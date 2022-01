Bombončki za smučarje tekače

Pulka ji rečemo po domače, gre pa za voziček za otroke na sankah. Fjellpulken je za vse tiste starše smučarje tekače, ki brez svojih najmlajših ne gredo niti na tek na smučeh. Voziček ima udoben sedež z varnostnim pasom, vetrobransko steklo … Cena: 800 evrov, zasledili smo, da nekateri ponudniki opreme za smučarski tek posojajo pulko za 50 evrov na dan.

Kože Intelligrip. Izdelek, namenjen smučarjem tekačem, ki nočejo mazati smuči z oprijemalnimi mažami. Zagotavlja popoln oprijem v vseh snežnih razmerah. Namestimo ga lahko na vse tekaške smuči. Cena: 68 evrov.

Neoprenska prevleka za tekaške čevlje Madshus. Za vse tiste, ki jih vedno zebe v noge, oziroma za tekače, ki tekajo tudi v zelo slabih, zelo hladnih zimskih razmerah. Cena: 39 evrov.

Pas z bidonom Swix 500 ml. Ima tudi mrežast žep za boljšo zračnost. Nepogrešljiv kos opreme za 25 evrov.

Vreča za tekaške smuči. Vanjo lahko spravite dva para tekaških smuči in palic. Je vodoodporna, tako da bo vaš avto ostal suh, smuči pa bodo zaščitene pred poškodbami. Cena: 30 evrov.

Tekaški dres je nadgradnja vsakega začetnika smučarja tekača. Zakaj bi tekli v bundi, če so dresi veliko bolj funkcionalni in udobni. Obstajajo topli in zelo topli in seveda dirkalni, za tiste najbolj izkušene.

Garmin Fenix 6 je ura s funkcijo posebej za smučarje tekače, saj boste imeli vse podatke svojega teka na zapestju. Ne le da boste lahko ugotovili tudi temperaturo snega, izmerili boste hitrosti in razdalje in celo vedeli, koliko krogov ste pretekli.