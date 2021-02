1000 gibov preko malih zaslonov

Maribor. FOTO: Šola zdravja

Iz društva Šola zdravja, obveščajo, da akcija z lokalnimi televizijami, katero so sprožili decembra 2020, še vedno traja. Namreč, epidemiološka situacija v Sloveniji še vedno omejuje zbiranje na prostem,(trenutno se lahko rekreaira 10 ljudi na enkrat, vendar na varni razdalji 2-metrov) kar pomeni, da telovadba 1000 gibov zunaj na prostem tudi februarja ni dovoljena (omejeno dovoljena).Zato je akcija »Telovadimo doma preko malih zaslonov«, v sodelovanju z lokalnimi televizijami, še vedno aktivna. Saj so tako s skupnimi močmi naredili korak naprej in motivirali veliko število prebivalcev k vsakodnevni skrbi za svoje zdravje, kljub omejitvam, ki smo jih deležni že mesece. Kar nekaj lokalnih televizij se je odzvalo in uvrstilo vadbo »1000 gibov« v svoj jutranji program, za kar so izredno hvaležni. Tudi tisti, kateri so omejeni s prostorom, so se odločili in predvajajo film 1-3 krat tedensko.Na ta korak so se odločili zaradi negotovosti časa omejenega gibanja, ki je posledica ukrepov stroke za zajezitev epidemije Covid-19. Vemo, da veliko ljudi nima interneta in ne more spremljati telovadbe preko youtube kanala, zato je akcija »Telovadimo doma preko malih zaslonov« zelo pomembna za celotno družbo. Na ta način Društvo Šola zdravja, v sodelovanju z lokalnimi televizijami, prispeva svoj delež pomoči vsem prebivalcem Slovenije. Radi bi poudarili, da so prostovoljska organizacija in imajo status NVO v javnem interesu na področju športa in rekreacije ter status humanitarne organizacije na področju zdravstvenega varstva. Že več kot pet let jih podpira Ministrstvo za zdravje.Na njihovo pobudo so se odzvale naslednje lokalne televizije: ETV HD (Zasavje), STV (Savinjska TV), AS televizija (Murska Sobota), TV Vaš kanal, VI-TEL (Primorska TV), TV Bled, TV Medvode, R Kanal+ (Ribnica), PeTV (Ptuj), Koroška TV, KTV (Ormož), Koroška Regionalna TV, Vascom TV (Pivka), Zasavska TV, Gorenjska TV, GO TV (Goriška), E-Posavje TV, ORON TV (Notranjska TV), SIP TV, ATM TV (Kranjska Gora), BKTV, KTV Slovenska Bistrica. Z opcijo 7 dni nazaj, lahko telovadbo predvajate vsak dan ob katerikoli uri želite. Preverite, če vaš operater spremlja katero od navedenih lokalnih televizij in se pridružite jutranji telovadbi preko malih zaslonov.Lokalna ETV HD (pokriva Zasavje in osrednjo Slovenijo) se bo 15. februarja ob 8. uri vključila v online vadbo preko zooma in bodo direktno predvajali celotno polurno vadbo v živo. O tem koraku razmišljajo še nekatere lokalne televizije, naknadno bomo sporočili katere.Obe povezavi do zoom vadbe »1000 gibov« vsak delovnik ob 8. uri in zoom vadbe z dodatnimi vajami za moč ob ponedeljkih in sredah ob 15. uri sta javno dostopni na njihovi spletni strani in facebook profilu. Pridruži se lahko kdorkoli. Vsi ste dobrodošli!