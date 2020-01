Bulgur z zelenjavo in pršutom

V današnjem receptu bomo pripravili bulgur kar kot samostojno lahko jed. Foto: Tanja Drinovec

Za 2 do 3 osebe(odvisno od lakote) potrebujemo:

Priprava:

Bulgur skuhamo po navodilu le nekaj minut prej ga odstavimo in odcedimo. Foto: Tanja Drinovec

Tokratni Poletov recept bomo namenili starodavnemu žitu bulgurju. Le ta prihaja iz daljnega vzhoda, poznali so ga žeso ga pred skoraj 3000 leti pred našim štetjem označili za eno izmed petih svetih živil.Dandanes pa bulgur ne sme izostajati v nobenem sodobnem gospodinjstvu, kjer se zdravo živi torej tudi je. Bulgur je visoko proteinsko živilo z velikim deležem vitamina B, vlaknin, mangana in še drugih vitaminov.Pri ljudeh, ki se ubadajo z raznimi dietami je na seznamu priljubljenosti visoko, saj je tudi nizkokalorično. Zelo pa mu gre v prid tudi izredno hitra priprava, saj je zelo hitro skuhano, včasih pa tudi samo namočeno v vreli vodi in že primerno za pripravo.Z njim lahko pripravljamo razne solate, priloge, sladice ali pa kar glavne jedi. Resnično priročno, okusno in zdravo živilo.V današnjem receptu bomo pripravili bulgur kar kot samostojno lahko jed. Namenjena je predvsem tistim, ki radi pojedo v eni jedi kar vsega po malem, zlasti pa so ljubitelji zelenjave. Priprava jedi je zelo hitra, obrok pa dokaj lahko prebavljiv in primeren, preden se odpravimo na lažji trening na primer.olje1 šalotka1 por2 korenja150 graha (lahko zmrznjenega)1 strok česna200 g bulgurjaNekaj rezin pršutaSol, poper2 pesti naribanega kozjega siraBulgur skuhamo po navodilu le nekaj minut prej ga odstavimo in odcedimo. Na vročem olju prepražimo sesekljano čebulo. Nato dodamo pršut, očiščeno sesekljano korenje, grah, por, česen in pražimo še nekaj časa. Dodamo skuhan bulgur, sol, poper še malo prepražimo in jed je nared. Preostane nam le še, da jo potresemo s kozjim sirom.