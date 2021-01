Ajdovi žganci na najboljši način

Poletov recept: Ajdovi žganci. FOTO: Tanja Drinovec

Za lonec (4 do 6 oseb) potrebujemo:

Priprava:

Letošnja zima nas je nagradila s čudovitimi idiličnimi podobami, ki jih lahko doživimo, če se le malo porinemo iz cone udobja in se prestavimo v malo višje lege (če že ne živimo v kakšnem od teh zimskih idiličnih krajev), kjer nas pričakajo pravljične slike bele zime kot smo jih bili vajeni (vsaj jaz) iz otroških dni.Žal pa nas je situacija v kateri se že skoraj leto dni nahajamo prikrajšala za marsikatero toplo gorsko kočo v kateri bi se pogreli s toplim čajem in pomalicali nekaj toplega za lažji spust v dolino.Ena izmed dobrot, ki so stalnica ali skorajda nuja jedilnih listov v planinskih postojankah so ajdovi žganci. Največkrat so postreženi poleg kislega zelja in klobase, pečenice, obare ali pa poleti s kislim mlekom.Zato bomo danes kar doma pripravili ajdove žgance. Mnogi med vami so veliki ljubitelji te zdrave slovenske narodne jedi in ponosa, spet drugi pa jih strašno ne marajo. Mlačnega odnosa do žgancev spet ne poznam. Sama sem se z njimi prvič v življenju srečala pri svojih sosedih še v zelo mladih letih.Moja mama jih je seveda pripravlja doma na klasičen način z obaro, ampak pri sosedovih je seveda vse veliko boljše. Ponudili so mi jih namreč s kakavom (takrat stari dobri Benko). Bolj domačega toplega spomina in okusa v ustih se človek težko domisli. Čeprav jih danes seveda z veseljem jem na običajni način, si to čudno kakavovo kombinacijo še vedno sem in tja omislim za voljo preteklih dni in spominov nanje. Lahko pa jo tudi sami poizkusite, če si drznete, sploh ni slabo.Ajdovi žganci, kot ime pove so iz zdrave moderne brezglutenske moke, ki je bogata tudi z vitaminom (B) in minerali in slovi po številnih zdravju blagodejnih učinkih. Zlasti če poskrbimo, da je ekološka in sveža.

Za lonec (4 do 6 oseb) potrebujemo:

300 g ajdove moke
Sol
1 liter vode
Ocvirki in mast (po želji)

Priprava:

V loncu zavremo slano vodo. V slan krop stresemo moko. To naj počasi vre v pokritem loncu deset minut. Nato moko predremo na več mestih s kuhalnico in vse skupaj kuhamo še deset minut. Nato vodo odlijemo iz lonca in jo shranimo. Vse skupaj premešamo po potrebi zalijemo z malo odlite vode, če je vse skupaj presuho. Po želji žgance zabelimo z ocvirki, ki jih prepražimo na vroči masti.