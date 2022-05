AMZS test 18 otroških kolesarskih čelad

Izbira čelad je v trgovinah vse bogatejša, med poplavo znamk, oznak, velikosti in namembnosti kolesarskih čelad pa se je kar težko znajti.

Test otroških kolesarskih čelad, ki ga pri AMZS izvajajo skupaj z nekaterimi drugimi evropskimi avtomobilskimi klubi, vsekakor lahko pomaga pri nakupnih odločitvah. Letos so preskusili 18 otroških kolesarskih čelad različnih cenovnih razredov in med drugim ugotovili tudi, da kakovost čelade ni odvisna od njene cene …

Slovenija je ena redkih evropskih držav, v kateri je za otroke obvezna uporaba zaščitne kolesarske čelade - pa čeprav tega pravila pri nas ne upoštevajo vsi otroci.

Čelada je edino zaščitno sredstvo, ki zaščiti glave pred nevarnimi poškodbami ob padcih - in čeprav čelada ne more preprečiti padca in tudi pri vseh padcih ne pride vselej do udarca z glavo ob tla, kolo ali drugo oviro, le čelada lahko prepreči poškodbo površine glave ali celo možganov. Če glave ne ščiti čelada, je pri padcu sila udarca osredotočena na zelo majhno površino, kar lahko privede do hude poškodbe. S čelado na glavi se sila udarca razprši na precej večjo površino.

Vsaka čelada na glavi kolesarja je seveda boljša kot nič, a so tudi med njimi velike razlike. Na letošnjem testu so pod drobnogled vzeli 18 otroških kolesarskih čelad različnih razredov, oblik - in tudi cen.

Test na snemanje čelade od spredaj je sicer standarden test, a k temu testu smo dodali še preskus snemanja čelade od zadaj, pri katerem sta se slabše odrezali čeladi izdelovalcev Cube in KED.

Temeljit preskus

Poglavitna naloga čelade je zaščita glave pri udarcih. Čelade na testu morajo prestati test absorbcije udarcev, pri katerem v čelado udarita nakovali z ravno in zaobljeno površino. Pri tem preskusu se merijo linearni pospeški, ki simulirajo neposreden udarec. Z merjenjem rotacijskega pospeška se meri odpornost čelade na udarce z oplazenjem, ki so v resničnem življenju pogosti - pri teh udarcih se čelada na glavi skuša zavrteti, pri tem pa lahko poškoduje glavo. Preskusili smo tudi odpornost čelade na sile, ki skušajo čelado od spredaj ali zadaj strgati z glave. Izmerili smo tudi stabilnost podbradnega paščka in čvrstost zaklepne sponke - pašček in zaklepna sponka morata zdržati določeno obremenitev.

Pomembna lastnost čelade je njena vidnost v temi, za kar poskrbijo svetlobni odbojniki; preverili smo njihovo razporeditev, postavitev in velikost, dodatna svetilna telesa pa so zvišala oceno. Pri čeladi je pomembna tudi njena namestitev in pritrditev na glavo, del tega preskusa pa je bil tudi natančen pregled čelade in njenih delov, saj je pomembno, da na čeladi ni nobenih štrlečih ali ostrih delov.

Za uporabnika je pomembno tudi udobje in rokovanje s čelado; pri tem so pregledali navodila, ocenili nastavljivost in nameščanje na glavo ter snemanje čelade z glave, preverili udobje pri nošenju, podbradni pašček, zračenje in morebitno zastiranje pogleda, preskusili pa so tudi, kako lahko čelado očistimo.

Preverili so tudi, če čelade zdržijo predpisane temperature po DIN standardu, v laboratoriju pa so iskali strupene materiale v oblazinjenju in podbradnih paščkih.

FOTO: Arhiv AMZS

Cena ni merilo za kakovost

Dobro otroško kolesarsko čelado lahko dobimo že za 10 evrov. Toliko namreč stane čelada, ki je naprodaj v Lidlovih trgovinah pod Lidlovo športno blagovno znamko Crivit. Če jo ob omejeni zalogi v trgovinah uspete kupiti, dobite čelado, ki se je skupaj s čeladama izdelovalcev Alpina in Casco po skupni oceni uvrstila na drugo mesto med 18 preskušenimi čeladami. Crivitova čelada je udobna za nošenje in dovolj prilagodljiva, ponuja razmeroma dobro zaščito ob padcih in je opremljena z odsevnimi nalepkami in LED lučko - vse to za le 10 evrov.

Rezultati test: Večina dobrih in zadovoljivih

Na preskusu se je sicer najbolje odrezala Abusova čelada youn-I 2.0, ki je dobila skupno oceno 2,2. Abusova čelada se je skupaj s Cascovo najbolje odrezala pri zaščiti glave pri padcu, kot druga najboljša se je izkazala tudi pri rokovanju in upravljanju s čelado. Pri preskusih odpornosti na visoke temperature in pri ugotavljanju strupenih snovi je dobila celo najboljši oceni, kot celota pa navduši z uravnoteženostjo pri vseh ocenjevalnih merilih. Tudi cena 44 evrov je sprejemljiva.

FOTO: Arhiv AMZS

Čeprav je med 18 preskušenimi čeladami šestnajst čelad dobilo oceno dobro ali zadovoljivo, pa vse vendarle ni v najboljšem redu. Le dve čeladi - Abusova in Cascova - sta preskus zaščite pri padcu prestali z oceno dobro, večina ostalih pa je dobila le oceno zadovoljivo; Lazerjeva čelada gekko je bila pri tem merilu ocenjena celo z oceno pomanjkljivo. Dokaz, da imajo izdelovalci čelad še veliko dela.

Najslabše se je na testu odrezala Cubeova čelada linok X actionteam: zaradi prevelike vsebnosti škodljivih snovi je dobila skupno oceno 5,5, kar pomeni, da ne priporočamo nakupa. Pri čeladi so v paščku za brado izmerili preveliko vsebnost ftalata DINP, ki se uporablja za povečanje obstojnosti plastike; v večjih koncentracijah je ta snov škodljiva za zdravje. Pri ostalih lastnostih se je Cubeova čelada odrezala precej bolje - pri zaščiti pri padcih celo najbolje od vseh preskušenih čelad. Pri izdelovalcu Cube so obvestili, da so tudi sami začeli s kemičnim testom, rezultatov pa še ni: če bodo potrdili preveliko vsebnost škodljivih kemikalij, bodo brezplačno zamenjali podbradne paščke vsem kupcem njihove čelade.

Nevarno trganje čelade z glave

Kar nekaj tokrat preskušenih čelad se je razmeroma slabo obneslo tudi pri testu odpornosti na sile, ki skušajo čelado od spredaj ali zadaj strgati z glave. Test na snemanje čelade od spredaj je sicer standarden test, a k temu testu smo dodali še preskus snemanja čelade od zadaj, pri katerem sta se slabše odrezali čeladi izdelovalcev Cube in KED.

(Pre)slaba vidnost

Precejšnje razočaranje je prineslo dejstvo, da so otroške čelade v temi precej slabo vidne - pa čeprav so otroci na kolesu pogosto tudi ob slabši vidljivosti, na primer zgodaj zjutraj ali zvečer. Najboljša ocena pri tem merilu je bila med vsemi preskušenimi čeladami le zadovoljivo. Najslabše sta se odrezali Hamaxova in Lazerjeva čelada, ki nimata odsevnih teles ali LED lučk, ena od njih pa je bila celo temne barve in zato še slabše vidna v slabih svetlobnih razmerah. Velja tudi pripomniti, da so kakovostna odsevna telesa še pomembnejša od LED svetil, saj je ta treba vklopiti in izklopiti, zaradi pozabljivosti pa se pogosto zgodi, da se hitro izpraznijo baterije v LED svetilih.

Odpornost na vročino

Med pomembnimi standardi, ki jim morajo slediti izdelovalci otroških čelad, je tudi odpornost na visoke temperature. Eden od najpogostejših scenarijev, ki opozarjajo na to, je na primer puščanje otroških čelad na avtomobilski polici pod zadnjim steklom v poletni vročini - čelada mora takšen vročinski test seveda prestati brez deformacij. Dve od preskušenih čelad ga nista - Nutcaseova in Prophetova čelada. Pri slednji se je zunanja školjka pri visoki temperaturi celo ločila od notranje obloge, zaradi česar je čelada dobila skupno oceno slabo in odsvetujemo njen nakup.

Razlike v teži

Velja omeniti še precejšnje razlike v teži čelad, kar je posledica različnih zasnov in tudi opreme čelad. Razširjeni sta dve konstrukcijski zasnovi: pri prvi sta zunanja školjka in čvrsta pena močno zlepljeni skupaj, kar pomeni manjšo maso čelade in veliko čvrstost. Pri drugi zasnovi gre za čelade s trdo zunanjo školjko, ki obdaja plastično peno. Čvrsta zunanja školjka dobro ščiti pred mehanskimi udarci in poškodbami, a poveča skupno maso - takšni čeladi sta Decathlonova in Nutcaseova, ki sta bili zato tudi najtežji na preskusu.

Test 18. otroških kolesarskih čelad. FOTO: Arhiv AMZS

AMZS priporočila izdelovalcem

Izdelovalci naj izboljšajo vidnost čelad v temi oziroma v slabih svetlobnih razmerah. Kar 12 od 18 preskušenih čelad je zaradi slabe vidnosti dobilo oceno le zadovoljivo ali slabo.

Kljub temu, da so standardi za škodljive snovi znani že vrsto let, so pri čeladah izdelovalcev Cube, POC in Prophete odkrili preveliko vsebnost teh snovi. Izdelovalci morajo izvajati strožji interni nadzor kakovosti - tako pri sebi kot pri svojih dobaviteljih.

Na vročinskem preskusu sta se čeladi izdelovalcev Nutcase in Prophete odrezali preslabo; lepljeni spoji so se odlepili in deformirali, pri Prophetovi čeladi sta se ločili celo zunanja školjka in notranja obloga. Izdelovalci morajo zagotoviti večjo odpornost na visoke temperature, saj se lahko ob takšnih deformacijah formirajo ostri elementi, ki poškodujejo otrokovo glavo.

Oznake pri štirih čeladah niso bile popolne, pri Prophetovi čeladi pa je bila navedena celo napačna velikost oziroma številka čelade.

Nasveti za starše in uporabnike čelad

Raziskave kolesarskih nesreč so pokazale, da kolesarska čelada nudi učinkovito zaščito glave pri padcih. Celo najslabše ocenjena čelada na testu lahko otroka reši pred hudimi poškodbami - a le, če jo ima otrok oziroma kolesar na glavi.

Ne glede na rezultate na testih je prava čelada le tista, ki se dobro prilega obliki glave - in te so med seboj zelo različne. Zato je treba pred nakupom čelado dobro pomeriti in kupiti takšno, ki se pravilno prilega in ne tišči.

Pri nakupu izberite čelado, ki je opremljena z velikimi in pravilno razpostavljenimi svetlobnimi odsevniki - še bolje je, če je čelada opremljena z LED lučmi. Izberite čelado v svetlih in kričečih barvah. Takšne čelade niso le bolje vidne, ampak se na vročem soncu tudi manj segrevajo kot temne čelade.

Če je bila čelada že udeležena v padcu, jo je treba zamenjati za novo, čeprav na prvi pogled ni opaziti poškodb. Strukturna poškodba notranjega dela čelade lahko ob prihodnjem padcu poslabša stopnjo zaščite.