Alex Cisar prejemnik Bloudkove plakete

Devetčlanski odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj pod vodstvom predsednikain podpredsedniceje letošnje nagrajenke in nagrajence izbral na podlagi preteklih dosežkov in po načelih enakopravnega priznavanja vrhunskih dosežkov na vseh nivojih športa.rojen 5. aprila 2000Mladi biatlonecv zadnjih letih velja za enega najperspektivnejših biatloncev v Sloveniji. Je dvakratni mladinski svetovni prvak, nosilec srebrne in bronaste medalje iz mladinskega svetovnega prvenstva, zmagovalec IBU junior pokala, nastopil je tudi na članskem svetovnem prvenstvu. Kljub mladosti kaže izjemno zrelost in voljo po napredku. Poleg tega je bil tudi zlati maturant in leta 2019 prejemnik nagrade za fair play. Nagrado, ki jo podeljuje OKS, je prejel zaradi solidarnostne pomoči koleguv tekmovanju na biatlonu na Pokljuki. Alex zaradi svojega dejanja na koncu ni zmagal, je pa s tem dokazal, da je pravi moralni zmagovalec.