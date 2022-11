5 najboljših filmov o smrti

Dan spomina na mrtve oziroma dan mrtvih je v Sloveniji državni praznik, ki se v spomin na umrle praznuje 1. novembra. Praznik je sekularna različica krščanskega praznika vsi sveti.

Na dan spomina na mrtve se ljudje množično odpravljajo na pokopališča na grobove bližnjih ter tam prižigajo sveče, prinašajo šopke rož, vence in ikebane.

Na ta dan po državi potekajo žalne slovesnosti in verski obredi za umrle. Dan mrtvih izkoristimo da se spomnimo preminulih oseb, ter jih z obiskom groba počastimo.

Doma pa si lahko ogledamo tudi kak dober film na to tematiko.

Večina filmov se tako ali drugače ukvarja s smrtjo. To je povsem normalno, saj se ljudje smrti žal ne moremo izogniti in to dejstvo našega obstoja koristi scenaristom in režiserjem pri ustvarjanju.

Ambicioznejši avtorji med njimi pa se resno lotevajo te tematike in snemajo filme, katerih fokus je smrt in naše soočenje z njo. Naslednjih pet naslovov, so izbrali bralci spletne strani whatculture, se uvršča med najboljše filme o smrti, vendar zagotovo niso edina vredna dela na to temo, ki bi si jih morali ogledati.

Državljan Kane (1941)

Državljan Kane se začne s prizorom, v katerem protagonist filma, časopisni magnat Charles Foster Kane, na smrtni postelji izgovori besedo rosebud. Novinar skuša ugotoviti pomen te besede in se odloči pogovoriti z ljudmi iz Kaneovega okolja, da bi odkril veliko skrivnost in izvedel, kakšen je bil razvpiti tajkun v resnici v življenju. Državljan Kane velja za enega najboljših filmov vseh časov. Orson Welles, režiser in glavni igralec filma, je bil star komaj 26 let, ko je posnel ta film.

Živeti (1952)

Glavni protagonist tega filma Akire Kurosawe je tokijski birokrat, ki se po 30 letih dela na istem položaju počuti depresivno in prazno. Šele ko izve, da mu zaradi raka na želodcu ostaja le še eno leto življenja, se odloči, da bo v svojih zadnjih dneh poskušal najti smisel obstoja in pustiti pečat v življenju svojih bližnjih in celotne skupnosti nasploh.

Sedmi pečat (1957)

Nemogoče je govoriti o filmski prezentaciji smrti, ne da bi omenili Ingmarja Bergmana in njegovo eksistencialno mojstrovino Sedmi pečat. Ta film se odvija v 14. stoletju na Švedskem med pandemijo, ki je danes znana kot črna smrt. Zgodba spremlja srednjeveškega viteza Antonija Bloka, nekdanjega križarja, ki sreča poosebitev smrti in z njim začne partijo šaha, ki bo za vedno določila njegovo usodo.

Ljubezen (2012)

Film Ljubezen avstrijskega režiserja in scenarista Michaela Hanekeja je prejel zlato palmo na festivalu v Cannesu in oskarja za najboljši tuji film. Glavna junaka filma sta zakonca Anna in George, ki sta že leta upokojena. Po možganski kapi se njuni življenji korenito spremenita in oba se začneta zavedati, da se smrt bliža in da je dostojna starost zanju vse manj realen cilj.

Koko (2017)

Coco je animirani film o 12-letnem dečku Miguelu, ki želi postati glasbenik. Po naključju se znajde v deželi mrtvih, kjer spozna očarljivega okostnjaka Ectorja, s katerim se poda na veliko pustolovščino. Med njim Miguel odkrije neznane podrobnosti iz zgodovine svoje družine, ki bi mu lahko pomagale pri vrnitvi v Deželo živih. Ta risanka Pixarja in Disneyja je samo s prodajo vstopnic za gledališča zaslužila več kot 800 milijonov dolarjev.