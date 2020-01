Tragična smrt košarkarja, ki je sedel na klopi najboljše peterke vseh časov, košarkarja, ki je že zdavnaj dosegel status legende . Tudi njegov oče je bil profesionalni košarkar zato se je moral tudipri šestih letih skupaj zdvema sestrama preseliti v Italijo. Na Apeninskem polotoku je živel deset let, nato pa ga je njegov neizmerni talent izstrelil naravnost v ligo NBA. S tem je postal prvi košarkar na položaju branilca, ki je v najelitnejšem košarkarskem tekmovanju na svetu zaigral neposredno po srednji šoli.Leta 1996 so ga kot 13. na naboru izbrali Charlotte Hornets, vendar ga takoj zatem prodali Lakersom v zameno zaNajstnik Kobe je tako v NBA zakorakal v vrhuncu ere. Počakati je moral nekaj let, nato pa je ob prelomu tisočletja v navezi s»Jezernike« je trikrat zapored popeljal do naslova prvakov. Bryant se je v zgodovino zapisal kot eden najboljših košarkarjev vseh časov. Za moštvo Los Angeles Lakers je v ligi NBA igral dve desetletji, v tem času pa petkrat osvojil šampionski prstan. 18-krat je bil izbran na tekmo vseh zvezd. Dvakrat je bil imenovan za najkoristnejšega igralca finalne serije (MVP), leta 2008 so ga proglasili tudi kot MVP rednega dela sezone.Oblasti v Kaliforniji so potrdile, da je v helikopterski nesreči umrl ameriški košarkarz njim pa tudi njegova 13-letna hči