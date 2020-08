FOTO:Brat in sestra na evropskem prvenstvu formule kite

Na vrhu Triglava so igrali ping pong Preberite še:

Marina Vodišek uspešno nabira izkušnje in se je do prve boje tudi že uspela uvrstiti med prvo deseterico. FOTO: Dominik Kalamus



Po prvem dnevu se Toni Vodišek vrti v ospredju regatnega polja. FOTO: Dominik Kalamus



Jadralna zveze Slovenije sporoča, da se je s prvimi plovi začelo evropsko prvenstvo v razredu formula kite - posamično, na katerem med 92 sodelujočimi športniki iz 19-držav Slovenijo zastopatainZbrala se je vsa konkurenca, saj so med udeleženci prisotni vsi tekmovalci iz prve deseterice svetovne rang lestvice v tem razredu.Po prvem dnevu sevrti v ospredju regatnega polja, sestrapa tudi uspešno nabira izkušnje in se je do prve boje tudi že uspela uvrstiti med prvo deseterico.»To je prva tekma po 10 mesecih za Tonija po izpahu rame na zadnji regati in operaciji novembra, tako da so pričakovanja velika, a se zavedamo, da so bili drugi tekmovalci veliko več na vodi. Toni je lahko začel trenirati šele od junija naprej. Ampak je v igri! Pogoji so zelo zahtevni, veliko je alg in trave, tako da bo tudi s tem povezana sreča igrala vlogo na tem prvenstvu,« je po prvem regatnem dnevu o vtisih in razmerah s prizorišča poročal trenerPrav na tem prvenstvu, ki je prvič organizirano na Poljskem, športniki tudi prvič tekmujejo z opremo, ki jo bodo uporabljali na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, saj je bila serijska oprema zaradi omejitev povezanih s pandemijo koronavirusa šele pred kratkim odobrena in registrirana.»Toni je zadnji trenutek izbral novo opremo, s katero bo tekmoval tudi na olimpijskih igrah v Parizu 2024, vendar jo je pred tem tekmovanjem lahko uporabljal zelo malo časa. Morda je izbral najhitrejšo, a morda tudi prezahtevno za te pogoje,« je še povedal, ki se bo ob vseh teh izhodiščih in pogojih skupaj s tekmovalcema osredotočil na vsak dan in prav vsak plov posebej.Regate bodo potekale vsak dan od 11.00 ure naprej, prva dva dneva potekajo kvalifikacijske regate, naslednja dva dneva finalne, prvenstvo pa se bo zaključilo v nedeljo, 23. avgusta, z regato za medalje za najboljših 14 moških in žensk ter zaključno regato za ostale tekmovalce.Rezultate lahko sproti spremljate na uradni spletni strani.