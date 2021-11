Razglašena bo nova Delova podjetniška zvezda

Medijska hiša Delo bo danes v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, ki letos poteka pod naslovom S trajnostnimi poslovnimi strategijami do konkurenčne prednosti, podelila že peti prestižni kipec. Zmagovalca je izmed desetih nominiranih podjetij izbrala strokovna komisija. Podelitev bo zaradi aktualnih zdravstvenih razmer na ljubljanskem gradu potekala brez prisotnosti gledalcev, ki si bodo lahko dogodek ogledali preko spleta.

Pred večerno razglasitvijo pa se bo popoldne, ob 15.45, začelo seminarsko vozlišče z naslovom Sistemski izzivi trajnostnega razvoja. Uvodni nagovor bosta imela Ina Kukovič Borovnik, ustanoviteljica in direktorica podjetja Bela voda, in Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments.

Na prvem panelu bo mag. Luka Flere, član uprave Generali Investments, predstavil kako lahko s svojimi naložbenimi odločitvami prispevamo k trajnostnemu razvoju in kaj pomeni investiranje ESG (Environmental, Social and Governance). Na drugem panelu pa bo o trajnostnem gradbeništvu – od izzivov, priložnosti do potrebe govoril Bojan Črv, vodja kakovosti v podjetju Kolektor Koling.

Sledila bo še okrogla miza o sistemskih izzivih trajnostnega razvoja, na kateri bodo poleg Luke Flereta in Bojana Črva sodelovali še Klod Kolaro, direktor podjetja Endava AGU, in mag. Nina Kelemen, koordinatorka razvoja trajnostnega poslovanja Skupine Triglav in upravljavka premoženja v Zavarovalnici Triglav.

Razkrili bomo prejemnika prestižnega kipca

Ob 19.00 pa se bo začela prireditev, na kateri bomo razglasili Delovo podjetniško zvezdo 2021. Uvodni nagovor bo imel Bojan Budja, odgovorni urednik Dela, častni govornik bo ljubljanski župan Zoran Janković, osrednji sogovornik pa bo dr. Janez Potočnik, sopredsedujoči Mednarodnega panela za vire ZN in nekdanji evropski komisar za okolje, ter partner v podjetju Systemiq.

Zatem bomo predstavili vseh deset nominiranih podjetij, izbranih na podlagi podatkov, ki jih je pripravil strokovni partner projekta, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Sledila bo podelitev posebnega priznanja podjetju, ki so ga za svojega favorita izbrali bralci. Vrhunec prireditve pa bo razglasitev Delove podjetniško zvezdo 2021. Tega je izbrala strokovna komisija, ki ji predseduje Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo, v njej pa so še redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Dušan Mramor, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, predsednik uprave Generali Investments Luka Podlogar, Aleksander Temeljotov, direktor podjetja Metronik, ki je bil Delova podjetniška zvezda 2020, in predstavniki uredništva.

Prestižni kipec, že peti po vrsti, bo šel v roke enemu izmed letošnjih desetih nominirancev. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Naj spomnimo, da je lani kipec prejelo podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 Intra Lighting iz Šempetra, leta 2018 Polycom iz Škofje Loke, leta 2017 pa trboveljsko podjetje Dewesoft. Bralci pa so lani za svojo zvezdo izbrali podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea iz Ljubljane, leta 2018 podjetje Vasco iz Šenčurja in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.

Letošnji nominiranci po abecednem vrstnem redu (vsi članki o podjetjih so dostopni na spletni strani https://www.delo.si/podjetniske-zvezde/).

Adria Dom iz Črnomlja

Avantpack iz Nove Gorice

Epilog iz Ljubljane

Equa iz Ljubljane

Impedanca

Ledinek Engineering

Roletarstvo Medle

Varis

Virs

XLAB