FOTO:Blejska grmada iz Lesc

Jajca ločimo stepemo sneg, dodamo sladkor, rumenjake in nazadnje moko. FOTO: Tanja Drinovec

FOTO: Tanja Drinovec

Za pravokotni pekač potrebujemo:

FOTO: Tanja Drinovec

Priprava:

FOTO: Tanja Drinovec

Ker so nas karantenske razmere še dodatno priklenile in omejile z novimi ukrepi, bomo tokrat malo nešportni in si privoščili pravo pregrešno Blejsko grmado.To je zgodba o tisti grmadi, ki jo marsikdo pozna tudi iz znamenitega športnega letališča v Lescah. V bistvu pa ostajamo tudi tokrat torej vendarle še malo športni. Ta meni nad vse ljuba sladica je bila velikokrat na sporedu prav ob prijetnih kolesarskih druženjih, ko smo se s prijatelji zapeljali recimo pod gorami do Lesc, kjer smo se z velikim veseljem posladkali in z viškom nadoknadili izgubljene kalorije za pot nazaj domov. Žal naše svobode kolesarjenja še ni na horizontu, zato pa si bomo grmado pričarali kar doma.Zgodovina te sladice seže v daljno leto 1972 v protokolarno vilo Bled , kjer je deloval žal že pokojni gospodkot kuhar in šef kuhinje. Za osnovo te sladice mu je bila madžarska sladica, Samlojski žličniki, ki jo jespremenil, dodelal in poimenoval v Blejsko grmado.Leta 1974 je Pristavec postal šef kuhinje vojaškega hotela Svoboda in pripadajoče depandanse Gorenjka. Z njegovim prihodom je grmada postala hišna specialiteta in lokalno prepoznavna sladica. Njen dober glas pa se je resnično ponesel v prenekatero vas in tudi mesto širom po Sloveniji seveda.Leta 1980 jes svojo ženo prevzel restavracijo Letališče Lesce, kjer se je grmada dokončno udomačila in utrdila svoj sloves. Malokateri obiskovalec te restavracije tudi dandanes ne ve zanjo.Osnova sladice je dvobarvni biskvit, posut z orehi, rozinami in prelit z odlično domačo vaniljevo kremo. Današnji recept je torej zapuščina pokojnega gospoda Pristavca in je ena in edina prava grmada.Biskvit:10 jajc25 dag moke25 dag sladkorja2 dag kakava v prahuVaniljeva krema:1 liter mleka5 jajc14 dag sladkorja14 dag moke1 zavitek vaniljevega sladkorjaSladkorni sirup:30 dag sladkorja1 liter vode0,5 dl ruma10 dag rozinIn še 50 dag mletih orehovJajca ločimo stepemo sneg, dodamo sladkor, rumenjake in nazadnje moko. V polovico biskvita stresemo kakav in na peki papirju spečemo ločeno 2 biskvita (belega in temnega). Pečemo približno 15 minut pri temperaturi 180 stopinj. Skuhamo sirup tako, da zavremo vodo s sladkorjem in dodamo rozine in rum.Za kremo najprej ločimo rumenjake in beljake. V rumenjake vlijemo 2 dl hladnega mleka, dodamo moko in gladko zmešamo kot za puding. Dodamo ostalo mleko, ki smo ga zavreli in s polovico sladkorja in vaniljo skuhamo v kremo. V vročo kremo dodamo še sneg beljakov, ki mu med stepanjem dodamo drugo polovico sladkorja. Vse skupaj narahlo premešamo.Ko se vse skupaj malo ohladi, grmado še sestavimo po plasteh. V pekač zložimo bel biskvit, ga prelijemo s sirupom, potresemo z orehi in rozinami in ga premažemo s kremo, nato plast temnega biskvita ponovno sirup, orehi, rozine in krema. Vse to še enkrat ponovimo z belim in temnim biskvitom. Torej zadnja plast je vaniljeva krema, ki jo potresemo še s kakavovim prahom. Sladico postrežemo s stepeno smetano in pokapljamo s čokolado. Ob jedi uživamo.