Ahmed Pašič: Čas bo pokazal, kdo je dojel resnost situacije

je doktor socialne antropologije, ljubitelj knjig in potovanj. Poročen je s Singapurko in je oče dveh otrok. Napisal je sedem knjig in številne članke, trenutno živi v Aziji.Prosili smo ga za strnitev vtisov o državi, ki se je zelo uspešno postavila proti pandemiji.»Ping. Sporočilo.« Vzamem telefon in pogledam. »Vaš let v Slovenijo 30. maja je odpovedan. V prihodnjih dneh boste prejeli dodatno obrazložitev.«To je bilo obvestilo, ki sem ga pred dnevi prejel od letalske družbe. Vsako leto namreč vsaj enkrat letimo v Slovenijo obiskat družino in prijatelje, kar se ponavadi zgodi junija, saj se je takrat lažje gibati, topleje je in otroci imajo šolske počitnice.Letos ne bo tako, saj je situacija s covidom-19 izjemno zakomplicirala vsakdanje življenje po vsem svetu. Ali bomo letos videli svoje najdražje tudi v živo, če sploh, ne ve nihče. K sreči nam sodobna tehnologija omogoča enostavno in hitro komunikacijo, ampak vseeno je pogovor s svojimi ob kavi nekaj neprecenljivega.Singapur, kjer trenutno bivam in delam, vstopa v že tretji mesec boja z virusom. Bili smo med prvimi, ki smo občutili plimo epidemije in že v začetku februarja so na vstopnih točkah začeli meriti temperaturo vsem potnikom, kmalu pa so začeli tudi odpovedovati lete za Kitajsko. Ko se je situacija na Kitajskem poslabšala, so se tudi pri nas ukrepi zaostrovali. Precej hitro so zaposleni v številnih podjetjih začeli delati od doma ali pa so se delavci razdelili v dve skupini: en dan je ena skupina delala od doma, druga je šla v pisarno, naslednji dan sta se skupini zamenjali.Delam blizu turističnega središča Marina Bay Sands, ki je ponavadi polno turistov iz vsega sveta in že v drugi polovici februarja sem opazil, kako prostor vedno bolj sameva. V začetku marca ni bilo več nikogar in posledično se je kar nekaj trgovinic in restavracij, ki so odvisne od turistov, začasno zaprlo. Premier je skupaj z ministri začel pripravljati paket finančne pomoči gospodarstvu in prebivalstvu, saj so se zavedali, da se bo v primeru širjenja epidemije po svetu zgodila verižna reakcija, ki bo povzročila izgubo številnim deležnikom.Pristojne službe so začele redno razkuževati pomembne javne površine in pred vsakim vhodom v banko in poslovno stavbo je stala ekipa, ki je merila temperaturo. V primeru vročine so vam svetovali obisk zdravnika, sočasno pa je vlada prek krajevnih skupnosti brezplačno razdelila nekaj milijonov mask ter dezinfekcijskih sredstev. Kdor je želel, jih je lahko dobil brez kakršnih koli težav.Panike v trgovinah ni bilo in redno smo prejemali sporočila od vlade, da je hrane dovolj na zalogi, kar je znatno pripomoglo k ohranjanju hladnih glav. Zahvaljujoč dobro razvitemu sektorju razvoja in inovacij so hitro razvili tudi lastne teste in še pred dvema tednoma je imel Singapur približno pet novih primerov dnevno, številka vseh obolelih pa se je gibala med 100 in 150.Situacija se je spremenila pred desetimi dnevi, ko je število obolelih z dnevnih pet nenadoma skočilo na 50 in več. Zadnjih deset dni se številke novih primerov dnevno gibljejo med 50 in 70, umrli so tudi trije starejši, ki so imeli diagnosticirane že druge bolezni pred izbruhom virusa. Trenutno je na otoku 844 okuženih oseb, od katerih jih je tretjina z blagimi simptomi doma, 19 s hujšimi pa na intenzivnem oddelku. Skoraj 80 odstotkov novih primerov v zadnjem obdobju predstavljajo Singapurci, ki se vračajo iz tujine. Zunaj države živi in študira skoraj 200.000 ljudi s singapurskim potnim listom in zdaj se s posebnimi letali vračajo nazaj.Na letališču sledi testiranje: pozitivni primeri gredo v bolnišnico, brez simptomov v samoizolacijo. Za kršitev gibanja sledijo rigorozne kazni. Človeku s stalnim prebivališčem so tako preklicali vizum, medtem ko so enemu Singapurcu vzeli potni list do umiritve situacije. Stanje se zaostruje, tako da so osnovnošolci zdaj ob sredah doma, kjer se izobražujejo po spletu, medtem ko podobno pravilo za srednješolce velja ob četrtkih.Za določene produkte v trgovinah veljajo količinske omejitve, vlada pa redno odsvetuje izhode, če ti niso nujni. Splošne karantene (še) ni, čeprav se zavedamo, da se to lahko zgodi kadar koli. Na zaostritev ukrepov je vplivalo predvsem višje število novih primerov in poslabšanje situacije v Evropi in ZDA. Pred dnevi so zaprli tudi letališče za turiste in tuje poslovneže, kar se v zgodovini Singapurja še ni zgodilo.Prav tako so zaprli kinodvorane in zabaviščne prostore, prepovedano je tudi druženje v skupini z več kot desetimi osebami. Po ulicah lahko tudi vidite redarje, ki preventivno opozarjajo ljudi na kršitve, ampak še vedno ni čutiti nikakršne panike. Ljudje nekako stoično in brez paranoje prenašajo sicer neugodno situacijo.Singapurci so znani kot disciplinirani ljudje, ki se od osamosvojitve naprej zavedajo, da so ravno ljudje največje bogastvo na otoku, saj nimajo nobenih naravnih resursov in so uspešno zgodbo zgradili na podlagi lastne pridnosti ter kreativnosti. Izredno jim je v tej situaciji pomagala tudi izkušnja z virusom sars leta 2002, tako da so imeli dovolj zaščitne opreme na zalogi in točno so vedeli, kako reagirati.Dodatno motivacijo je ljudem zagotovila odločitev vlade, da se bodo vsi ministri, premier in predsednica države odpovedali trem mesečnim plačam zaradi krize, sprejeli pa so tudi vrsto zakonov, ki bodo olajšali življenje državljanom v naslednjih tednih, če ne celo mesecih. Med drugim so poleg tradicionalnih popustov vsake tri mesece za elektriko in vodo pred kratkim sprejeli tudi odločitev, da državljanom v aprilu ne bo treba plačati položnic za stroške vzdrževanja blokov (dvigala, čiščenja).Ves svet od februarja dalje doživlja eno najhujših kriz človeške družbe v zadnjem stoletju in nekatere države se z njo borijo bolje, nekatere slabše, ampak Singapur je zagotovo ena tistih držav, od katerih se lahko marsičesa naučimo, ko govorimo o spopadu sistema in ljudi s pandemijo. Čas bo pokazal, kdo je dojel resnost situacije in singapurske poteze za bodoče primere.