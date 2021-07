Za mala in srednja podjetja nove finančne spodbude

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »React EU – Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za MSP«. Projekt, ki ga bo izvajal Javni sklad RS za podjetništvo, je vreden dobrih 26 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 13 milijonov evrov nepovratnih sredstev.Projekt bo prispeval k okrevanju gospodarstva po krizi epidemije covida-19, saj bo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočil bistveno poenostavljen dostop do spodbud malih vrednosti, s pomočjo katerih bodo krepila konkurenčnost in kompetence. Tako bo projekt med drugim spodbujal inovativnost na področju digitalizacije, krožnega gospodarstva, certificiranja, zaščite intelektualne lastnine, prenosa lastništva in internacionalizacije.Gre za sedmo naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji, so sporočili iz službe vlade za razvoj.