ki ga potrebujemo za svoje poslovanje. To je zelo pozitivno sprejeto tako zunaj kot v podjetju, ker imamo tako veliko možnosti, da novi zaposleni skupaj z nami rastejo na tej karierni poti.«XLAB trži storitvi, ki sledita novim trendom, trendom prihodnosti, in sicer povečanemu delu od doma ter digitalizaciji v podjetjih. »Oboje je nujno potrebno. Globalni trg je ta trend sprejel, prav tako ga sprejemajo, morda nekaj let prepozno, slovenske organizacije,« pove Berginc in dodaja, da slovenska podjet­ja danes razumejo potrebo po digitalni preobrazbi in modernizaciji delovnih procesov.To za XLAB pomeni trdne temelje za nadaljnjo rast. »Čez pet let bo podjetje precej večje. Lani smo v celoti prenovili pisarne, saj pričakujemo veliko povečanje števila zaposlenih. Smo med vodilnimi pri podpori na daljavo in IT-avtomatizaciji, ki sta trenda, zato pričakujemo enormno rast poslovanja,« je optimističen direktor. Pričakujejo, da bodo v petih letih »nepogrešljiv, zanes­ljiv in priznan partner za IT-avtomatizacijo velikim slovenskim podjetjem, na globalnem trgu pa bomo še okrepili svojo navzočnost ne samo kot ponudniki ene najboljših rešitev za oddaljeni dostop, temveč tudi kot strokovnjaki za IT-avtomatizacijo«.Njihov največji izziv je organizacijam pravočasno pomagati razumeti, da digitalna preobrazba ni več stvar izbire: »Organizacijam želimo predstaviti nujnost avtomatizacije, še preden bodo v prepričanju, da spremembe niso nujne, zamudile vlak in ne bodo pravočasno modernizirale svojega delovanja. Tako bodo namreč izgubile dragoceno priložnost, in namesto da bi osvajale globalne trge, zaostale tudi na domačem. Naši glavni storitvi – orodje za oddaljeni dostop in IT-avtomatizacija – sta zagotovo storitvi prihodnosti, ki bosta le še pridobivali veljavo, in ne le da bosta uspešni, postali bosta povsem nepogrešljivi. Naša zavezanost stalnemu prilagajanju spremembam in uvajanju novih tehnologij, vključevanju umetne inteligence v naše storitve in produkte le še dodatno utrjuje položaj podjetja XLAB, ki oblikuje tehnologije prihodnosti.«