5 razlogov, zakaj nas boli hrbet

Največkrat lahko razlog poiščemo v nategnjenih hrbtnih mišicah ali poškodbah mehkega tkiva. Čeprav pri takšnih težavah stanje ni resno, je lahko zelo boleče.

Takšne bolečine po navadi izginejo v 1-3 tednov brez pomoči zdravnika, le s počivanjem, ledenimi ali vročimi obkladki, ki jih pritisnemo na razbolelo točko, in morebitnimi protibolečinskimi tabletami.

Če je bolečina prehuda in je obisk pri zdravniku neizbežen, vam lahko tudi on predpiše močnejše tablete za lajšanje bolečine.

Kaj povzroča bolečino?

Pri mlajših posameznikih (od 30- do 60-leta starosti) je precej bolj verjetno, da začutijo bolečino v hrbtu zaradi medvretenčne ploščice ali diskov, ki v tej starosti postanejo manj prožni in temu primerno niso več docela sposobni ublažiti pritiske vretenc. Razloge za bolečino in kaj jo povzroča, lahko najdemo v vsakdanjem življenju, saj je hrbet eden najbolj obremenjenih delov telesa.

Stres je najbolj moderen razlog za vse bolečine in stanja človeškega telesa, a vseeno je v tem veliko resnice. Z našim življenjskim slogom, preutrujenostjo, premalo gibanja in nervozo lahko zelo hitro naše mišice na hrbtu postanejo zategnjene in tako se lahko kmalu pojavi tudi bolečina.

Prekomerna telesna teža, je najpogostejši vzrok za boleč hrbet, saj je hrbet precej bolj obremenjen, to pa lahko vodi do težav, kot je išias, hernije diska in stisnjenih živcev v hrbtu. Degeneracija hrbtenice pri ljudeh z prekomerno telesno težo je prav tako hitrejša.

Nepravilna drža in sedenje sta vzroka, ki ju srečujemo v vsakdanjem življenju, Če veliko presedite in nimate časa za gibanje, se lahko težave pojavijo hitro. Če veliko sedite in obenem tudi nepravilno, pa so te težave praktično neizbežne. Pomanjkanje gibanja vodi v oslabelost mišic in slabšo prekrvavitev v telesu, kar pomeni da naše medvretenčne ploščice počasneje prihajajo do hranil. Kar se nepravilne drže telesa tiče je priporočljivo sedeti vzravnano, se izogibati spanja na trebuhu (prevelika usločenost hrbta) in predolgega vztrajanja v eni drži. Zato lahko tudi med delovnim časom za nekaj trenutkov vstanete in se razgibate, hrbet vam bo hvaležen.

Dvigovanje bremen. Dvigujte pravilno, brez pretiranega upogibanja hrbta. Uporabite noge!

Če smo v eni izmed zgornjih alinej kot razlog za boleč hrbet navedli premalo gibanja, je važno tudi, da ne pretiravate. Razlog tiči v preobremenjenosti mišic, zato se pred vsako vadbo dobro ogrejte in če cel teden niste migali in brcali, se ne zapodite v trening brezglavo.