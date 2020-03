Bomo po štirinajstih dneh povsem brez forme

Formo gradimo dolgo časa, kako hitro jo bomo izgubili, ni odvisno le od časovnega obdobja, ko se ne odpravimo na trening, naša splošna telesna pripravljenost in tip vadbe, ki jo zanemarjamo, prav tako vplivata na izgubo.Generalno pravilo je, da bolj kot smo natrenirani, več časa bo potrebnega, da bomo kar izgubili mišice. Naša postava se ne mara spreminjati, zato se nenehno trudi iskati homeostazo. Več časa kot smo trenirali in bolj fit kot smo, več časa bo telo tudi potrebovalo, da bo nehalo graditi mišice.Če gre za obdobje enega tedna, ne skrbite; ne glede na našo zgodovino vadbe, bo potrebno več kot sedem dni, da kar izgubimo formo. A pri dveh zamujenih tednih, je stvar že bolj nevarna. V neki študiji (objavljeni v Journal of Applied Physiology) so na primer ugotovili, da 14-dnevni odmor od vadbe že vidno zmanjša kardiovaskularno pripravljenost, mišično maso in inzulinsko dovzetnost. A traja dva meseca ali dlje, da popolnoma izgubimo telesno pripravljenost, ki smo si jo prigarali, pravi, psiholog športne medicine iz kalifornijskega inštituta ortopedije.Vendar je skrb odveč, saj lahko vadimo tudi med štirimi stenami. Nekaj člankov na to temo smo že objavili, Polet pa se bo še naprej trudil, da boste imeli na voljo še več spodbudnih člankov.