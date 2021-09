Povezovanje je tudi priložnost za privabljanje talentov

Zakaj ste se v Endavi odločili za združitev s CDS?

Kaj širitev pomeni za podjetje, kako Endava posluje?

Vizija Endave je graditi okolje in kulturo, ki gojita uspeh tako, da skrbimo za svoje stranke kot posameznike in zaposlenim omogočamo, da postanejo najboljši, kar so lahko, pravi John Cotterell. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kaj pa združitve prinašajo zaposlenim?

Kako ocenjujete konkurenco v regiji in na čem gradite priložnosti?

John Cotterell: Ko podjetje raste, se zaposlenim odpirajo nove možnosti za karierni razvoj. FOTO: Jure Eržen/Delo

S čem privabljate nove sodelavce in zadržujete tiste, ki so že v podjetju?

Kaj pa je ključno, kar iščete v vaših potencialnih zaposlenih?

Podjetje Comtrade Digital Services (CDS), ki je veljalo za enega največjih ponudnikov IT-storitev v Sloveniji, se je lani poleti združilo z britansko Endavo. Skupno podjetje, zdaj pod blagovno znamko Endava, je pomemben igralec v državah jugovzhodne Evrope s ponudbo storitev za digitalno transformacijo gospodarstva in javnega sektorja. O načrtih v regiji smo se pogovarjali z glavnim direktorjem Endave,Razlogov, da smo začeli razmišljati o tem, je več, dva od njih sta strokovno znanje in tehnična odličnost zaposlenih v CDS. Poudariti je treba posebne izkušnje s področij logistike, javnega sektorja, mobilnosti in še nekaterih, s katerimi je družba CDS prinesla dodatne zmogljivosti Endavi oziroma tudi povsem nove razsežnosti, ki v podjetju do takrat še niso bile razvite. Med združevanjem je bila Endava že prisotna v regiji, in sicer v Beogradu in Skopju, vidimo pa celotno regijo Adriatik kot strateško zelo pomembno in z velikim potencialom za rast. CDS nam je omogočil začetek širitve v regiji s tremi lokacijami v Bosni in Hercegovini ter tremi v Sloveniji, pridobili pa smo še dodatne lokacije v Srbiji. Od pripojitve CDS pred dobrim letom dni smo moči združili še z enim podjetjem v regiji, Five, ki je prisoten na štirih lokacijah na Hrvaškem.Če združimo ugled, ki ga imajo kot zaposlovalci vsa tri podjetja – CDS, Five in Endava – vidimo lepo priložnost, da se uveljavimo kot zaželeni ali izbrani delodajalec v celotni regiji Adriatik.Smo eden največjih ponudnikov storitev v panogi IT in s tem seveda tudi eden večjih zaposlovalcev na tem področju v regiji Adriatik. Tu zaposlujemo več kot 1400 sodelavcev, sicer pa Endavina ekipa v 21 državah po svetu šteje več kot 8100 strokovnjakov.Rezultati zadnjega četrtletja so pokazali približno 50-odstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani. Le malo je podjetij, ki rastejo tako hitro, tudi v naši panogi. Posebno zadovoljni smo, da je večina rasti organske, torej iz sedanjega, dolgoročnega posla. Seveda pa so k temu pripomogle tudi združitve. Ta, z ekipo CDS je bila za nas ključna v zadnjem letu. Naj poudarim, da CDS k rasti Endave ni prispeval samo z združitvijo, ampak tudi s širitvijo njegovega poslovanja. Na primer, v projekt na področju bančništva je bilo pred združitvijo vključenih 20 naših strokovnjakov, zdaj jih je 80.Vse to so koristi, ki izhajajo iz združevanja dveh vrhunskih podjetij. To nam omogoča, da strankam ponudimo več, da postanemo še boljši.Ko podjetje raste, se zaposlenim odpirajo nove možnosti za karierni razvoj. Imajo vse večjo odgovornost in s tem tudi osebnostno rastejo. V organizacijah, kjer ne zaznavajo rasti, se karierne možnosti zaposlenim odpirajo samo takrat, ko zapustijo podjetje. Z rastjo se namreč pojavljajo novi, zahtevni projekti, inženirji lahko izbirajo, na katerem področju želijo delati, za sodelovanje z nami se zanimajo vse večje stranke, na voljo so vse večji tehnični izzivi.Vizija podjetja Endava je graditi okolje in kulturo, ki gojita uspeh tako, da skrbimo za svoje stranke kot posameznike in zaposlenim omogočamo, da postanejo najboljši, kar so lahko.Ena od stvari, ki delajo Endavo tako uspešno, je dejstvo, da nas trg prepoznava kot zanesljivega partnerja. Povpraševanje naših sedanjih strank je vse večje, kar dokazuje, da delamo dobro. Konkurenca je danes tako velika, da si kaj dosti manj od odličnosti ne moreš privoščiti. Zelo smo ponosni, da vsako leto približno 90 odstotkov prihodkov ustvarimo v sodelovanju s strankami, ki so bile z nami že prej.Enako velja za ljudi, ki se pridružijo Endavi. Približno 40 odstotkov vseh novo zaposlenih pride k nam na podlagi priporočila naših sodelavcev, ki povabijo prijatelje in znance, da se pridružijo naši ekipi.Ker Endava zelo hitro raste, nenehno iščemo in zaposlujemo nove IT-strokovnjake za vse lokacije, kjer smo prisotni in jim ponujamo številne priložnosti ter možnost hitrega vključevanja v mednarodne projekte. In to tudi v največjih in najinovativnejših državah sveta: od podjetij v ZDA in Londonu do nekaterih največjih podjetij v hitro rastočih mestih po Evropi.V podjetju strateško vlagamo v svoje ljudi, v njihove kariere in jim pomagamo, da lahko izkoristijo ves svoj potencial. S tem, ko jih vedno znova postavljamo pred izzive in ko jim omogočamo rotacijo v različnih projektih, jih izpostavljamo različnim kulturam, industrijam in vrstam strank. Naši zaposleni so del velike, globalne skupnosti IT-strokovnjakov, v kateri lahko preizkušajo različne, nove stvari v različnih ekipah in pri tem ne menjajo službe. To lahko ponudi samo veliko podjetje in to je ena od naših glavnih konkurenčnih prednosti. Zaposlenim torej omogočamo odlične tehnične kariere z veliko raznovrstnostjo. Kar počnemo, je, da povezujemo stranke in njihove poslovne izzive z inženirji v regiji Adriatik in seveda tudi v Sloveniji, ki jim pomagajo na poti digitalne transformacije in razvoja želenih rešitev.Endavi je v 21 letih obstoja uspelo zgraditi jasno definirano identiteto blagovne znamke kot zaposlovalca. Ta se izraža v načinu, kako poslujemo in kako se vedemo do vseh naših deležnikov. Obstaja veliko stvari, ki nas delajo drugačne in zanimive na trgu, ključno pa je, kako se zaposleni počutijo pri nas. Vse to je del naših vrednot in pri zaposlovanju iščemo ljudi, ki izražajo naše vrednote, in so kompatibilni s kulturo podjetja.Menimo, da se od drugih podjetij razlikujemo po naših treh temeljnih vrednotah. Te so odprtost, pozornost in prilagodljivost. Ves čas iščemo ljudi, ki si z nami delijo te vrednote in miselnost. Ne smemo pa pozabiti na tehnične sposobnosti, ki jih naši strokovnjaki prinašajo. Čeprav ljudje lahko razvijejo svoje tehnične sposobnosti, se osebnostne lastnosti težje spremenijo. Zato najprej iščemo te.