Prilagodljive komunikacijske rešitve za vsako podjetje, mesto ali skupnost

Njena vzpostavitev, vzdrževanje in upravljanje pa zahteva ogromno znanja, da jo dobro izkoristimo. Vse prej kot preprosto, kajne?



K sreči so na našem trgu ponudniki, s katerimi ste na varni strani in v celoti poskrbijo za vaše potrebe. V nadaljevanju vam predstavljamo izbor nekaterih zelo priljubljenih rešitev Telekoma Slovenije za podjetja, mesta in skupnosti ter posameznike.



Prihodnost je digitalna - sestavite svoje delovno mesto

Telekomu Slovenije poskrbijo za računalniško strojno in programsko opremo ter uredijo informacijsko podporo vašemu poslu, hkrati pa poskrbijo tudi za varnost pred kibernetskimi napadi in ustrezno nadgradnjo programske opreme. Vašim zaposlenim je na voljo 24-urna podpora pri uporabi opreme in informacijskih rešitev. Tako se lahko vi osredotočite na posel, izvajanje informacijsko-komunikacijskih procesov pa zaupate strokovnjakom Telekoma Slovenije. Podatki so dragoceni in z njimi je dobro upravljati čim bolj odgovorno, hkrati pa se s tem izognete tudi morebitnim neoptimalnim vložkom v manjše rešitve, ki niso prilagojene potrebam vašega podjetja.

Kibernetska varnost na ključ – zavarujte svoj posel

rešitve za zaščito pred kibernetskimi napadi. Proaktivno spremljajo in nadzorujejo informacijske tehnologije v vašem podjetju, preprečujejo in odkrivajo napade ter celovito usklajujejo odziv. Pri tem izvajajo celovito zaščito notranjega okolja: uporabniških računov, datotek, procesov, omrežnega prometa in gostiteljev. Varnostne rešitve so prilagojene potrebam majhnih, srednjih in velikih podjetij, samostojnih podjetnikov in vseh, ki se zavedate, koliko tvegate brez obvladovanja kibernetske varnosti v svojem poslu. Gre za kompleksne rešitve, ki pa jih strokovnjaki Telekoma Slovenije v največji možni meri prilagodijo potrebam vsakega podjetja ne glede na njegovo velikost.

Videokomunikacije – izboljšajte sodelovanje na daljavo

Rešitve videokomunikacij omogočajo tudi kakovostno izvedbo izobraževanj na daljavo. V ponudbi Telekoma Slovenije so na voljo videokonferenčni sistemi uveljavljenih proizvajalcev, ki delujejo v različnih okoljih in oblačnih platformah. Širok nabor videokonferenčne opreme omogoča, da se vsak prostor (ne glede na velikost ali razpored) spremeni v interaktivno pisarno ali predavalnico. S kakovostnimi rešitvami videokomunikacij lahko izboljšate sodelovanje na daljavo bodisi med zaposlenimi v podjetju bodisi s poslovnimi partnerji ali strankami v Sloveniji ali po svetu.

Rešitve za pametna mesta – izboljšajte kakovost bivanja

Rešitve pametnih mest vključujejo pametno razsvetljavo, pametno parkiranje, polnilne postaje za električna vozila, sistem za umirjanje prometa, rešitve za spremljanje kakovosti zraka, svetlobne onesnaženosti in hrupa zunaj in znotraj zaprtih prostorov, merjenje zadovoljstva uporabnikov, možnost spremljanja npr. strojev ali vozil javnega prevoza, upravljanje z odpadki (spremljanje količin odpadkov in izračun najbolj primerne poti komunalnih vozil), monitoring naravnih virov (spremljanje porabe vode, plina in elektrike), videonadzor z napredno analitiko, možnost prikaza slike v živo s 360-stopinjskimi kamerami in podobno. Tovrstne rešitve povečujejo kakovost bivanja.

Rešitve E-zdravja in E-oskrbe – uredite dodatno zdravstveno oskrbo





Storitev E-zdravje je telemedicinska storitev, ki omogoča stalno spremljanje in merjenje vitalnih funkcij ter drugih zdravstvenih parametrov na daljavo. Storitev omogoča optimizacijo dela zdravstvenega osebja in lažje obvladovanje bolezni za pacienta.



Napredna rešitev E-oskrba zagotavlja 24-urno povezavo s centrom za pomoč in takojšnje proženje klica na pomoč v primeru padca ali slabosti s pritiskom na gumb na obesku ali na varovalni enoti, ki je nameščena v domu uporabnika. Pomoč organizira medicinsko osebje v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce. Telekom Slovenije je tudi edini ponudnik celovitih in varnih storitev zdravja na daljavo v Sloveniji. S storitvami E-zdravja in E-oskrbe omogočajo, da se pacienti v svojem domačem okolju počutijo bolj varno.je telemedicinska storitev, ki omogoča stalno spremljanje in merjenje vitalnih funkcij ter drugih zdravstvenih parametrov na daljavo. Storitev omogoča optimizacijo dela zdravstvenega osebja in lažje obvladovanje bolezni za pacienta.Naprednazagotavlja 24-urno povezavo s centrom za pomoč in takojšnje proženje klica na pomoč v primeru padca ali slabosti s pritiskom na gumb na obesku ali na varovalni enoti, ki je nameščena v domu uporabnika. Pomoč organizira medicinsko osebje v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce.

