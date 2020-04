FOTO:Ajdovi štruklji s skuto in orehi

FOTO: Tanja Drinovec

Za 2 velika zavitka štrukljev potrebujemo:

FOTO: Lan Drinovec

Priprava:

FOTO: Tanja Drinovec

Zunanje življenje se je na prvi pogled in vtis morda ustavilo, za marsikoga žal (ali pa na srečo) ne. Nekateri karanteno preživljajo v resnih in strogih pogojih drugi malo manj. Če ste med tistimi, ki ste doma in ste se lotili raznih gospodinjskih opravil, med drugim tudi kuhalnic, da si skrajšate čas, vas bodo morda premamili tudi lažji in težji kuharski izzivi. Sklepam, da ste se ob napovedi karantene dobro založili z raznimi vrstami moke. Za naš današnji recept bomo potrebovali ajdovo. Če obstaja v vaši bližini kmetija, kjer vam je ta moka dosegljiva, toliko bolje. O ajdi smo že govorili. Ajdova moka sodi med vrsto brezglutenskih mok. Je zelo zdrava in je velik vir vitaminov in mineralov.Lotili se bomo ajdovih štrukljev. Za marsikoga (po svojih izkušnjah z znanci in prijatelji) govorimo o specialiteti in pravi domači jedi, ki razveseli in nasiti zelo lačno in tudi malo manj dušo.Štruklji so stalnica in uspešna vaba prenekatere gorske koče. Ker pa smo seveda v karanteni, ugriznimo v izziv, ki resnično ni tako hudo velik , težak in se jih lotimo kar doma. Štruklji so sicer razmeroma kalorična in nasitna jed, vendarle športniki velikokrat potrebujejo ravno to.500 g ajdove moke200 g bele mokeŠčepec soliCca 6 dl vrele vodeSkutni nadev:250 g skute100 g maskarpone siraNekaj žlic sladkorja po okusu2 rumenjakaLimonina lupinica, vaniljev sladkorMalce ruma2 žlici kisle smetaneOrehov nadev:2 beljakaNekaj žlic sladkorjaCca 250 g mletih orehovMalo rumaCimet, klinčki, vaniljev sladkorDrobtinice in maslo za zabeloAjdovo moko prelijemo z vrelo vodo in pustimo stati 20 minut. Primešamo sol in belo(lahko tudi kakšno drugo) moko. Testo pregnetemo v gladko voljno zmes. Po potrebi dodamo nekaj moke ali vode, če je zmes presuha. Tudi testo pustimo nekaj časa počivati. Vmes pripravimo nadeve. Zmešamo sestavine za skutin nadev. Za orehovega stepemo sneg dveh beljakov, dodamo mu sladkor, nato še mlete orehe, vaniljo in rum.Razvaljamo vsako polovico testa na dobro pomokanem prtu. Naj bo tanko do 2 mm. Enega namažemo s skutinim nadevom drugega z orehovim. Orehovega posujemo še s cimetom. Testo s pomočjo prta zavijemo v tesno rolico in ga preložimo na prtič iz blaga.Dobro ga zavežemo s sukancem na konceh in tudi vzdolž cele dolžine. (nekateri štruklje zavijejo v alu folijo). Pazite, da prtič nima vonja morda po prašku ali mehčalcu, saj se lahko zgodi, da pusti vonj na štrukljih. Klobasi s štruklji damo v vrelo slano vodo in kuhamo približno 20 minut. Kuhane odvijemo in po želji zabelimo z na maslu prepraženimi drobtinicami in posujemo s cimetom.***Tanja Drinovec je študij arhitekture uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi skozi prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.