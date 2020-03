FOTO:Ali znamo pravilno oprati športna oblačila

Beli kis, sok limone, soda bikarbona

Ne perite športnih oblačil skupaj z brisačami ali džinsom. FOTO: Shutterstock

Praktični nasveti za učinkovito pranje

Kadar nimate časa, da oblačila nemudoma operete, jih raje obesite na zrak in jih posušite, kot da jih pustite v torbi ali košu za umazano perilo. FOTO: Shutterstock

Športna oblačila morajo biti zelo funkcionalna, če so še lepega videza, je še toliko bolje. Zato jih ne moramo prati kot druga, ampak zahtevajo posebno nego. To so oblačila, ki vpijajo ogromno potu, poleg tega absorbirajo tudi mrtve kožne celice in loj, kar sta posledici napora pri telesni vadbi.Poleg tega, da so, kako naj rečemo drugače, kot je res, da so bolj smrdeča , pa so tudi bolj občutljiva. Dragi materiali, ki jih delajo raztegljive, dajejo večjo podporo/oporo mišicah in bolj dihajo, in to je dobro – slabo pa je, da se lahko slabo razumejo z dvema stvarema, ki ju imamo sicer najraje: z detergentom in mehčalcem.Zgodi se, da oblačila večkrat zapored operete, a se še vedno ne znebite neprijetnega vonja, kar vas seveda odvrne od nošenja. A ni problematičen le smrad: nečista oblačila, ki še vsebujejo bakterije, slabo vplivajo tudi na kožo, ki se je dotikajo, ter povzročajo izpuščaje in mozolje. Nadalje se bodo ob nepravilni negi hitreje obrabila, kar bo le še večji strošek.Nekateri v boju proti neprijetnemu vonju prepotenih oblačil dodajajo več in več detergenta, kar pa zadevo le še poslabša. Zakaj? Načeloma imajo pralni stroji standardni cikel, kjer se obdela določena količina detergenta. Odvečni detergent se tako ne bo učinkovito spral z oblačil. Nakopičeno čistilo bo v vlaknih ujelo in zadržalo mrtvo kožo ter ustvarilo idealno okolje za nastanek glivic. Če po pranju vohate nenavaden smrad, je to lahko celo plesen!Pravi »sovražnik« za športna oblačila pa je mehčalec, ta namreč uničuje vse, kar je raztegljivo. Prav tako na oblačilih pušča prevleko, ki zadrži smrad, ki ga je nato izjemno težko odstraniti. Da se temu izognemo, lahko v pralni stroj dodamo pol skodelice belega kisa. Ta blago omehča, prav tako pa odstrani neprijeten vonj. Poleg tega je cenovno ugoden in ne uničuje okolja, za kar pridno skrbijo tako rekoč vsi produkti, ki jih sicer zlivamo v pralni stroj. Namesto kisa lahko uporabite na primer tudi sodo bikarbono ali sok limone, bodite pozorni le, da tega nikoli ne izvajate, če uporabljate belilo ali če vaš detergent vsebuje belilo.1. Obleke obrnite navzven. S tem zavarujete barve in videz oblačila, ki bodo dalj časa ostala lepa, poleg tega se večina »svinjarije« nabira na notranji in ne na zunanji strani.2. Pred pranjem opremo namočite v hladno vodo, v katero nalijete pol skodelice belega kisa, in jih pustite od 15 minut do nekje pol ure. Pomaga pri vonju in odstrani bakterije.3. Uporabite manjšo količino detergenta – nekoliko manj kot svetujejo proizvajalci.4. Perite oblačila v mrzli vodi. Vroča voda uničuje tekstil in krči oblačila. Eden redkih materialov, ki dobro prenaša vročino, je bombaž, preostale vrste materialov za športna oblačila vročini ne bodo hvaležne. Prepričajte se tudi, da uporabljate detergent, ki je narejen za hladno pranje.5. Zaupajte soncu! Oblačila sušite zunaj, na svežem zraku in soncu ali pa nastavite najnižjo temperaturo, če uporabite sušilec (vročina uničuje in krči). Sončni žarki so koristni tudi zato, ker uničujejo bakterije, ki so morda še ostale po pranju.6. Kadar nimate časa, da oblačila nemudoma operete, jih raje obesite na zrak in jih posušite, kot da jih pustite v torbi ali košu za umazano perilo. Mokra, prepotena oblačila, ki tako ležijo dneve, začnejo plesneti. Plesen pa se lahko zadrži na njih tudi po pranju.7. Poglejte, ali ima vaš pralni stroj poseben program za pranje športnih oblačil. Kar nekaj proizvajalcev ga že ima. Namig: pred nakupom novega pralnega stroja boste vedeli, kaj preveriti!8. Nikoli v istem stroju s športnimi oblačili ne perite oblek, ki imajo zadrge. Zadrge z drgnjenjem pri pranju povzročajo cefranje, paranje in obrabljanje, zaradi česar bo življenjska doba športnih oblačil krajša, material pa bodo izgubil svojo funkcionalnosti.9. Ne perite športnih oblačil skupaj z brisačami ali džinsom.10. V trgovini se posvetujte o nakupu in uporabi posebnih fitnes detergentov za športna oblačila.11. Če vas zanima pranje za določeno podjetje, celo linijo oblačil (npr. Nike Dri-Fit, Under Armour ipd.), lahko za navodili za nego pobrskate tudi po spletu. Za vse bolj priljubljene produkte se že najde veliko nasvetov, ki preverjeno učinkujejo.Zdaj ko ste spoznali nasvete, vam ne preostane nič drugega, kot da se čim bolj zgonite in preizkusite, kaj pri vas najbolj deluje. No, brez potenja tudi pranja ni, Torej: veselo potenje! In potem seveda takoj pranje.***Eva Mrhar, plesalka in novinarka