Rešitve za pametna mesta – izboljšajte kakovost bivanja

Telekom Slovenije je s svojimi rešitvami za pametna mesta pomemben partner občin in komunalnih podjetij pri izboljšanju kakovosti storitev in njihovi poti k bolj trajnostnemu bivanju. Rešitve vključujejo tudi aktivnosti za zmanjšanje emisij in vodnih izgub, manjši ogljični odtis občin, boljšo energijsko učinkovitost, anketni sistem za merjenje zadovoljstva občanov in podobno.

Zagorje ob Savi

V Zagorju ob Savi je Telekom Slovenije vzpostavil osrednjo komunikacijsko postajo v obliki pametne ulične svetilke, ki poleg javne razsvetljave omogoča tudi polnjenje električnih vozil, spremljanje in analizo različnih dejavnikov za boljše načrtovanje in upravljanje virov, kot so parkirna mesta, poraba vode in energentov, komunalne storitve in podobno.

Novo mesto in Nova Gorica

V Novem mestu je Telekom Slovenije skupaj s partnerji pilotsko vzpostavil napredno enotno platformo pametnega mesta, ki podpira celovito zbiranje in obdelavo podatkov, ki so povezani s storitvami, kot so zasedenost parkirnih mest, pametna ulična razsvetljava, merjenje zadovoljstva občanov ter zajem in poraba vode in energentov. V Novem mestu je bila preizkušena tudi okoljska senzorika, s pomočjo katere ima občina podroben vpogled v kakovost zraka v mestu, temperaturo, tlak, vlažnost, prašne delce, ogljikov monoksid, dušikov in žveplov dioksid, ozon in hrup. Ob tem je Telekom Slovenije tudi nosilec uvedbe sistema Sitium (tj. je sistem enotne mestne kartice za dostop do javnih storitev v občinah z uporabo fizične mestne kartice ali mobilne aplikacije Sitium, ki so ga uvedli v mestnih občinah Novo mesto in Nova Gorica), ki omogoča tudi plačilo teh storitev s pametno denarnico VALÚ.

Učinkovito upravljanje prometa in parkirnih površin v Tržiču

Raziskave kažejo, da približno 30 odstotkov vseh zastojev nastane, ker vozniki krožijo in iščejo prosta parkirišča. V Tržiču je Telekom Slovenije vzpostavil sistem za usmerjanje prometa na prosta parkirišča, v še eni občini pa vzpostavlja sistem, kjer bodo navedene informacije povezane tudi s sistemi za plačilo parkirnin.

»V občinski upravi Občine Tržič veliko pozornosti namenjamo razvoju javnega prostora in storitev, pri čemer izkoriščamo tudi prednosti sodobne tehnologije. Prvi korak je sistem pametnega parkiranja, s katerim smo zelo zadovoljni, saj občanom dejansko olajša parkiranje in dostop do drugih javnih storitev. Pri uvedbi smo upoštevali specifike našega okolja, zadovoljni pa smo, da smo s pomočjo strokovnjakov našli pravo rešitev, tako da se že kažejo pozitivni učinki,« pravi mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič.

Do pametne občine in tehnologije prihodnosti brez investicij

Pametno mesto lahko občine vzpostavijo na različne načine, tudi brez investicije. V Telekomu Slovenije namreč lahko celotno rešitev vzpostavijo kot storitev, pri tem pa skrbijo tudi za vzdrževanje sistema in njegovo optimalno delovanje in nadgradnje, ki prinašajo nove zmogljivosti. Rešitev pametnih mest Telekoma Slovenije je namreč modularna in nadgradljiva ter v celoti prilagodljiva specifikam posamezne občine.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije