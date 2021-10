Ustvarjalci trendov in celovitih rešitev za bivanje

Osvajajo z novimi produkti, ki so primerni za celinsko klimatsko območje in celoletno bivanje

Izjemnega pomena kreativni dizajn

Do optimizacije z digitalnim dvojčkom

Odlika tudi reciklabilni produkti

Nenehno preizkušanje novih idej

Mentorski sistem dela, Vodstvena akademija…

In kje se vidijo čez 5 let?

Cenovno dosegljivi produkti prihodnosti

S podjetjem povezana še pred nastankom…

Črnomaljski Adria Dom je hitro rastoče, razvojno in tržno usmerjeno podjetje, s skoraj 100-odstotnim izvozom. Prepoznani so kot ustvarjalec trendov in celovitih rešitev za bivanje. Njihov prodajni program obsega mobilne in modularne hiše, glamping šotore višjega cenovnega razreda ter plavajoče hiše.Njihovi produkti so primerni za dopustovanje in za več funkcijsko uporabo, kot na primer za pisarno, savno, fitnes, lokal ali pa za stalno bivanje – saj jih je možno sestavljati z več moduli, s čimer produkt raste in se spreminja glede na potrebe kupca. Pod blagovno znamko Adria jih tržijo večinoma v B2B okolju, kampom, letoviščem, tematskim parkom ter upravljalcem različnih tipov namestitev na počitniških destinacijah po Evropi in po svetu. Izdelali pa bodo tudi 200 mobilnih hiš za prebivalce območij v Nemčiji, ki so jih nedavno prizadele katastrofalne poplave.»Smo tudi eden največjih in najuglednejših zaposlovalcev v Beli krajini. Zelo smo ponosni, da se kot proizvajalec sodobnih namestitvenih produktov uvrščamo med najuspešnejša podjetja v turistični industriji v Evropi,« poudarja direktorica podjetja, s katero smo se pogovarjali v eni izmed razstavljenih mobilnih hiš in se ob tem počutili udobno in prijetno kot doma.V zadnjem letu so na izzive pandemije odgovorili tudi z razvojem novih produktov in s preusmeritvijo na nove trge. Zelo se je namreč zamenjala struktura kupcev, saj sedaj največ vlagajo kampi, hotelske verige so zaradi negotovosti preložile investicije, t. i. tour operaterji pa so skoraj izginili s trga.V lanskem letu so tako celo zaposlili več kot 50 novih sodelavcev. Samo v zadnji sezoni so razvili in prodali skoraj 70 odstotkov popolnoma novih produktov, z novimi rešitvami. »V Adrii Dom nimamo serijskih naročil, ampak t. i. a-la-carte izvedbe, mobilne hiše in šotore razvijemo in izdelamo po naročilu posameznega kupca,« pojasnjuje Marta Kelvišar in dodaja, da je koronski čas čez noč spremenil njihov trg, saj so hrvaški in italijanski kupci, ki so zanje predstavljali največji delež prodaje, močno zmanjšali povpraševanja in danes znašajo le še 25 odstotkov prodaje.»Zato smo priložnosti poiskali na celinskih in severnih trgih (Nizozemska, Belgija, Nemčija, Avstrija ...), ki danes predstavljajo skoraj 70 odstotkov prodaje. S tem so se spremenili standardi gradnje, drugačne so tlorisne rešitve, dizajn, materiali, izolativnost .... Razvili smo t.i. home garden office – vrtno pisarno, ki je rezultat našega znanja in izkušenj. Gre za nov poslovni model, ki je postal prava uspešnica na trgu. Za nas je pomembno, da ne zaseda naših proizvodnih kapacitet, saj kupcem pošljemo sestavne elemente, narejene po naših načrtih pri dobaviteljih, ki jih pri kupcih na kraju samem sestavi naš partner v nekaj urah.«Izvozijo približno 98 odstotkov produktov, od že prej omenjenih trgov pa izvozijo okoli 5 odstotkov še na svetovne trge (Združeni arabski emirati, Kitajska, Filipini, ZDA..). V Sloveniji letno opremijo en kamp.Za njihovo dejavnost je kreativni dizajn produkta izjemnega pomena, saj z njim in kakovostno izvedbo ustvarjajo dodano vrednost sebi in kupcu. »Naši kupci želijo izstopati v svoji ponudbi, zato od nas pričakujejo unikatnost in veliko mero kreativnosti. Vsako leto razvijemo oziroma popolno posodobimo najmanj eno družino produktov, na vseh družinah opravimo sistemske posodobitve, predvsem pa se osredinjamo na specifike standardov posameznega trga in klimatske pogoje. Tako razvijamo nove tehnične in tlorisne rešitve ter t. i. village nadstandardne modele.« In kot še pravi direktorica, imajo v podjetju tudi razvojno-raziskovalno skupino, ki se ukvarja z eksperimentalnim razvojem.Vsako leto prijavijo vsaj eno inovacijo, redno kandidirajo tudi na raziskovalno-razvojnih razpisih in so pri tem zelo uspešni. »S tem ohranjamo kondicijo napredka in krepimo inovativno kulturo v podjetju. Delujemo proaktivno, vnaprej smo pripravljeni na nove izzive, da se lahko čim hitreje odzovemo na spremembe, ki jih prinaša okolje.«Lani so imeli 34 milijonov evrov prihodkov in 3,46 milijona evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega – trenutno imajo 260 sodelavcev - pa je znašala malo manj kot 70.000 evrov. Že zaključena sezona 2021 je po prihodkih in po dobičkonosnosti primerljiva s preteklo sezono. Sezona 2022, ki se je septembra že začela, je z naročili že skoraj zapolnjena. »Vsega tega brez zaposlenih in njihove energije ne bi bilo,« izreče priznanje za njihovo delo direktorica.V Adria Domu zadnja leta uvajajo kulturo vitke organizacije, kjer je poudarek na razvoju ljudi, vodenju na način coachinga, vključevanje zaposlenih, izboljševanju procesov (odstranjevanje potrat, nenehnih izboljšav) in vpeljavi digitalnega dvojčka. Ta simulira realni proces v virtualnem okolju z namenom optimizacije in izboljšanja produktivnosti ter pretočnosti in odprave ozkih grl v proizvodnem procesu. »V program vstopajo natančno popisane tehnološke operacije s sosledji, materialni in logistični tokovi ter zaposleni s svojimi kompetencami. To se dogaja v realnem času. Konkretno pa se odraža tako, da delavca skozi delovni proces vodi t. i. pametna ura.«Se pa, kot pravi sogovornica, novim trendom prilagajajo tudi z odgovornim odnosom do okolja, ki ga komunicirajo predvsem skozi materiale, iz katerih so narejeni njihovi produkti, kot so les in drugi naravni materiali. Pa tudi proizvodnjo so zasnovali tako, da je prijazna do okolja. »Z vključitvijo dizajna v razvoj produktov poudarimo uporabo naravnih materialov. Tudi kupci želijo imeti proizvode, ki so ekološko grajeni in v sožitju z naravo. Poskrbimo, da naši proizvodi naravo dopolnjujejo in obogatijo, ne pa obremenjujejo.«Njihovi proizvodi so danes že v 90 odstotkih reciklabilni, kar pomeni, da je njihov produkt možno ob koncu njegove življenjske dobe reciklirati. Velik premik so naredili tudi pri embalaži materialov, ki je v celoti vračljiva. Odgovoren odnos do okolja uvajajo tudi med zaposlenimi; tako so že pred šestimi leti plastenke za vodo nadomestili s steklenicami, vodo pa pijejo izključno iz pipe. Na strehi tovarne imajo sončne celice in so tako praktično samozadostni z električno energijo. »Naša trajnostna naravnanost se lepo dopolnjuje tudi s kampi, ki so vse bolj ekološko naravnani ter želijo biti unikatni tako z nastanitvijo – torej dizajnom našega produkta in terase – kakor tudi s storitvijo, zgodbo in umestitvijo v prostor. Tu jim z našimi izkušnjami ter povezovanjem z arhitekti in oblikovalci kreiramo celovito rešitev,« pojasni Marta Kelvišar.Pot do velike prepoznavnosti blagovne znamke Adria, ki je danes uveljavljena, ni bila lahka. Ves čas iščejo nove rešitve, oblikujejo in preizkušajo ideje …, našteva Marta Kelvišar in dodaja, da je ključna kakovost proizvodov in storitev, zaradi katere je njihova blagovna znamka prepoznavna in cenjena. »In naši kupci, ki jih je vse več in so geografsko vse bolj razpršeni, vedo, da je znamka Adria obljuba, s katero dobijo odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Naša panoga se ne poslužuje patentnih in modelnih zaščit, saj jih je možno z minimalnimi spremembami konstrukcije obiti.«V podjetju skozi sistem in standardizirane metode vitkosti uveljavljajo sistem stalnih izboljšav in napredka, kjer so zaposleni vključeni v razmišljanje in proces. »Tako imajo prosto pot kreativnost, inovativnost, krepi se zavzetost. Prav rezultati zavzetosti so nadpovprečni, kar nas uvršča med top 7 podjetij v Sloveniji, saj je razmerje med aktivno zavzetimi in aktivno nezavzetimi zaposlenimi 5,6 : 1.«Obenem organizirajo usposabljanja za mentorje po metodi Job instructions in uvajajo mentorski sistem dela. Vodje v podjetju vključujejo v Vodstveno akademijo, preko katere spoznavajo svojo vodstveno vlogo, se učijo gradnje odnosov in ustrezne komunikacije. »Kot orodje vodenja smo razvili in digitalizirali kadrovski sistem za razvoj kadrov, s katerim sistematično spremljamo razvoj kompetenc, delovno uspešnost, doseganje ciljev, podajanje inovativnih predlogov ter izvedbo četrtletnih pogovorov na način coachinga. Prav ničesar ne prepuščamo naključju,« pravi direktorica Marta Kelvišar.Obenem se vključujejo v kompetenčne centre, preko katerih razvijajo strokovne kompetence zaposlenih ter vnašajo v svoje delo nove poslovne modele. Zaposlene vključujejo še v programe učenja tujih jezikov in pridobivanja digitalnih kompetenc. Spodbujajo pa jih tudi k vseživljenjskemu učenju preko organiziranih predavanj za celo podjetje, literature, video gradiv, knjig, strokovnih člankov ipd.Adria Dom se povezuje z lokalnimi srednjimi šolami in fakultetami na področju praktičnega usposabljanja dijakov in študentov, štipendiranja in tudi možnosti zaposlitve. »Tovrstno sodelovanje je za nas še posebej pomembno za pridobitev kadra z deficitarnimi poklici, kot so na primer električarji, kovinarji, lesarji ipd. Najtežje je dobiti kader s specialnimi znanji: razvojnike, tehnologe, prodajnike ... Usposabljanje za določeno delo v podjetju traja v povprečju dve leti do razvoja vseh potrebnih kompetenc,« še našteva sogovornica. Sodelujejo tudi z lokalnim Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj.Adria Dom z inovativnimi produkti in celovitimi rešitvami ustvarja kulturo bivanja, ki je usklajena s potrebami sodobnega človeka in okolja. »Za bivanje bomo kreirali trende in bomo najboljši proizvajalec prefabriciranih produktov v Evropi. To pomeni, da bomo z inovativnim pristopom in izvedbo zadovoljili najzahtevnejšega kupca. Vse to pa bomo dosegli z vrhunskim dizajnom in kakovostjo produktov ter finančnimi rezultati, ki nam bodo omogočali dolgoročno rast in razvoj.«A da bi uresničili smelo vizijo, pojasnjuje Marta Kelvišar, potrebujejo nekaj stebrov, na katerih gradijo sočasno že sedaj: ljudje, procesi, produkti, trgi in izgradnja dodatnih kapacitet za dolgoročno rast in razvoj. Pomembno je, da smo agilni in odzivni. »To, da že danes vlagamo v ljudi, z različnimi izobraževanji krepimo njihove veščine ter sposobnosti in jim omogočamo pridobivanje novih, bo prav v prihajajočih letih naša prednost. Če k vsemu temu dodamo še realno zavzetost zaposlenih v podjetju, imamo zmagovalno kombinacijo.« Odpornost na spremembe in prilagajanje, iznajdljivost, odzivnost, inovativnost, pogum ter vztrajanje bodo po mnenju sogovornice ključne lastnosti uspešnega podjetja tudi v prihodnje.»Naš produkt je produkt prihodnosti, saj narave ne obremenjuje s poseganjem v prostor. Odlikujejo ga inteligentni design, minimalistična tlorisna postavitev, več funkcionalnost interierja s pametnim upravljanjem in hitrost postavitve. In tudi cenovno je dosegljiv, saj je cena nižja od klasične gradnje in okolju prijazna.«Kratkoročno tveganje za podjetje predstavlja izjemno povečanje cen borznih materialov in transportov, podaljšanje dobavnih rokov in negotovost dobav. »Za vse vključene v verigi to pomeni veliko usklajevanja, razumevanja, na daljši rok pa zaradi različnih logističnih težav tudi razmislek o vzpostavitvi sodelovanja z dobavitelji, ki so geografsko bližje. Danes imamo 70 odstotkov lokalnih dobaviteljev, kar je naša prednost. Dolgoročno želimo doseči 100-odstotno razgradljivost produktov, trajnostno gradnjo. Tveganje vidimo v tem, da je potrebno razumevanje vseh v verigi, torej tudi kupcev in naših uporabnikov, ki bodo na koncu pripravljeni sprejeti tudi višjo ceno. Zavedamo pa se, da to ne gre od danes na jutri in zahteva ekološko osveščenost,« še pravi Marta Kelvišar, ki je kot vodja prva med enakimi v podjetju.Sodelavce spodbuja in jim omogoča, da se lahko preizkusijo, rastejo in žarijo. Spodbuja nenehno učenje in ustvarjalnost, v strateško razmišljanje, načrtovanje in sprejemanje odločitev pa vključuje širok krog sodelavcev. »Pri vodenju izhajam iz sebe. Moji sodelavci morajo čutiti, da res mislim, kar govorim in delam, skladno z našimi vrednotami in poslanstvom. Prepričana sem, da je moja integriteta pogoj za uspešno vodenje drugih. Z leti se vedno bolj zavedam, da moram krepiti ženski, mehki stil vodenja: demokratičnost, sodelovanje, timski duh, empatičnost, gradnja odnosov, prijaznost, kulturno komuniciranje.« Uspešen vodja je tisti, ki ima dober pregled nad trenutnim dogajanjem, hkrati pa oblikuje sliko prihodnosti, ki navdihuje druge, da vztrajajo. Osnovno pravilo je zaupanje v ekipo in posameznika, opolnomočenje je namreč ena od osnovnih sestavin uspešne organizacije.Marta Kelvišar verjame, da ni naključje, da je bila s proizvodnjo mobilnih hiš oziroma sedanjim podjetjem povezana še pred njegovim nastankom. »Pred 25 leti sem kot bančnica prepoznala gospodarski potencial v Industrijski coni Črnomelj, deset let kasneje sem v matičnem podjetju sodelovala v procesu nakupa podjetja, ki se sedaj imenuje Adria Dom, v tej isti industrijski coni. Sam proces nakupa me je tako navdihnil, da sem se vpisala na študij specializacije in postala pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij. Zaključno delo sem zagovarjala z oceno vrednosti prav tega podjetja in v primerjavo med konkurenco vključila tudi francoski Trigano, ki je danes lastnik skupine Adria. Od prevzema s strani Adrie sem bila s podjetjem povezana kot članica nadzornega sveta, pred sedmimi leti pa prevzela vodenje podjetja,« je svojo poslovno pot opisala direktorica podjetja Adria Dom.