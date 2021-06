Že peto leto iščemo zvezde podjetniškega parketa

Doslej smo v okviru projekta Delove podjetniške zvezde nominirali že 50 malih in srednje velikih podjetij prihodnosti. FOTO: Jure Eržen/dDlo



Z digitalizacijo do povečane produktivnosti



Do konkurenčne prednosti s trajnostnimi strategijami

Lani so bralci za svojega favorita izbrali podjetje Marles hiše Maribor, ki ga vodi direktor Matej Vukmanič. FOTO: Jure Eržen/Delo



Blagovne znamke z močno identiteto odpirajo vrata

Prestižni kipec, ki ga prejme Delova podjetniška zvezda. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Medijska hiša Delo že peto leto zapored začenja večmesečno poslovno kampanjo Delove podjetniške zvezde, tokrat pod naslovom S trajnostnimi poslovnimi strategijami do konkurenčne prednosti. Vrhunec kampanje bo gala dogodek 11. novembra na Ljubljanskem gradu. Takrat bomo podelili prestižni kipec podjetju, ki ga bo izmed desetih nominirancev izbrala strokovna komisija. Lani ga je prejelo podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 Polycom iz Škofje Loke, leta 2017 pa trboveljsko podjetje Dewesoft.Tudi letos bodo svojega favorita z glasovanjem na spletu lahko izbirali tudi bralci. Izbrano podjetje bo prejelo posebno priznanje. Bralci so lani za svojo zvezdo izbrali podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea iz Ljubljane, leta 2018 podjetje Vasco iz Šenčurja in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.V okviru projekta Delove podjetniške zvezde bomo predstavili deset malih in srednje velikih podjetij, strokovna komisija pa bo le enemu od njih podelila naziv Delova podjetniška zvezda. Strokovni komisiji predseduje, direktor Dela, v njej pa so še redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, predsednik uprave Generali Investments, direktor podjetja Metronik, ki je bil Delova podjetniška zvezda 2020, in predstavniki uredništva.Vsebine, povezane s projektom, boste lahko od danes pa do novembra brali ob četrtkih v časopisu Delo in na naši spletni strani. Poslovna kampanja se bo zaključila s prireditvijo, pred tem pa bomo organizirali tudi strokovne panele.Nominiranci bodo izbrani na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Med njimi bomo izbirali podjetja, ki so inovativna, izvozno in razvojno naravnana, razvijajo trajnostno naravnane poslovne strategije ter trajnostne izdelke in storitve, našla pa so kakovostno sistemsko rešitev ali nabor aktivnosti za spremljanje trendov v svoji panogi. Zato so se lahko pravočasno odzvala na spremembe in uvedla ukrepe za lažjo prilagoditev novim razmeram. Poleg tega morajo biti družbeno odgovorna in vlagati tudi v lokalno okolje, imajo najmanj tri milijone evrov letnih prihodkov, najmanj pet zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa mora znašati najmanj 50.000 evrov.Naj spomnimo, da je lanskoletna Delova podjetniška zvezda postalo podjetje za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje, kritične infrastrukture in pametnih zgradb Metronik, ki v treh državah zaposluje okoli 150 ljudi, vodi pa ga direktor Aleksander Temeljotov. Kot je med drugim takrat povedal v pogovoru za Delo, so zelo prisotni v farmacevtski, živilski, avtomobilski in drugih industrijah, pa tudi pri infrastrukturnih objektih, kot so elektrarne in vodovodi. »Pomembna dejavnost je tudi avtomatizacija pametnih zgradb. V teh tridesetih letih smo izvedli na stotine uspešnih projektov avtomatizacije tako v Sloveniji kot v tujini. Cilj avtomatizacije in digitalizacije ni manj zaposlenih, ampak to, da so zaposleni bolj pametno vključeni v proizvodni proces. Če je podjetje dobro digitalizirano, lahko ob enakem številu zaposlenih proizvede 20 ali 30 odstotkov več,« je pojasnil Temeljotov in dodal, da je cilj povečanje produktivnosti, torej povečanje količine proizvodnje z obstoječo opremo in zaposlenimi.Nosilne teme, ki jih bomo obravnavali v času poslovne kampanje, bodo med drugim, kako do konkurenčne prednosti s trajnostnimi strategijami. Trajnostna uspešnost daje enakovreden poudarek družbeni, okoljski in ekonomski uspešnosti, trajnostno naravnano poslovanje pa je tudi manj tvegano. Naslednji sklop tem bo namenjen tehnološkemu razvoju in poti v industrijo 4.0 ter povečevanju produktivnosti, tudi z razvojno naravnanostjo in vlaganji v inovativnost. Hkrati ne bomo pozabili na transformacijo trga dela, izpopolnjevanje in usvajanje novih znanj in veščin ter izzive, ki jih ta prinaša za kadre.Ker pa je srce vsakega uspešnega podjetja blagovna znamka, bomo pisali tudi o blagovnih znamkah kot delu premoženja podjetja, saj blagovne znamke z močno identiteto odpirajo vrata. Obenem pa povečujejo pričakovanja kupcev ter s pomočjo specializacije in diverzifikacije izkoriščajo svoj tržni položaj ali tržno nišo, kar ustvarja velike ovire za vstop konkurentov. Blagovne znamke niso samo stvar korporacij ali velikih podjetij, ampak so tudi ključ za trajnostno rast mikro, malih in srednje velikih podjetij. Uveljavljanje identitete blagovne znamke se nikoli ne konča, saj je dolgoročen proces, v katerem imajo pomembno vlogo zaposleni.Ker želi Slovenija postati pametno, digitalno in trajnostno naravnano gospodarstvo, je izjemnega pomena, da bomo znali prepoznati in podpreti uspešne razvojne projekte, ki bodo povečevali produktivnost ter omogočili zeleni in digitalni prehod. Razvojni projekti so hkrati pot do hitrega okrevanja, gospodarskega razvoja in družbe trajnostnega razvoja. Pred nami je dekada digitalizacije vsega okrog nas, zato bodo potrebna precejšnja vlaganja v razvoj, ne samo v tehnologijo, ampak tudi v nova znanja, poslovno in procesno analitiko ter seveda tudi v kadre.