Vse za digitalizacijo podjetja na enem mestu

Telekom Slovenije je zanesljiv partner podjetnikov, saj na enem mestu ponuja vse potrebno za digitalizacijo podjetja. Poleg varnih in zmogljivih storitev v prvem omrežju Slovenije zagotavlja tudi celovito in skrbno podporo ter ugodne cene, ki se pri fiksnih poslovnih paketih začnejo že pri 20,49 EUR na mesec za nove naročnike.

Fiksni poslovni paketi Telekoma Slovenije

Ker so potrebe različne, je paketov več in jih lahko podjetnik prilagaja svojim potrebam, pri tem pa modularno sestavi takšen nabor storitev, kot jih potrebuje pri svojem poslovanju. Temelj je bliskovito hiter, odziven in zanesljiv internet v prvem omrežju Slovenije. Telekom Slovenije upravlja največje optično omrežje v državi ter prvo omrežje 5G in zagotavlja vrhunsko internetno izkušnjo ne glede na izbrano tehnologijo dostopa do interneta. Ker se potrebe podjetij spreminjajo, je storitve in hitrosti mogoče tudi nadgraditi, na voljo pa je tudi zmogljiv mobilni internet.

Bogate in uporabne storitve

Če je hiter internet eden izmed temeljev informacijske družbe, so storitve in rešitve njeni zidovi in streha. V Telekomu Slovenije ponujajo bogat izbor podjetnikom prijaznih rešitev, ki so lahko povsem prilagojene specifičnim potrebam vsake podjetniške zgodbe.

Med najbolj priljubljenimi so IP-telefonija, storitve Microsoft 365, shramba v oblaku Microsoft OneDrive in do 5 poštnih predalov, od katerih ima največji kar 50 GB kapacitete. Podjetniki v času, ko poslovanje poteka tudi po spletu, ne morejo brez spletne strani. Tudi zanjo lahko poskrbijo v Telekomu Slovenije.

FOTO: Shutterstock

Vodilna izkušnja NEO

Ker tudi v podjetniškem okolju včasih potrebujemo napredno TV-izkušnjo, recimo za zabavo strank oziroma obiskovalcev, predstavljamo NEO Smartbox z govornim upravljanjem in ogledom nazaj ter priljubljeno programsko shemo Mega HD, ki vključuje tudi mnoge športne in zabavne vsebine. Predajte se izjemnemu doživetju TV-vsebin. Upravljajte jih s svojim glasom in si jih oglejte, ko imate čas. Ker je NEO Smartbox tudi centrala pametnega doma, so vam na voljo tudi senzorji za pametni poslovni prostor, s katerimi poskrbite za varnost v svoji pisarni in se izognete morebitnemu izlivu vode, dimu v prostorih in nepredvidenemu gibanju, ob tem pa NEO Smartbox omogoča priključitev tudi zunanje in notranje kamere, pametne vtičnice in žarnice ter druge naprave pametnega doma in pisarne.

Prednostna obravnava

Naročniki fiksnih poslovnih paketov imajo zagotovljeno tudi prednostno obravnavo centra za pomoč uporabnikom, ki deluje vse dni, 24 ur na dan.

Kaj omogoča modem FRITZ!Box

Poslovni uporabniki prejmejo modem FRITZ!Box. Ta olajša upravljanje omrežja, hkrati pa na enem mestu združuje opravila, za katera bi sicer potrebovali več naprav. Ko ste na poti, lahko do svojega omrežja dostopate z aplikacijo za pametne mobitele in tablice. Z njo lahko pogledate zgrešene klice, preverite sporočila na odzivniku in dostopate do datotek v interni shrambi​​ modema ali na podatkovnih nosilcih (diski, ključi USB …), ki so z USB-vhodom povezani z modemom. Napredni modem FRITZ!Box omogoča tudi dvojni WiFi – enega za delo v domači pisarni, drugega za domačo uporabo.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije