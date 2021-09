Tečejo hitreje kot tekmeci, opremili tudi najvišji objekt v Frankfurtu

Varisu je renome za vrhunsko kvaliteto, odlično izvedbo detajlov in hitro odzivnost tlakoval pot do uveljavljenega dobavitelja v najprestižnejših hotelskih verigah, pravi direktorica Sabina Sobočan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podjetje Varis Lendava, ki se uvršča med vodilne proizvajalce gotovih kopalnic v Evropi, teče hitreje kot tekmeci, njihove gotove kopalnice pa so vgrajene v najprestižnejše hotelske verige. Avgusta so zaključili z deli na najvišji stavbi v Frankfurtu, kar 49-nadstropnem poslovno-hotelskem objektu Tower One s 352 gotovimi kopalnicami. Prepoznavni pa so tudi po betonskih elementih za skate parke in pump track steze, ki so posebni poligoni za kolesarje in rolkarje.Renome za vrhunsko kvaliteto, odlično izvedbo detajlov in hitro odzivnost jim je tlakoval pot do uveljavljenega dobavitelja v najprestižnejših hotelskih verigah, kot so Sheraton, Novotel, Scandic, Hampton by Hilton, Motel One, Intercity, Holiday Inn Express, Novum, Premier Inn …, pove direktorica podjetja»Naše gotove kopalnice, finalizirani gradbeni elementi/moduli, so namenjeni za vgradnjo v hotelske, stanovanjske, bolnišnične, študentske in druge objekte ter v zapore, kjer sta poleg videza še pomembnejša funkcionalnost in trajnost objekta. Naše gotove kopalnice so del certificiranih objektov po metodah DGNB, LEED.« In doda, da so bistvene prednosti gotovih kopalnic kot modula v gradbenem objektu krajši čas gradnje, višja kakovost, fiksne cene, stalni nadzor nad vhodnimi surovinami, materiali, permanentna kontrola kakovosti izvedbe/gradnje, kontrolirano ravnanje z odpadki ter optimizirana poraba energentov. Podjetje vse bolj postaja tudi razvijalec tehnoloških rešitev za kupca. Prednost pa je še, da se po primopredaji končnemu kupcu ni treba ukvarjati z morebitnimi popravili, če pride do kakršnih koli težav, saj Varis, ne glede na to, ali gre za težave pri opremi, inštalacijah, drobni galanteriji, itd., opravi kompletni servis, saj ponuja od dve- do petletno garancijsko dobo.»O prednostih gradnje z gotovimi kopalnicami – proizvajamo betonske, lahke in kombinirane kopalnice – je potrebno prepričati investitorje, arhitekte in projektante. Naši kupci so investitorji in gradbena podjetja, ki vedo, da je gradnja z gotovimi kopalnicam sinonim za kakovost in za cenejšo gradnjo. Dokazano je, da se objekt, na primer hotel s 130 sobami, v primerjavi s klasično gradnjo z gotovimi kopalnicami zgradi tri mesece hitreje, kar vpliva na pocenitev naložbe oziroma zmanjšanje skupnih stroškov investicije in hitrejšo povrnitev naložbe za investitorja. S tako gradnjo tudi ni zapletov na gradbišču in nepredvidenih stroškov.«Gotova kopalnica ni tipičen izdelek, ki ga lahko prodajaš na klasičen način, še pravi Sabina Sobočan, ampak je to dolgotrajen proces, in če želiš prodreti na novi trg, ponavadi traja tudi dve leti in več. Na leto naredijo od 4000 do 4500 kopalnic, v 40-letni zgodovini so jih izdelali že več kot 100.000, pri tem pa uporabljajo trajnostne, okolju, zaposlenim in uporabnikom prijazne materiale. »Vsak projekt pa je unikaten, saj nimamo serijske proizvodnje in tudi če gre za isto hotelsko verigo, so gotove kopalnice drugačne. Trend ne gre v smeri kopalnic, ki so v celoti oploščene s ploščicami, ampak se v njih pojavljajo drugi materiali, na primer les, tapete, navadne in potiskane steklene obloge, plošče iz marmorja …, prevladujejo pa trajnostni materiali. Vse je odvisno od želja našega kupca.«Kljub zahtevnemu lanskemu letu zaradi epidemije koronavirusa je imel Varis Lendava z malo manj kot 250 zaposlenimi v letu 2020 dobrih 32 milijonov evrov prihodkov in 5,2 milijona evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 57.693 evrov. Podjetje se od nedavnega ponaša tudi z nazivom Ambasador slovenskega gospodarstva, ki mu ga je podelila javna agencija Spirit Slovenija. V to skupino glasnikov slovenskega gospodarstva so jih pripeljale njihove trajnostne, inovativne in pametne rešitve, s katerimi bodo lahko pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije ter k promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja.Podjetje je, kot pojasnjuje direktorica Sabina Sobočan, ves čas delalo tudi v času pandemije, proizvodnje niso ustavili niti za en dan in tudi nobenega zaposlenega niso poslali na čakanje, posebno pozornost pa so namenjali zaščiti in varnosti zaposlenih; samo za ta namen so lani porabili okoli 100.000 evrov. »Zaposlujemo 60 dnevnih migrantov, zato smo v času epidemije izdali malo manj kot tri tisoč različnih odločb za prehajanje meje, saj nekateri delavci prehajajo tudi po dve meji. Nenehno smo spremljali, kako so se zadeve spreminjale ne samo v Sloveniji, ampak tudi v državah, kjer smo prisotni. V skrbi za zdravje vseh zaposlenih smo sami začeli izdelovati tudi razkužila, dali smo izdelati tudi zaščitne maske – oboje smo potem podarili tudi družinskim članom naših zaposlenih,« pojasnjuje direktorica.Podjetje skoraj vse kopalnice izvozi, največ v Nemčijo, Avstrijo in Švico. Na njihovem največjem trgu, v Nemčiji, imajo 15-odstotni tržni delež. Nemški trg jim prinese 70 do 80 odstotkov vseh prihodkov, prisotni pa so tudi na Hrvaškem, Madžarskem, Švedskem, Danskem, v Belgiji, Rusiji ...Blagovna znamka Varis je v Sloveniji in tujini sinonim za najkvalitetnejše gotove kopalnice, kar jih je pripeljalo do uveljavljenega dobavitelja, s ponosom pove direktorica in ponazori še s številkami, saj so od leta 2015 do 2020 čiste prihodke od prodaje povečali kar za 230 odstotkov. »Naša želja je, da se bo ob omembi besede kopalnica vedelo, da je Varis tisti, ki bo uresničil vsa pričakovanja in rešil vse izzive pri projektiranju, izgradnji, obnovi in rekonstrukciji kopalnice. Želimo si našo blagovno znamko zgraditi do te točke, da bo beseda Varis postala sinonim za kakovost in soustvarjalce prihodnosti modularne gradnje. Želimo si, da bodo naše gotove kopalnice vgrajene v vsaj enem hotelu vsake svetovno znane hotelske verige po vsem svetu in da se nas bo ob tem povezovalo s kvaliteto, ki ji zaupajo najprestižnejše hotelske verige ter najboljša in največja gradbena podjetja, ki gradijo stanovanjske objekte, domove starejših, klinike, zapore ... Še naprej se bomo razvijali kot družbeno odgovorno in trajnostno podjetje ter upravičili nedavni naziv, ki nam ga je podelil Spirit – Ambasador slovenskega gospodarstva. Tudi skozi desetletje želimo obdržati in utrditi pozicijo vodilnega evropskega proizvajalca gotovih kopalnic. Varis bo evropska multinacionalka, ki bo tekla, hitreje kot tečejo naši konkurenti,« je še poudarila direktorica Varisa Sabina Sobočan.Varis v raziskave in razvoj letno vloži od pet do osem odstotkov prihodkov, ima pa tudi svojo raziskovalno razvojno skupino, kjer načrtujejo tehnološki razvoj v skladu s smernicami trajnostne gradnje. In najmanj četrtina gotovih kopalnic, ki jih letno izdelajo, je plod lastnega razvoja, saj nenehno razvijajo nove produkte in preizkušajo nove materiale. »Pri nas velja načelo: Vse se da. Kajti, če mi kupcu ne najdemo rešitve za njegovo kopalnico, mu jo bo našla konkurenca,« poudarja Sabina Sobočan.In s ponosom pove, da so razvili tudi okolju prijazen, lahek samozgoščevalni beton, tako imenovani zeleni beton, za katerega so leta 2016 prejeli nagrado za inovacijo. Po njihovih podatkih so tudi edinstveni v tehnološkem postopku izdelave konstrukcij s takšnim materialom, pri čemer nudijo stene, izdelane iz zelenega betona, pomembne prednosti v kvaliteti bivanja.V podjetju se veliko posvečajo trajnostni naravnanosti na vseh področjih, od uporabe trajnostnih materialov, ravnanja z odpadki in vodo, nenehno zmanjšujejo porabo energije in emisij, iz lastne sončne elektrarne pa pridobijo več kot 80 odstotkov energije, potrebne za proizvodnjo. »Na primer v Nemčiji skorajda ni projekta, kjer ni treba predložiti, da imajo vsa vgrajena oprema in uporabljeni materiali v gotovih kopalnicah ustrezne certifikate DGNB in LEED, kar sledi trajnostnemu razvoju.«Tako kot vsa druga podjetja v Sloveniji in v Evropi se tudi v Varisu srečujejo s pomanjkanjem kadrov, predvsem kvalificirane delovne sile. »Zato smo za prenašanje znanja ustanovili Varis akademijo, v okviru katere s programom mentorstva prekvalificiramo naše zaposlene v profile, ki jih primanjkuje nam in na trgu. Tako smo že kar nekaj naših zaposlenih prekvalificirali v keramičarje, kajti tu imamo največji manjko, in tudi v druge poklice.«Veliko sodelujejo tudi z izobraževalnimi ustanovami, na primer Univerzama v Ljubljani in Mariboru, Zavodom za gradbeništvo, Dvojezično srednjo šolo Lendava in drugimi srednjimi šolami v Pomurju. V preteklosti so skupaj z Ljudsko univerzo Lendava in z Zavodom za zaposlovanje RS že dvakrat izvedli prekvalifikacijo brezposelnih žensk v keramičarke in fugirke. »Zelo smo veseli, da nekatere še vedno delajo pri nas, in to v netipičnih ženskih poklicih.« Ves čas iščejo kvalificirano delovno silo, keramičarje, pleskarje … takoj bi lahko zaposlili deset keramičarjev. Zato se povezujejo tudi z mariborsko gradbeno šolo, upajo pa, kot je poudarila Sabina Sobočan, da se jim bo uspelo povezati še z gradbeno šolo iz Hrvaške.Sabina Sobočan je kot magistrica ekonomije pred prevzemom vodenja družinskega gradbenega podjetja delala na področju revizij in davčnega svetovanja. »Na začetku nove poti sem imela kar precej težav s tem, da sem ženska v gradbeništvu, brez izkušenj v gradbeništvu, zato sem se morala boriti in še dodatno dokazati v naši panogi. Ampak smo skupaj s sodelavci dokazali, da za uspeh niso pomembni ne spol, ne rasa, ne izobrazba, ampak je pomemben ključni cilj, ki mu je treba slediti. Zato bi res položila na srce ženskam, naj se ne bojijo prevzeti vloge menedžerk. Vsak mora slediti svojim sanjam, imeti zastavljene jasne cilje in vizijo, in seveda ne obupati. Vsepovsod so vzponi in padci; in če padeš z vrha, je pomembno samo, kako hitro se pobereš in kaj si se iz tega naučil.«In pri direktorici Varisa Sabini Sobočan seveda velja moto, da se vse da in da na probleme ne smeš gledati kot na probleme, ampak kot na izzive. »Vemo pa, da so vsi izzivi rešljivi, vse je samo vprašanje časa in denarja.«