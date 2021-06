Slovenija na 9. mestu pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Med 165 državami je Slovenija zasedla 9. mesto pri doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja. To kaže letošnje poročilo o doseganju ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, ki ga je izdalo združenje SDSN (Sustainable Development Solutions Network) pod okriljem Združenih narodov (ZN) in fundacije Bertelsmann Stiftung ter Cambridge University Pressa. Najboljše rezultate naša država dosega pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju dostojnega dela in gospodarske rasti ter krepitvi miru, pravičnosti in institucij.Pri doseganju 17 globalnih ciljev trajnostnega razvoja je Slovenija najbolje ovrednotena pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju dostojnega dela in gospodarski rasti ter pri krepitvi miru, pravičnosti in institucij.Na lestvici so se pred nas uvrstile Finska na 1. mesto, sledijo pa ji Švedska, Danska, Nemčija, Belgija, Avstrija, Norveška in Francija. Po ocenah službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za nas ostaja tudi nekaj izzivov, vsekakor pa veseli dejstvo, da smo bolje ocenjeni kot na primer Švica (16. mesto), Italija (26. mesto) ali Luksemburg (42. mesto).»V večini držav je pandemija covida-19 povzročila nazadovanje na področju trajnostnega razvoja, Slovenija pa je v zadnjem letu rezultate izboljšala in se z 12. povzpela na 9. mesto. Doseganje ciljev trajnostnega razvoja lahko prispeva k trajnostnemu, vključujočemu in odpornemu okrevanju po covidu-19. Pandemija je poudarila potrebo po pospešitvi napredka v smeri splošnega zdravstvenega varstva in univerzalnega dostopa do ključne infrastrukture, zlasti digitalne.«Poročilo izide vsako leto pred zasedanjem političnega foruma o trajnostnem razvoju na visoki ravni pri ZN v New Yorku, ki bo letos med 6. in 15. julijem pod naslovom Trajnostno in odporno okrevanje po pandemiji covida-19, ki spodbuja gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja: gradnja vključujoče in učinkovite poti za uresničitev Agende 2030 v okviru desetletja konkretnih ukrepov in uresničevanja trajnostnega razvoja. Udeležili se ga bodo tudi slovenski predstavniki.Kot predsedujoča svetu EU pa bo Slovenija letos skupaj z evropsko komisijo soorganizirala stranski dogodek EU na temo ciljev trajnostnega razvoja, okrevanja po covidu-19 ter zelene in digitalne preobrazbe, so še napovedali v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.